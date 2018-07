Das gibt’s nur einmal, das kehrt nie wieder – so etwa lautete der Kommentar der Verwaltung der Hüttenwerk Oberhausen AG, Oberhausen, als sie in diesen Tagen den Abschluß des Geschäftsjahres 1959/60 zur Diskussion stellte. Es war zwar zu erwarten, daß die beispiellose Stahl-Hausse – die sich in steigenden Produktions- und Absatzzahlen zu beinahe stabil gebliebenen Ersatzkosten dokumentiert – für die gesamte westdeutsche Stahlindustrie reiche Früchte tragen würde. Aber wenn die HOAG, die jetzt als erstes Montanunternehmen der Gruppe, die zum 30. September bilanziert, ihre Zahlen veröffentlicht, dafür die Maßstäbe gesetzt hat, dann können selbst hochgespannte Erwartungen in diesem und jenem Falle noch übertroffen werden. Das Oberhausener Hüttenwerk hat jedenfalls an der ausgezeichneten Stahlkonjunktur kräftig teilgenommen, und auch die Konzernzeche „Neue Hoffnung“, die nach der zu Beginn des Berichtsjahres durchgeführten Umwandlung wieder ganz zur Familie gehört, hat die Reise in die luftigen Höhen des Erfolges nicht behindert. Vielmehr hat, wie die Verwaltung ausdrücklich hervorhebt, der Konzernbergbau besser abgeschnitten als 1958/59 und damit zu dem guten Ergebnis des Berichtsjahres „angemessen“ beigetragen.

Es bleibt festzuhalten, daß die Hüttenwerk Oberhausen AG im gesamten Konzernbereich im Geschäftsjahr 1959/60 gut verdient hat. Der Vorstand sprach vor der Presse von einem „Sonderjahr“, das allerdings in der Erhöhung der Dividende von 12 (10) vH (Standardsatz, auf den die Stahlindustrie von wenigen Ausnahmen abgesehen in diesem Jahre, eingeschworen zu sein scheint), kaum seinen Niederschlag findet. Die HOAG muß für die Verzinsung des inzwischen auf 260 Millionen DM erhöhten Kapitals im Berichtsjahre 28 (20,8) Mill. DM aufwenden; die jungen Aktien nehmen bekanntlich mit 6 vH für ein halbes Jahr an der Ausschüttung teil. Aber demgegenüber geht das, was der Fiskus von den Erträgen der HOAG kassiert, weit über den Ausschüttungsbetrag hinaus. Die Steuern vom Einkommen, Ertrag und Vermögen werden mit 64,9 (1806) Mill. DM ausgewiesen. Zwar ist dieser enorme Steigerungssatz nicht ganz echt, weil erstens die Vergleichbarkeit infolge der Umwandlung der früheren Bergbau AG „Neue Hoffnung“ auf die HOAG beeinträchtigt wird und weil zweitens im Vorjahre ein steuerlicher Verlustvortrag der Bergbautochter den Steueraufwand in 1958/59 nach unten beeinflußt hat. Aber selbst wenn diese Faktoren ausgeklammert werden, bietet der Steueraufwand noch genügend Hinweise darauf, daß das wirtschaftliche Ergebnis des Geschäftsjahrs 1958/59 weit über dem des Vorjahres und auch über dem früherer Boomjahre gelegen ist.

Die Umsatzausweitung des Gesamtunterrehmens auf 1,229 (1.036) Mrd. DM (bei diesen Positionen hat sich die Verwaltung dankenswerterweise bemüht, die durch die Umwandlung nicht vergleichbaren Angaben durch entsprechende Zahlen zu ergänzen) geht selbstverständlich weitgehend auf das Konto der Hütte, die mit 880 (709) Mill. DM allein eine Zuwachsrate von 24,1 vH erzielt hat. Der Konzernbergbau verzeichnet mit 349 Mill. DM immerhin eine Umsatzsteigerung von 6,7 vH. Dies nicht zuletzt deswegen, weil vor allem der konzerninterne Absatz der Zeche gesteigert wurde. Als erstes Ergebnis der Wiedervereinigung von Kohle und Stahl im HOAG-Bereich ist der Anteil der im Unternehmen verbleibenden Kohlenförderung im Berichtsjahre bereits auf 43 (36) vH gestiegen. Der Konzern-Fremdumsatz betrug im Berichtsjahre 1,051 Mrd. (885) DM. Davon entfielen auf die Hütte 850 (684) und auf den Bergbau unverändert 201 Mill. DM. Die günstige Umsatzentwicklung wird ergänzt durch die – ebenfalls steil angestiegene – Produktionskurve. Rückläufig war weiterhin lediglich die Kokserzeugung, die bei einer 73-Prozent-Auslastung der vorhandenen Kapazität 1,714 (1,757) Mill. t betrug. Kohlenförderung und Stromerzeugung lagen mit jeweils 4,645 (4,564) Mill. t und 795,909 (792,552) Mill. kWh leicht über dem Vorjahrsniveau. Dafür aber kann die Stahlseile mit,stolzen Produktionszahlen aufwarten. Die HOAG erzielte im Berichtsjahre eine Rohstahlerzeugung von 2,058 (1,653) Mill. t; beim Roheisen lauten die Ergebnisse 1,987 (1,328) und in der Walzstahlproduktion 1,520 (1,239) Mill. t.

Diese Produktionszahlen, die schon an sich einen kostengünstigen Ausnutzungsgrad der vorhandenen Anlagen beinhalten, waren noch dadurch für das Unternehmen besonders erfreulich, weil sie ohne Verteuerungen der Einsatzkosten bewältigt werden konnten. Dem Geschäftsbericht ist zu entnehmen, daß von dem Umsatz des Unternehmens 48,09 vH für Materialaufwand, 29,01 vH für Personalkosten, 10,41 vH für Steuern, 9,81 vH für den Kapitalaufwand und schließlich 2,68 vH für den Jahresgewinn abgezweigt wurde.

Auch im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres halten sich Produktion und Umsatz der HOAG auf dem erreichten hohen Niveau. Der durchschnittliche Monatsumsatz im laufenden Geschäftsjahr liegt mit 87,9 (87,6) Mill. DM sogar wiederum leicht über dem des Berichtsjahres. Diese Zahl entspricht der Mitteilung des kaufmännischen Vorstandsmitgliedes Otto August Siering, wonach sich die Stahlpreise im Export in dritte Länder in den letzten Wochen zunehmend befestigen. Zwischen Versand und Auftragseingang besteht zur Zeit, wie die Verwaltung mitteilte, ein ausgewogenes Verhältnis; das vorliegende Auftragspolster reicht für eine Beschäftigung von etwa drei Monaten.

Die Rohstahlerzeugung ist in den letzten Monaten – mit durchschnittlich 182 815 (171545) t – nochmals über das Niveau des Berichtsjahres hinausgewachsen. Von dem angestrebten Rohstahlziel von 2,5 Mill. Jahrestonnen ist das Unternehmen nicht mehr weit entfernt. Trotzdem wird die bei der HOAG unvermindert anhaltende Investitionstätigkeit nicht einer Verbreiterung der Rohstahlbasis dienen. „Bei uns steht die Rationalisierung und Konsolidierung vor einer Erweiterung unseres Marktanteiles“, erklärte hierzu Vorstandsmitglied Dr. Rudolf Graef; rund 200 Mill. DM stehen als offenes Investitionsprogramm für die nächsten beiden Jahre bei der HOAG zur Debatte. Nmn.