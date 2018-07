Von Hoimar v. Ditfurth

In der Bundesrepublik läuft seit einigen Wochen „Psycho“, der neueste Hitchcock-Film, mit nicht nachlassendem Erfolg. Einer seiner Höhepunkte ist die Szene, in der eine junge Frau unter der Dusche von einem Geisteskranken mit peinlicher Sorgfalt und mit Hilfe eines Küchenmessers in eine der für Filme dieser Gattung obligatorischen Leichen verwandelt wird.

Der außerordentliche Kassenerfolg solcher Filme, für die sich neuerdings der treffende Terminus „shocker“ als Gattungsbegriff durchzusetzen beginnt, läßt, und das erscheint verständlich, die Herzen aller jener Zeitkritiker höher schlagen, die keine Gelegenheit versäumen, uns daran zu erinnern, daß wir samt und sonders dekadent, morbide und ein des Aussterbens würdiges Geschlecht seien. Gibt Hitchcocks Einkommen ihnen recht? Welche Bedürfnisse sind es, die das Geschäft mit der Gänsehaut des Publikums heutzutage so rentabel machen?

Hören wir die Psychoanalytiker: Die neurotische Anziehungskraft des technicoloriert auf Breitwände projizierten Grauens sei zu deuten als Folge und aufschlußreicher Maßstab verdrängter Aggressionen. Wenn man diese Formulierung ihres Taktes -entkleidet, so heißt das etwa: Man geht in einen Hitchcock-Film, weil man zwar zu feige ist, sich mit der Polizei anzulegen, aber andererseits von sadistischen Trieben doch auch zu sehr erfüllt, um es sich verkneifen zu können, die eigenen Wunschvorstellungen wenigstens in Gestalt einer Ersatzbefriedigung auf der Leinwand zu erleben.

Wenn das stimmt, leben wir auf einem schlummernden Vulkan. Es ist kaum möglich, eine Karte für eine solche Gruselvorführung ohne Vorbestellung zu bekommen. Vor den Kinos bilden sich Schlangen, sobald die Reklame für einen Film mit der listigen Warnung verbunden wird, er sei „nur für Menschen mit starken Nerven geeignet“. Wäre jeder Besucher ein verhinderter Frankenstein?

Man braucht seine Ohren den favorisierten Auguren unserer Zeit, den Psychoanalytikern, nur einmal zu verschließen und dem Kinovolk der Gruselfreunde aufs Maul zu schauen, um zu erfahren, daß kein Wort davon wahr ist.

Ich verbürge mich für folgende Episode: Vor dem Schaukasten eines Kinos stehen zwei Halbwüchsige, noch unschlüssig die Frage erörternd, ob der Film „wirklich gut“ sei. Der Regisseur hatte sich in diesem Falle – im Gegensatz übrigens zu Hitchcock mit seinem „Psycho“ – wirklich Mühe gegeben: Ein Wissenschaftler hat eine Maschine erfunden, mit der es möglich ist, Materie drahtlos zu transportieren. Bei einem Selbstversuch erleidet er einen gräßlichen Unfall. Unbemerkt ist eine Fliege mit in die Sendeapparatur geraten, die Maschine verwechselt die Ingredienzien ihres Inhalts, und der unglückliche Experimentator landet im Empfangsgerät als fliegenköpfiges Monstrum!