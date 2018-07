Friedrich Gottlieb Rlopstock (1724 – 1803).

Aus der Ode „Die Zukunft“

Er erschreckt uns unser Retter, der Tod. Sanft kommt er, leis im Gewölke des Schlafs, aber er bleibt fürchterlich, und mir sehn nur nieder ins Grab, ob er gleich uns zur Vollendung führt aus Hüllen der Nacht hinüber in der Erkenntnisse Land.

In meiner zerschlissenen Pantheon-Ausgabe der Gedichte Hölderlins findet sich am Schluß, nach der Patmos-Hymne, das obige „Gedicht“, Der Tod betitelt. Emil Strauss, der Herausgeber des alten S. Fischer-Bändchens, hat sich geirrt. Die Verse sind nicht von Hölderlin, sondern aus Klopstocks elfstrophiger Ode Die Zukunft. Hölderlin hatte sie nur in ein Stammbuch geschrieben und seinen Namen daruntergesetzt, wodurch sie in verschiedene ältere Hölderlinausgaben gelangten. Man kann es aber gut verstehen, daß der jüngere Dichter gerade diese Verse des älteren Meisters nicht ungern adoptierte, obwohl er für Kunstpedanten ein Sakrileg beging, indem er aus einer strengen, in antikisierende Form gebrachten Ode ein kleines Stück herausschnitt, es geringfügig änderte und selbständig auf die Reise schickte. Wer den Zusammenhang nicht kennt, wird die Verse auch heute so wie eines der kleinen Spätgedichte Hölderlins aus den Pausen der Umnachtungszeit lesen.

Man möchte schwören, daß soviel Natürlichkeit bei Klopstock noch gar nicht möglich sei, daß das Gedicht Goethesche Unbefangenheit und danach so etwas wie einen frühen Existentialismus voraussetze, kurzum, daß Hölderlin der einzig rechtmäßige Autor sei. Niemand würde überdies merken, daß das Segment mitten in einer Strophe (der achten), ja sogar mitten in deren zweitem Vers beginnt, dann zwei weitere Verse lang die gesetzte metrische Ordnung einhält, um danach mit einem dreisten Strophensprung, unter Auslassung einer Silbe, die letzten vier Verse einfach anzuschließen.

Wer die ganze Klopstocksche Ode mit ihrem zentnerschweren mythologischen und theologischen Gepäck einmal gemustert hat – sie gehört zu jenem Klopstock-Oeuvre, das schon zu Lessings Zeit wohl von niemandem mehr „gelesen“ wurde – kann es nur für eine fast widerpoetische Repristination halten, das schwarz-weiße Vögelchen dieses „Gedichts im Gedicht“ wieder in sein altes finsteres Gefängnis zu sperren. An die Stelle eines ausgeklügelten Metrums, das in den vorangehenden Strophen nur mühsam mit syntaktischen Verrenkungen und Silbendehnungen durchgehalten wurde, ist in den sieben frei gesetzten Versen unter leichter, daktylisch-choriambisch gefärbter Rhythmisierung ein einfacher Wellenschlag von Dunkel und Hell, von drohendem und lösendem Aspekt des Todesmotivs getreten. Die Welle rollt zuerst dunkel an: er erschreckt uns... Sie bricht sich aber sogleich zur Hälfte: unser Reiter, der Tod... und fließt sanft und leis wieder zurück. Danach erhebt sie sich ein zweites Mal noch drohender allein im Wort fürchterlich, dieser äußersten Steigerung alles Furchtbaren, und hält die Drohung diesmal einen und einen halben Vers lang fest mit fixiertem Niederblicken ins Grab. Endlich löst sich die Spannung zum zweitenmal, jedoch den vorangegangenen klaren Aussagesätzen gegenüber ins Konzessive gemindert: ob er gleich uns zur Vollendung führt. Auch damit ist indessen nicht schon das Ende erreicht. Noch einmal heißt es mit sich entfernendem Dunkel, daß solche Vollendung erst aus Hüllen der Nacht uns schließlich in der Erkenntnisse Land leiten werde.

Ungewöhnlich für Klopstock und viel näher an Hölderlin erscheint vor allem die Ausgangsposition des Gedichts. Die Verse sind vom reinen Diesseits menschlicher Existenz aus gedichtet, ohne Metaphysik und auch ohne den bei Klopstock noch näher liegenden Überbau der Offenbarung. Das einzige, was sie wagen, sind die ewigen Ahnungen aller unverbildeten Menschheit, daß erst jenseits der Todesschranke die Enthüllungen unseres irdischen Daseins zu suchen sind. Mit so wenigen Worten, die doch nicht eine bloße prosaische Einsicht bleiben, sondern mit leicht ins Antike verfremdender Rhythmisierung in eine einzige nahtlose Redefigur eingegangen sind, scheint mir „der Tod“ in keinem zweiten Gedicht unserer Literatur „besprochen“ und sein irdisch-menschliches Problem durch dichterische Gestalt gelöst zu sein.

