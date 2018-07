Mit zwei kräftigen Sprüngen läßt die Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerk AG, Essen, die übrigen deutschen Aktiengesellschaften hinter sich und übernimmt die Führung der kapitalstarken Unternehmen in der Bundesrepublik. Mit den beiden vorgesehenen Kapitalerhöhungen um insgesamt 220 auf 795 Mill. DM wird das RWE die größte deutsche Kapitalgesellschaft. Die Verwaltung hat dafür einen Modus gewählt, der zwar nicht ohne Beispiel, dafür aber nicht weniger kompliziert ist. Auf der einen Seite wird den Aktionären ein „Geschenk“ in Form von Gratisaktien gemacht, und gleichzeitig werden sie zur Kasse gebeten, um sich an einer echten Kapitalerhöhung zu beteiligen. Die Ausgabe von Berichtigungsaktien soll im Verhältnis 4:1 erfolgen, und für die echte Kapitalerhöhung ist ein Bezugsverhältnis von 8:1 vorgesehen. Für beide Stufen ist jeweils das bisherige Kapital von 575 Mill. DM die Bezugsgröße. Die Berichtigungsaktien erfordern einen Betrag von 143,75 Mill. DM, welcher der gesetzlichen Rücklage entnommen wird. Dividendenberechtigt sollen die Gratisaktien vom 1. Juli 1960 an sein. Das RWE-Kapital erhöht sich mit diesem ersten Schritt auf 718,75 Mill. DM, der indessen lediglich eine bloße finanzielle Umschichtung innerhalb des Eigenkapitals bedeutet und dem Unternehmen keine zusätzlichen Mittel zuführt. Da aber auch die Geldbeschaffung bei diesen ständig expandierenden Unternehmen eine wichtige Rolle spielt, gibt es bei der Kapitalaufstockung des RWE noch die zweite Runde, die das Aktienkapital auf 795 Mill. DM erhöht und gleichzeitig – bei einem Ausgabekurs von 250 vH – etwa 180 Mill. DM einbringt. Diese jungen Aktien sind ab 1. März 1961 mit Gewinnberechtigung ausgestattet.

In einer Pressekonferenz zum Abschluß des auch beim RWE glänzenden Geschäftsjahres 1959/60 gab Vorstandsmitglied Dr. Hellmuth Greinert die bemerkenswerte Versicherung ab, daß es voraussichtlich möglich sein werde, auch das erhöhte Kapital angemessen, das heißt – so sagte er wörtlich – „mindestens mit der gleichen Dividende zu bedienen“. Für 1959/60, das die Verwaltung als das bisher beste Jahr des Unternehmens bezeichnet, legt das RWE eine 13prozentige Dividende vor.

Die Zuwachsraten, die dieses Spitzenunternehmen der westdeutschen Elektrizitätsversorgung im Berichtsjahre erzielt hat, gehen weit über die früherer Jahre hinaus. Der Bruttoumsatz erhöhte sich um 16,5 (3,7) vH auf 1,78 (1,53) Mrd. DM. Die Stromabgabe wurde um 17,2 (1,6) vH auf 29,56 (25,51) Mrd. kWh gesteigert. An dem Stromangebot des RWE hat der Fremdbezug einen Anteil von 30 vH. Diesen Prozentsatz möchte die Verwaltung auch in Zukunft beibehalten, und das bedeutet, daß auch die Stromlieferanten des Essener Konzerns – das ist weitgehend der in der Steinkohlen-Elektrizitäts AG zusammengeschlossene Ruhrbergbau – ihre Kapazitäten ständig erweitern müssen. Das RWE selbst, das gegenwärtig über eine Stromerzeugungskapazität von 4475 MW verfügt, hat für die nächsten beiden Jahre einen Kapazitätszuwachs von jeweils 450 MW vorgesehen. Auch weiterhin wird das RWE auf der Basis der klassischen Energieträger Stein- und Braunkohle stehen. Vorstandsmitglied Heinrich Schüller vertrat vor der Presse erneut den Standpunkt, daß eine wirtschaftliche Stromerzeugung auf Atombasis noch nicht möglich sei. Ingrid Neumann