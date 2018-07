Der Arbeitskräftemangel ist vielfach die Zauberformel geworden, die sämtliche Zu- und Mißstände unseres Wirtschaftslebens erklären und rechtfertigen soll. Alle möglichen Unebenheiten des wirtschaftlichen Alltags werden mit dieser Formel in unabänderliches Schicksal verwandelt. Beinahe kommentarlos wird zur Kenntnis genommen, daß beispielsweise die Post sich seit einiger Zeit am Rande des Defizits bewegt, die Bahn hingegen die seit Kriegsende auf ihr lastende Krise überstanden zu haben scheint. Das Bemerkenswerte daran ist, daß die Post bislang immer als lukratives, die Bahn fast immer als Zuschußunternehmen galt, was auch der internationale Vergleich – bezogen auf die Bahn – erhärtet. Allerdings ist bei der noch immer gültigen Kameralistik Vorsicht geboten; denn bei dieser Klippschulbuchführung ergibt sich bereits ein defizitärer Haushalt, wenn die unzulässigerweise als Ausgaben gebuchten Investitionen die Wirtschaftlichkeitsrechnung aus dem Gleichgewicht bringen. Daß man jedoch bei einem Mammutunternehmen wie der Post bei dieser unzureichenden Buchführungsmethode blieb, ist äußerst aufschlußreich. Mit Arbeitskräftemangel hat dieser Rationalisierungsrückstand jedenfalls nichts zu tun.

Fragt man zuständige Stellen der Post, weshalb der Kunde bestimmte zeitgemäße Bequemlichkeiten entbehren muß, so wird auf Gebührenerhöhungen angespielt. Für diesen Preis will der Kunde nur im Grenzfall Bequemlichkeiten. Also bleibt es beim Zopf. Dabei ist das Abwälzen des Rationalisierungsaufwandes auf den Preis erst eine Erfindung unserer Tage, die sich mit der Konkurrenzwirtschaft so gut wie nicht verträgt. Wenn aber über den Preis finanziert werden kann, so handelt es sich entweder um Monopole oder Kartelle, sieht man vom marktverzerrenden Nachholbedarf der Nachkriegszeit ab, der dieses Verfahren begünstigte.

Daß der Monopolcharakter nun bei der Post gegeben ist, bedarf keiner Frage. Schließlich existiert ja sogar ein Postgesetz, das diesem Monopol seine öffentlich-rechtliche Legitimation verschafft. Und diese Monopolstellung erklärt vieles; sie ist die Erklärung für die Post schlechthin.

Kürzlich war zu hören, daß die Post die Pakettariferhöhung der Bahn ebenfalls mit einer Gebührenerhöhung quittieren wollte. Aus optischen Gründen ist dieser Entschluß einstweilen vertagt. Interessant bei der geplanten Gebührenerhöhung war die Begründung. Die Post befürchtete, bei einer einseitigen Tariferhöhung seitens der Bahn mehr zu tun zu bekommen. Für einen Ökonomen verliert diese marktwirtschaftliche Widersinnigkeit selbst im Zeichen des Arbeitskräftemangels nicht an haarsträubender Paradoxie. Das einzig legitime Argument eines Staatsmonopols darf im Falle einer Gebührenveränderung nur ein überzeugender Hinweis auf die Kostenstruktur sein. Alles andere ist verfehlt und zudem ein Verstoß gegen die Wettbewerbswirtschaft, auch wenn man nibelungentreu der Bahn die Steigbügel halten möchte.

Wettbewerb nun mangelt der Post. Konkurrenz macht ihr allenfalls die Bahn, die dasselbe Schicksal gehabt hätte, wenn nicht die „böse“ Konkurrenz gewesen wäre. Die Defizite der Bahn betrugen lange Zeit von Jahr zu Jahr viele hundert Millionen DM. Erschwerend kommt hinzu, daß die Bahn als einziger Verkehrsträger, abgesehen von der Schiffahrt, ein eigenes Verkehrsnetz unterhalten muß. Die Schienenwege waren durch den Krieg bis zur Unrentabilität und völligen Zerstörung in Mitleidenschaft gezogen. Dennoch hat die von der Konkurrenz aufgenötigte Kraftanstrengung die Bahn dazu gebracht, ihr Defizit von Jahr zu Jahr zu verkleinern. Gegenwärtig sieht es so aus, als ob die roten Zahlen in absehbarer Zeit ganz verschwinden würden.

Im Gegensatz dazu verläuft die Erfolgskurve der Post. Die Gewinne wurden immer kleiner, und seit Jahren ist der Begriff Defizit zumindest kein Fremdwort mehr. Dabei hat die Post noch lange nicht den internationalen Standard erreicht. Der Selbstwählverkehr hinkte um Jahre nach. Rationalisierungsmaßnahmen waren meist mit Leistungsverschlechterungen verbunden. Man braucht nur an die Briefzustellung zu denken. Vor dem Ersten Weltkrieg kam die Post drei- bis viermal täglich, jeweils dann, wenn Sendungen vorlagen. Heute an vier Tagen der Woche zweimal, montags und sonnabends nur einmal, am traditionsreichen und trinkgeldträchtigen Neujahrstag überhaupt nicht. Vielleicht weil das schlechte Gewissen drückt?

Und wie sieht es mit dem Kundendienst aus? Liefert ein Kunde Eilbriefe am Schalter ein, die zufällig an einen Empfänger auf dem Lande gehen sollen, so erfährt man beileibe nicht, daß die Sendung nur telefonisch avisiert, im übrigen aber wie ein gewöhnlicher Brief behandelt wird. Füllt ein Kunde ein Überweisungsformular aus, so erfährt er erst nach rund einer Woche, daß es möglicherweise ein falsches gewesen war. Der Schalterbeamte, der es doch eigentlich wissen sollte, gibt nur im Ausnahmefall einen Hinweis. All das kostet Zeit und vor allem Geld. Allein, der verärgerte Kunde hat keine andere Wahl. Er muß sich das willkürliche Diktat der Post gefallen lassen. Die Post hat den Hausbriefkasten durchgesetzt. Sie wird auch die geplante Kennzeichnungspflicht hinsichtlich der Postleitzahlen erzwingen können. Wohlgemerkt, alles Vorleistungen des Kunden, die ja doch irgendwie honoriert werden müßten.

Der Verdruß, den der Bundesbürger seit Jahr und Tag mit seiner Post hat, ist die zwangsläufige Folge ihrer besonderen Stellung am Markt. Ihr fehlt der Druck der Konkurrenz. Das ist ein kaum reparabler struktureller Mangel. Diesem marktwirtschaftlichen Geburtsfehler läßt sich aber, wie das Beispiel Bahn sehr anschaulich zeigt, dennoch begegnen. Die Bahn versteht erst etwas von Erfolgsrechnung und Kundendienst, seitdem sie ihre Blößen schützen muß. Die Post weiß vielfach noch gar nicht, wo ihre Blößen sind. L. H.