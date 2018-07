Inhalt Seite 1 — Die Entwicklungshilfe läppert sich zusammen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Aus der Bonner Entwicklungshilfe-Rechnung konnte eine weitere Unbekannte eliminiert werden: Nach langem Hin und Her ist der Anteil der Länder auf 500 Mill. DM festgesetzt worden. Die Aussichten, daß die von der Bundesregierung präsentierte Vier-Milliarden-Rechnung doch noch aufgehen wird, sind damit nicht unwesentlich gestiegen. Dem Bundesfinanzminister fällt gewiß ein Stein vom Herzen.

So gut wie sicher sind mittlerweile nun auch jene 1,5 Mrd. DM, mit denen die Wirtschaft der westdeutschen Entwicklungshilfe auf die Beine verhelfen will. Allein schon aus Prestigegründen wird sie alles daransetzen, ihr Anleiheversprechen voll einzulösen. Daß aus dem Erlös der Privatisierung des Volkswagenwerkes weitere 500 Mill. DM aufkommen werden, auch darüber bestehen kaum noch Zweifel.

Der Verkauf von 60 vH des auf 600 Mill. DM festgesetzten VW-Grundkapitals wird bei einem Ausgabekurs von 350 – die Sozialrabatte schon abgerechnet – einen Erlös von rund einer Milliarde DM bringen. Dieser Betrag wird der „Stiftung Volkswagenwerk“ zugeführt, die ihn wiederum dem Bund zu einem Zinssatz von 5 vH ausleiht. Selbst wenn das Publikum in einem unerwartet starken Maße von den Möglichkeiten der Ratenzahlung Gebrauch machen sollte, werden wohl schon im ersten Anlauf 500 Mill. DM in bar verfügbar sein. Der Stiftung verbleiben dann aus der Zinszahlung des Bundes und aus dem Dividendenertrag des nicht privatisierten Teils des VW-Grundkapitals jährlich rund 80 Mill. DM, die für die Förderung von Wissenschaft und Technik verwendet werden sollen.

Wirtschaft, Länder, VW-Privatisierung – das sind zusammen 2,5 Mrd. DM, die im Laufe dieses Jahres in Form von Anleihen für die Entwicklungshilfe verfügbar sein werden. Dazu kommen die im Bundeshaushalt 1961 vorgesehenen Mittel in Höhe von mehr als 900 Mill. DM – die jüngst zusätzlich in Aussicht gestellten 500 Mill. DM schon eingerechnet –, so daß sich bereits ein Gesamtbetrag von 3,4 Mrd. DM ergibt. Freilich, wie dieser 900-Millionen-Posten bedient werden soll, steht zur Stunde noch in den Sternen.

Dann ist da noch immer der ERP-Schatz, der verstärkt in den Dienst der Entwicklungshilfe gestellt werden soll. Für 1961 sieht der ERP-Wirtschaftsplan für diesen Zweck einen direkten Beitrag von knapp 200 Mill. DM vor. Es sollte keine Schwierigkeiten bereiten (erweiterte gesetzliche Möglichkeiten hierzu wird das zur Zeit noch vom Parlament beratene Entwicklungshilfegesetz schaffen), diese 200 Mill. DM um Kapitalmarktmittel in Höhe von mindestens 400 Mill. DM aufzustocken. Damit wäre das Vier-Milliarden-Ziel der Bundesregierung erreicht.

Die große Unbekannte in dieser Rechnung ist – so paradox dies klingt – der 900-Millionen-Zuschuß des Bundes. Ausgerechnet der Bund, der nicht müde wird, Wirtschaft und Länder an ihre Pflicht zur Entwicklungshilfe zu erinnern, droht mit seinem eigenen Beitrag in Verzug zu geraten. Dabei entfallen auf ihn noch nicht einmal 25 vH des insgesamt aufzubringenden Betrages, was allerdings prominente Vertreter der Bundesregierung nicht hindert, die gesamten 4 Mrd. DM sozusagen als eine Eigenleistung des Bundes hinzustellen.

Es ist nicht schwer vorauszusagen, wie sich der Bund aus der Affäre zu ziehen gedenke. Eine kürzlich den Bundestagsabgeordneten zugeleitete Übersicht über die 1961 anfallenden Zahlungsverpflichtungen gegenüber den Entwicklungsländern schließt mit dem Betrag von 2,5 Mrd. DM ab. Hierin sind sowohl bilaterale als auch multilaterale Hilfszusagen enthalten, also auch die deutschen Beiträge zu den einschlägigen internationalen Organisationen. Der Bund kann demnach in seinen ordentlichen Haushalt für 1961 beruhigt 900 Mill. DM für Zwecke der Entwicklungshilfe einstellen, ohne befürchten zu müssen, daß diese auch in voller Höhe auszugeben sind. Die über den Bundeshaushalt geleitete Anleihe der Wirtschaft sowie die Mittel des ERP-Haushaltes (einschließlich des VW-Privatisierungsdarlehens) werden ausreichen, die eingegangenen Hilfszusagen zu erfüllen. So gesehen, sind zumindest jene 500 Mill. DM, die der Bund zusätzlich bereitstellen will, nichts anderes als eine optische Täuschung. Um so weniger ist es freilich gerechtfertigt, die stolze Vier-Milliarden-Rechnung dem Konto des Bundes zuzuschlagen.