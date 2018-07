Inhalt Seite 1 — Whisky mit Raffinesse Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Max Rychner

Etwa 40 000 Fremdwörter werden übersetzt und erklärt in dem jetzt vorliegenden Band

Der große Duden: Fremdwörterbuch; Bibliographisches Institut, Mannheim; 704 S., 12,50 DM.

Darunter ganz behagliche, vertraute wie Moped oder Moral oder Puls Natürlich auch jenes besonders häßliche und aufgeblasene, das sich seit wenigen Jahren in die Zeitungssprache eingefressen hat und spektakelt; es ist schlimmer als jenes Wort schlußendlich, wo die Gelehrten sich immer noch nicht einig sind, welcher Sprache es eigentlich angehört. (Forscher aus dem engeren Kreise Lumumbas neigen dazu, es einem mittelafrikanischen Negerdialekt zuzurechnen.)

Nein, jene besondere Vogelscheuche von Wort heißt – haltet euch an den Stühlen! – heißt: spektakulär! Wenn einem Schreibenden überhaupt nichts mehr einfällt, so weiß er, auch wenn er politischer Kommentator (Erklärer, Ausleger) ist, gewiß ein Vorkommnis, das zwar bedeutungslos, jedoch spektakulär gewesen war. In früheren Zeiten wurde spektakulös mit leiser ironischer Beifärbung angewandt; eine französische Form davon habe ich nicht gefunden. Duden sagt, es sei veraltet. Gott sei Dank. Die Anwender von spektakulär wollen sagen, falls sie überhaupt etwas sagen wollen oder zu sagen haben, eine Militärparade zum Beispiel sei eindrucksvoll, prächtig, ein Schaugepräge, auffallend, wirkungsvoll, eine Augenweide gewesen. Doch in ihrem Wortschätzlein finden sie bloß noch spektakulär und klauen den lausigen roten Pfennig schleunigst heraus. Eines Tages wird dieser in ein Senkloch fallen und weg sein.

Den Grundbestand der Fremdwörter stellen nach wie vor die klassischen Sprachen; ihre Vertreter und Abgesandten sind die vornehmsten. Viel Lateinisches kam über das Französische zu uns; nun aber dringen zahlreiche englische Ausdrücke ein, nicht nur bei uns, es ist erstaunlich, wie viele englisch-amerikanische Brocken auch in die französische Zeitungssprache gelangt sind, die weit gastfreier geworden ist als früher. Der fan und der gag und der trend und der stress und der crack: alle sind nun in unseren kontinentalen Sprachen und im Duden‚ neben dem comic strip und dem Striptease (Entkleidungsszene), alles gebräuchliche Wörter, ohne die wir uns eine dolce vita schon gar nicht mehr vorstellen können. Man braucht sie bequem, richtig und falsch; ob nicht nur sie! (Kam es denn nicht vor, daß einer, ein Quidam, mir erzählte, die Aufführung der Matthäus-Passion sei spektakulär gewesen? Ja, es kam vor.)

Es bleibt nicht bei solchen Zuzüglern vor drüben. Eingebürgert hat sich, auch noch nicht seit langem, das Malaise. Duden sagt die Malaise; ich finde das besser. (Übelkeit, Unbehagen, Mißbehagen, Unlust, Unstimmung – nach Goethe, Widrigkeit, Mißvergnügen, Unannehmlichkeit.) Das ist besser, weil das Geschlecht des Wortes le malaise nicht in sein Gegenteil verkehrt werden sollte. Zum Glück bringt der vielbewanderte Duden das Wort Raffinement, denn eine scheußliche Neubildung Made in Germany ist seit dem Krieg aufgekommen und hat bei den deutschen Gazetten stürmischen Anklang gefunden: die Raffinesse (sie). Da muß irgendwo ein Sprachschöpfer am Werke gewesen sein; ich würde auf Prüm in der Eifel oder Bieringen tippen, kurz, auf ein Zentrum deutscher Verfeinerungen, ja, der Überfeinerung. Wie käme sonst einer auf einen Einfall, wie er den Franzosen eben gerade nicht kam! Was Sprachschöpfung betrifft, wird Paris künftig auf Prüm in der Eifel blicken, erstens, um die Geschenke von dort entgegenzunehmen, und zweitens, um an Raffinesse ein bißchen hinzuzulernen.