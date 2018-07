Inhalt Seite 1 — Der Leser fragt... Seite 2 Auf einer Seite lesen

Lebensdauer absichtlich begrenzt?

Der Satz in ihrem Bericht: „Der lichte Tag soll noch heller werden“ (Nr. 51/16.12.60): „Noch immer wird in den Osram-Laboratorien an der Verbesserung der konventionellen Glühlampe gearbeitet, die mindestens zu einer längeren Lebensdauer führt“ ließ mich stutzen. Meines Wissens ist schon vor Jahrzehnten eine Glühbirne mit erheblich längerer Brenndauer als der heute üblichen entwickelt worden und in Gebrauch gewesen. Die Produktion wurde jedoch auf die heutige Form mit absichtlich begrenzter Lebensdauer umgestellt, weil sonst die Nachfrage empfindlich zurückgegangen wäre. Damit hätten die Kapazitäten dieser Industrie nicht mehr ausgenutzt werden können, sie hätte, jedenfalls in diesem Umfang, nicht mehr weiterbestehen können.

Wenn ich nun von „hohem Forschungsaufwand“ lese (das klingt immer so schön nach Dienst an der Allgemeinheit), dann muß ich an den bösen Buben denken, der mit großer Mühe versucht, einem mutwillig verletzten Tier wieder auf die Beine zu helfen – weglaufen kann es ihm ja nun nicht mehr!

H. P., Düsseldorf

Antwort: Wir haben die Pressestelle der Osram GmbH ‚ Berlin, gebeten, zu der in dem Leserbrief angeschnittenen Frage Stellung zu nehmen. Sie schreibt dazu: „Hier wird ein Thema angeschnitten, das ähnlich wie die Schlange von Loch Ness und der Schneemensch vom Himalaja von Zeit zu Zeit die Gemüter der Leser bewegt.

Der Leserbrief hakt unbewußt hinter Dinge, die dem Laien kaum bekannt sein können, denn fast so lange, wie Glühlampen benutzt werden, wird auch die Frage nach der zweckmäßigsten Lebensdauer behandelt. Dabei ist die mittlere Lebensdauer von 1000 Stunden, die von den großen Lampenherstellern der Welt für ihre Allgebrauchs-Glühlampen schon frühzeitig festgelegt worden war, oft heftig mit der Begründung kritisiert worden, daß für einen großen Teil der Verbraucher Lampen längerer Lebensdauer vorteilhafter wären, weil sie zu niedrigeren Beleuchtungskosten führten.

Bekanntlich kann der Hersteller – bei gleicher Qualität – seine Lampen entweder für hohe Lichtausbeute bei geringer Lebensdauer (Vacublitz) oder mit entsprechend kleinerer Lichtausbeute für hohe Lebensdauer (Theratherm-Strahler) bauen. Rein physikalisch betrachtet, wäre eine kurzlebige Lampe ideal, weil sie für die aufgenommene elektrische Energie ein Maximum an Licht liefert. Dem steht aber die praktische Forderung nach einer ausreichenden Lebensdauer gegenüber, welche die notwendige Sicherheit in der Beleuchtungsanlage gewährleistet. Man hat nun versucht, rechnerisch die für jeden Verbraucher unter bestimmten Voraussetzungen „wirtschaftlichste“ Lebensdauer zu ermitteln, das sind bei den in Haushalt und Gewerbe üblichen Allgebrauchs-Glühlampen 1000 Stunden.