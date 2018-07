Wer entgegen allen Warnungen der Bundesbank, Bundesregierung und einiger Banken in den Sommermonaten Aktien gekauft und zu diesem Zweck einen Kredit aufgenommen hat, sitzt jetzt in der Klemme. Seine Rechnung, die sich auf eine Fortsetzung der Hausse aufbaute, ist nicht aufgegangen. Das ist Pech; Fehldispositionen kommen in den besten Familien vor. Eigenartig mutet es jedoch an, wenn diese Leute nun nach den Schuldigen suchen, die ihnen das Konzept verdorben haben. Obenan steht die Bundesregierung mit ihrer Konjunktur-Dämpfungspolitik. ("Die Leute verstehen ja nichts von der Börse!"). Dann folgt die Bundesbank mit ihren Kreditrestriktionen ("Hilfestellung für die Großindustrie, denn getroffen wurde nur der Mittelstand"). Beschuldigt werden die Banken, "weil sie und ihre Investment-Fonds billig kaufen wollten" oder "weil sie ihren Groß-Auftraggebern die Möglichkeit schaffen wollten, ihre Pakete preiswert zu vervollständigen". Also alles Bankenmache..

Im Grunde lohnt es nicht, sich mit den Argumenten der enttäuschten Hausse-Spekulanten auseinanderzusetzen. Niemand gibt gern zu, etwas falsch gemacht zu haben. Aber vielleicht sollte man doch hervorheben, daß weder die Dämpfungspolitik der Bundesregierung noch der Bundesbank primär die Aktienkurse drosseln wollte. Daß die Kurse schwächer wurden, war nur eine Folge der Restriktionen. Wenn die Dinge dennoch immer wieder verwechselt werden, so haben die Angeschuldigten insofern schuld, als sie in früheren Zeiten oftmals Werturteile über die Aktienkurse abgegeben haben, was immer eine mißliche Sache und letzten Endes auch nicht ihre Aufgabe war.

Wenn man heutzutage von einer Steuerung sprechen will, dann kann man es an anderer Stelle tun, nämlich bei den Dividenden. "Hinter den Kulissen" wird mit Nachdruck versucht, auf die Dividendenentscheidungen der Verwaltungen einen mäßigenden Einfluß auszuüben. Man glaubt dadurch einen Beitrag für ein "angenehmes Sozialklima" vor den Wahlen leisten zu müssen. Also noch weiter fort von der ertragabhängigen Dividende und hin zu der "politischen" Ausschüttung. Die Verwaltungen müssen wissen, daß das ein dorniger Pfad sein wird. Mit Herrn Nold konnte man fertig werden, mit Hilfe des Bankendepotstimmrechts wohl auch mit gut geführten Oppositionen. Aber es wird mit Sicherheit zu einem Vertrauensschwund zwischen Verwaltungen und Kleinaktionären kommen. Was verdient ist, sieht man aus der Gewinn- und Verlustrechnung. Die Masse der vernünftigen Aktionäre wird auch für eine Stärkung der Reserven Verständnis haben, aber man sollte dieses Verständnis nicht allzusehr strapazieren, vor allem nicht aus Erwägungen heraus, die mit der Gesellschaft selbst nichts zu tun haben.

Aber zurück zu den Aktienkursen. Schuld daran, daß sie auch in den vergangenen Tagen starke Schwankungen aufgewiesen haben, ist einmal das immer noch nicht gelöste Liquiditätsproblem und zum anderen die Abgabeneigung gewisser Auslands-Kreise, die jetzt ihr Glück an der New Yorker Börse versuchen wollen. Auf der ermäßigten Kursbasis war die Aufnahmebereitschaft recht erfreulich. Die Banken brauchten auf eigene Rechnung kaum zu stützen. Das besorgten die Investment-Fonds, die immer noch über Anlagemittel zu verfügen scheinen. Zu den gedrückten Kursen stiegen aber auch Teile der Bankenkundschaft ein, vor allem natürlich solche, die zu höheren Kursen verkauft hatten, also die Börsenentwicklung richtiger beurteilten als die jetzt klagenden Haussiers.

Vorläufig fehlt der ßörse der Glaube an eine Kurserholung auf dem Aktienmarkt. Viele Banken sehen sich deshalb veranlaßt, ihre Kunden "bei der Stange zu halten"; ein dauerndes Abbröckeln verursacht bei den Investment-Sparern Unbehagen und könnte leicht zu einer Verkaufspsychose führen. Bislang ist eine Verkaufswelle bei den Fonds noch nicht aufgetreten; man hat auf diesem Gebiet noch keine Erfahrungen. Zu den moralischen Korsettstangen zählen die wiederholten Banken – Beteuerungen, daß die Aktienkurse gegenwärtig "preiswert" seien und man heute schon wieder kaufen könnte.

Das hilft jedoch den Leuten wenig, die jetzt vor der Frage stehen: Sollen wir unser Portefeuille verkleinern, um die darauf ruhenden Kredite zurückzuzahlen, auch dann, wenn wir dadurch Verluste hinnehmen müssen? Oder: Können wir in absehbarer Zeit wieder mit steigenden Kursen rechnen, so daß wir bei einem späteren Verkauf die Einstandskurse wiedersehen und daneben noch unsere Kreditzinsen verdient haben?

Mit voller Berechtigung drücken sich die Banken um eine Beantwortung dieser heiklen Frage herum. Niemand kann die Kursentwicklung der nächsten Monate vorausbestimmen. Natürlich ist die Wiederholung einer Wahl-Hausse möglich, falls Adenauer abermals siegt. Aber wieviel Punkte sie "schaffen" wird, läßt sich heute noch nicht annähernd fixieren. Kurt Wendt