Konflikte um eine Kinderverwechselung – „Sie sind nicht mein Vater!“

Hanau

Als die 17jährige Gudrun Reuthe aus Groß-Auheim bei Hanau am Morgen des 28. Dezember auf dem Weg zu ihrer Arbeitsstätte war, knirschten neben ihr die Bremsen eines Taxis. Zwei Männer sprangen heraus. „Guten Tag, ich bin dein Onkel“, sagte der eine und packte das Mädchen am Arm. „Dein Vater möchte, daß du nach Hause kommst Das Mädchen schrie und wehrte sich. „Schrei nur, ich bin dein Vater, du kommst jetzt mit“, sagte der andere und gemeinsam verfrachteten die beiden Männer das Mädchen ins Auto. Man fuhr in die Wohnung des Mittelschullehrers Reuthe in Hanau.

Gudrun blieb dort fast zwei Tage, aß nichts und sprach mit niemandem. In einem günstigen Augenblick flüchtete sie durch das Wohnzimmerfenster und über den Gartenzaun in ein Nachbarhaus. Dort bat sie um den Schutz der Polizei vor ihrem Vater. Sie wollte zurück in das Haus, in dem sie aufgewachsen ist, zu. ihren Pflegeeltern Splithoff nach Groß-Auheim. Sie meint, dort gehöre sie hin.

Tatsächlich gehört Gudrun, die sich bisher Heide Splithoff nannte, nach Hanau. Freilich weiß sie das erst seit vier Jahren. Irgend jemand hatte den Lehrer Reuthe auf die verblüffende Ähnlichkeit der Schülerin Heide Splithoff mit ihm aufmerksam gemacht und seine Nachforschungen bestätigte schließlich das Oberlandesgericht Frankfurt: Seine Frau hatte mit der Frau des Maschinenschlossers Splithoff im Kriegsjahr 1943 zur gleichen Zeit in einer Hanauer Klinik eine Tochter zur Welt gebracht und dabei waren die Kinder verwechselt worden. Seine jüngste „Tochter“ war also eigentlich Heide Splithoff und das Kind Heide war nun Gudrun Reuthe.

Seit dem Tage, da der Lehrer der dreizehnjährigen Schülerin in der respekteinflößenden Atmosphäre des Lehrerzimmers verkündete: „Du kannst ruhig du zu mir sagen, ich bin nämlich dein Vater“, leben die Familien Reuthe und Splithoff in tragischer Unruhe. Vater Reuthe pocht auf sein Recht und beruft sich auf seine „Höhere Ordnung des Erbes und des Blutes“. Gudrun – sie holte bisher ihren neuen Personalausweis noch nicht einmal ab – klammert sich an die Menschen, bei denen sie aufgewachsen ist. Die Pflegeeltern stehen der erschreckenden Eröffnung von damals noch heute ratlos gegenüber. „Wir können sie doch nicht verstoßen, wenn sie bei uns bleiben will“, sagt Mutter Splithoff. Vater Reuthe aber sieht in dem Verhalten seiner spätendeckten Tochter jugendlichen Trotz, der gebrochen werden muß. Er schickte sie in heilpädagogische Heime in Freudenstadt und Marburg, damit sie von ihren „Verzwingungen befreit werde“. Das Kind magerte ab, Verdauungs- und Kreislaufbeschwerden stellten sich ein. Sie wurde entlassen wegen „akuter Selbstmordgefahr“, wie Professor Stutte in Marburg betonte – entlassen zu den Splithoffs.

Die „falsche“ Tochter der Lehrersfamilie, Heide Splithoff, merkt von diesem Konflikt, der jetzt wieder mit so drastischen Mitteln ausgetragen wurde, nicht viel. Sie wohnt außerhalb, hat ihren Beruf und ihren eigenen Freundeskreis. Die leibliche Tochter aber wagt sich nicht mehr auf die Straße, aus Angst, der „Mann mit dem starren Blick“ – so spricht sie von ihrem Vater – könnte sie überrumpeln.