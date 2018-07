An der Wiener Börse sind im Jahr 1960 Industrieaktien im Durchschnitt um etwa 45 vH im Kurs gestiegen; für einen Zeitraum von zwei Jahren kommt man auf eine Verdopplung der Kurse. An dieser Hausse haben ausländische Käufe wesentlich mitgewirkt, besonders deutsche und in einigem Abstand auch Schweizer Aufträge. Bezeichnenderweise haben aber die Schwächen auf den Auslandsmärkten in Wien keinen Rückschlag bewirkt, die Wiener Aktienbörse war auch im Dezember und über den Ultimo hinaus fest, ein (übrigens begrenztes) deutsches Angebot wurde von inländischen Käufern aufgenommen. Die zwei Großbankaktien waren bei steigenden Kursen ständig und zuletzt meist vergebens gefragt.

Der Kursanstieg geht ausschließlich auf Substanzüberlegungen zurück, denn die Unternehmen investieren, gefördert durch sehr hohe Abschreibungsmöglichkeiten, fast die gesamten hohen Betriebserträge und zahlen, schon aus steuerlichen Gründen, kleine Dividenden. Nach den jüngsten Kursen errechnen sich Renditen von 1 bis 2 vH und niemals über 3 vH.

Das Merkmal von 1960 war eine gewisse Differenzierung in der Bewertung. Die Spekulation hat die Favoriten vernachlässigt, weil sie doch schon so hoch im Kurse stehen, daß kurzfristige Gewinne nicht mehr sicher sind; hingegen wurden mittlere und bisher wenig bemerkte Werte bevorzugt. Alles in allem ist aber nur wenig Material im Markt. Die festen Bestände sind noch weit größer als etwa in der Bundesrepublik, und die Konzernbanken, die Inhaber von Familienbesitz und andere Mehrheitsträger denken nicht an Verkauf, weil langfristig die ständige Substanzerhöhung auch die schönsten Kurse tragen muß. Wesentlich ist es für diese Situation, daß es neue Aktienemissionen in Österreich nur ganz ausnahmsweise und in minimalem Gesamtumfang gibt. Immerhin war der Börsenumsatz mit durchschnittlich 50 Mill. Schilling Kurswert je Monat im Berichtsjahr fast um die Hälfte höher als 1959.

Über den Anleihenmarkt wurde unlängst in der ZEIT eingehend berichtet. Nachdem Ende November das Angebot bei gesenkten Kursen von einem Bankensyndikat aufgenommen wurde und der Bund eine gewisse Marktpflege für seine Anleihen verspricht, ist der Markt beruhigt. Bei den tieferen Kursen kommt man für siebenprozentige Papiere auf eine Rendite von 7,6 vH, und damit könnten österreichische Festverzinsliche für deutsche Käufer wieder interessant werden, wenn am deutschen Rentenmarkt der Zinssatz weiter sinkt. J. B.