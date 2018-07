"Politische Propheten sahen schon das DPzusammen eine Wagenladung von Bundestagsabgeordneten nach Bonn ziehen. Sie hatten ihre Prophezeiung ohne den Fuhrmann der DP, ohne Heinrich Hellwege gemacht. Der nämlich hatte sich alles ganz anders vorgestellt. Er wollte eine Troika aus DP, EHE und FDP; auf keinen Fall aber wollte er allein mit dem EHE zusammenspannen.

Als schnellere und gewandtere Leute in seiner Partei — Herbert Schneider aus Bremerhaven und der niedersächsische Landesvorsitzende Langeheine — über Hellweges Kopf hinweg mit dem EHE verhandelten, zugleich aber Gespräche mit der FDP unmöglich machten, da platzte Heinrich Hellwege der Kragen. Anders — aber auch mit seinen Worten — ausgedrückt: Es kam der Augenblick, wo er politisch und menschlich nicht mehr weiterkonnte. Er warf Bundes- und Landesvorsitz in Niedersachsen hin und überraschte damit seine Parteifreunde aufs höchste: Soviel Entschlossenheit hatten sie ihm nicht zugetraut. . Hellwege, so hatte es den Anschein gehabt, war in den letzten Monaten müde geworden. Der "Verrat" der neun Bundestagsabgeordneten, die zur CDU übergewechselt waren, traf ihn tief; und manche glaubten, von diesem Schock werde er sich nicht mehr erholen. Aber daß er nun, kurz vor dem Abschluß der Fusionsverhandlungen mit dem EHE, seine Parteiämter niederlegte, war wohl nicht eine Geste der Resignation — eher ein letzter Versuch, die DP, die auf einerimmer noch auf Hellwege hört, wif Kandare zu bekommen