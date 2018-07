In Misdroy auf der Insel Wollin wurden wir – früher – von unserer Pensionswirtin mit dem Aufschrei empfangen: „Gott, wie schlecht sieht die Familie aus. Bei uns sollen Sie es aber einmal gut haben. Gut essen und...“ Solche Ausrufe verstören heute den Urlauber. Erstens will er sich erholen und nicht unbedingt viel essen. Zweitens ärgert er sich, wenn ihm vorgeworfen wird, er esse schlecht zu Hause. Drittens fürchtet er sich vor Aufschriften wie „Gut Essen“. Für ihn bedeutet das meist, daß man gewiß gut ißt, aber viel zuviel auf die Teller bekommt; man kann nicht aufessen, bezahlen muß man aber. Die gute Pensionsmutter, in kargen Jahren der Inbegriff der Freude, ist heute wenig gefragt. Man ist mißtrauisch: Versteht sie auch etwas von den neuen und doch alten Erkenntnissen der Ernährungsweise? Man fragt weniger, ob sie oder der Hauskoch kochen könne, sondern ob sie individuell den Tisch decke. Tafeln aber ist eine Sache der Kultur – beinahe wie das Lesen. Wir sind nur so arrogant geworden, unter Kultur weniger das Essen und Trinken zu meinen.

Wenn nun die Vollpension, wie große Reiseunternehmen ankündigen, mehr und mehr reisegeschichtlich zu werden scheint, so überfällt uns ein zartes Grauen. Denn Schlafburschen möchten wir ja nun in den billigen, pauschal gemieteten Pensionen auch nicht werden. Um das deutsche Frühstück, das in seiner jetzigen Zusammensetzung unausrottbar zu sein scheint, kann man sich nicht drücken. Aber eine Mahlzeit läßt der beleibte Herr, die auf Diät scharfe Dame zu gern ausfallen. Die Pensionsmütter schlagen die Hände zusammen. Sie haben vielleicht noch Mitleid, wenn wir über Mittag auf die Hornisgrinde kraxeln wollen oder über den See gondeln möchten. Dann kommen sie mit der kalten Mahlzeit im Plastikbeutel – doch wir wollen nicht. Auf der Hornisgrinde soll man gute Rehkeulen bekommen, am anderen Seeufer frische Forellen. Diese Absicht zehrt am Geldbeutel der Pensionswirtin. Und wenn nun auch die Reiseunternehmen mehr und mehr die Halbpension einführen wollen, so scheint das Pensions- und Hotelgewerbe geschädigt zu werden. Sicher gleicht sich das auch aus. Wer hier nicht ißt, muß dort essen. Doch die schöne Sicherheit ist hin. Und die vollen Teller bleiben vielleicht leer, die in der Vollpension so liebend gern verabreicht werden. Was tun?

Die schöne altehrwürdige Sitte, sich in den Ferien in Vollpension einzumieten, billig, preiswert, darf nicht untergehen. Aber könnten nicht die Hotels und Pensionen sich etwas rascher mit der Ernährung der Leute in den Städten befassen und daraus lernen? Und sollten nicht die großen Mahlzeiten etwas kleiner werden, also auch billiger? Und wäre es nicht angenehm, zu wissen, daß man jederzeit von der vollen in die halbe Pension übergehen könnte? Einmal am Tage gut und reichlich essen, zur Frühstückszeit! Dieses Idealbild einer Einquartierung zur Urlaubszeit sieht bei uns recht utopisch aus. Aber zu schaffen wäre es schon. Man muß nur den Gast als Schlafburschen fürchten – denn dazu könnte er werden, wenn ihm die Halbpension vorenthalten wird.

Jene glücklichen Sommerwochen auf Misdroy sind vorüber. Sie kommen nie wieder. Auch die alten Pensionszeiten nicht. W. P.