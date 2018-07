Erneut hat sich die Verwaltung der Gutehoffnungshütte Aktienverein Nürnberg/Oberhausen für eine „kontinuierliche“ (sprich konstante) Dividende ausgesprochen und entschieden. Zum dritten Male wird die GHH-Aktie, die seit Jahr und Tag zu den Lieblingskindern der Bärse gehört, mit 12 vH verzinst, und darüber hinausgehende Erwartungen dürften wohl auch in den nächsten beiden Jahren noch enttäuscht werden. Dies ließ die Verwaltung in einer Pressekonferenz zum Abschluß des Geschäftsjahres 1959/63 durchblicken. Vorstandsmitglied Hans-Wilheln Rudhart erklärte nämlich, es könne für die nächsten beiden Geschäftsjahre bereits vorausgesagt werden, daß die „Darstellung einer Dividende von wieder 12 vH unter Umständen nur mit besonderen Anstrengungen möglich sein wird, möglicherweise nur unter Rückgriff auf die Rücklagen“.

Diese im Hinblick auf die wirtschaftlichen Daten der Gutehoffnungshütte recht sonderbare Dividendenprognose ist der Preis, den die Aktionäre dafür zu zahlen haben, daß ihnen endlich eine Kapitalerhöhung offeriert wird. Zum erstenmal seit der Umstellung will die seit Jahren stark unterkapitalisierte Holding ihr Grundkapital von 83,2 auf 125 Mill. DM aufstocken. Den Ausgabekurs von 225 vH, der bei dem derzeitigen hohen Börsenkurs der GHH-Aktie ein Bezugsrecht von annähernd 300 vH gewährt, hält die Verwaltung für attraktiv. Darüber ließe sich sogar noch reden, wenn nicht gleichzeitig die Dividendenpolitik dieses und der nächsten Jahre ganz im Schatten der Kapitalerhöhung stehen würde, die im Grunde aber nichts weiter ist als eine längst fällige – und noch nicht einmal ausreichende – Anpassung an die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens.

Vorstandsmitglied Rudhart erklärte, daß der Erlös aus der Kapitalerhöhung für Investitionen bei den Beteiligungsgesellschaften vorgesehen ist. Diese würden aber „erfahrungsgemäß über längere Zeiträume, unter Umständen sogar Jahre“ noch keinen Ertrag bringen. Die GHH müsse also das höhere Kapital eher verzinsen, als es Ertrag abwirft. Daraus allerdings bereits heute für die Dividende der nächsten Jahre einen möglicherweise notwendigen Rückgriff auf die Rücklagen zu konstruieren, scheint uns zu weit zu gehen in der Kunst des Understatement. Denn diese Argumentation müßte ja mindestens bedeuten, daß die GHH in den früheren Jahren einschließlich des Berichtsjahres in ihrer Ausschüttungsfreudigkeit auf das bisherige Kapital schon sehr weit gegangen wäre. Und dieses Lob kann die Verwaltung dieser Gesellschaft gewiß nicht für sich in Anspruch nehmen.

Wie dem auch sei – es wird jedenfalls davon auszugehen sein, daß es nicht die Rendite ist, die die GHH-Aktie mit zu den gesuchtesten Papieren der deutschen Börsen macht; sie beträgt z. Z. etwas mehr als 1 vH. Wohl aber rechtfertigt der Substanzwert der GHH-Gruppe das starke Interesse an diesem weitverzweigten Konzern, der unter dem Dach der Oberhausener Holding höchst lukrative und ertragstarke Tochtergesellschaften vereint. Klangvolle Namen aus der westdeutschen Investitionsgüterindustrie, wie z. B. MAN und Deutsche Werft AG, stehen neben der Handelsgesellschaft Ferrostaal AG, und sie machen nur einen Teil der Substanz aus, die an der Börse aus gutem Grund höher bewertet wird, als es die Holding-Bilanz mit ihrem bescheidenen Beteiligungskonto von 123,50 (115,37) Mill. DM tut.

Im vergangenen Jahre hat der GHH-Konzern seine Stellung in der Spitzengruppe der umsatzstärksten Unternehmen der Bundesrepublik wiederum festigen können. Mit einem Umsatz von 3,2 (2,9) Mrd. DM lag die Gruppe an fünfter Stelle. Innerhalb des Gesamtumsatzes sind die Anteile der Weiterverarbeitung leicht gestiegen, die des Schiffbaus und der Handelsgesellschaft dagegen etwas zurückgegangen.

Auf die Veröffentlichung der Umsatzzahlen der einzelnen Töchter verzichtet der Konzern wiederum. Nach Branchen aufgeschlüsselt ergibt sich das folgende Bild: Die weiterverarbeitenden Konzernwerke haben mit 1,41 (1,24) Mrd. DM ihre Anteile am GHH-Umsatz auf 44,4 (41,8) vH ausgeweitet. Es folgen der Handel mit 659 (734) Mill. DM, d.s. 20,9 (24,7) vH, die NE-Metallindustrie mit 459 (402), der Schiffbau mit 321 (312) und sonstige mit 319 (280) Mill. DM. Die Exportquote der Gruppe ist auf 1,18 (1,26) Mrd. DM, d.s. 37,4 (42,4) vH leicht zurückgegangen. Diese Entwicklung erklärt die Verwaltung im wesentlichen damit, daß Lieferungen ins Saarland keine Exporte mehr darstellen.

Die Zuwachsrate des Umsatzes – von 6,5 vH – blieb im Berichtsjahre erstmals wieder erheblich hinter der des Auftragseinganges zurück. Die Auftragseingänge erhöhten sich im GHH-Bereich gegenüber dem Geschäftsjahr 1958/59 um nicht weniger als 25 vH. – Hierzu gab Vorstandsmitglied Rudhart vor der Presse die erstaunliche Erläuterung, es komme darin zum Ausdruck, daß die Erzeugung dem Auftragseingang nicht mehr in vollem Umfange folgen, könne, „sei es aus Mangel an Arbeitskräften, sei es wegen vollständiger Auslastung der Fertigungskapazitäten“. Die gleiche Entwicklung hat sich auch im laufenden Geschäftsjahr fortgesetzt. Dabei hat sich der Auftragsbestand, der am Ende des Berichtsjahres 3,2 (2,9) Mrd. DM betrug, bis zum 31. Dezember 1960 auf3,36 Mrd. DM erhöht. Diese Gesamtzahl, die zu 55 vH auf Auslandsaufträge entfällt, verdeckt naturgemäß die Unterschiede bei den einzelnen Konzerngesellschaften. Jedoch teilt die Verwaltung mit, daß die Beschäftigung der Werke für die nächste Zeit – bei einigen sogar auf Jahre hinaus – sichergestellt ist.

Vorstandsvorsitzer Hermann Reusch bescheinigte dem Unternehmen für das Geschäftsjahr 1959/60 eine „unverändert gute Ertragslage“. Das Rechnungswerk der Holding gibt davon selbstverständlich nur einen ungefähren Eindruck, da hier nur noch das erscheint, was nach dem „Familiendinner“ übriggeblieben ist. Nmn.