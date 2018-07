In Sachen Reichstagsbrand hat die 6. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf in dieser Woche eine wichtige Vorentscheidung verkündet. Der Kläger „Heini“ Gewehr hatte sich in über 140 Seiten gegen die von Dr. Gisevius vorgelegten Beweisanträge gewehrt. In ihrem Beweisbeschluß hat die 6. Zivilkammer sämtlichen Beweisanträgen des Beklagten Gisevius entsprochen. Das Thema Reichstagsbrand wird also in seiner ganzen Breite vom Gericht untersucht werden.

Von den Beweisanträgen, die Gewehr seinerseits gestellt hatte, ist wenig übriggeblieben. Zwar hat das Gericht seinem Antrag entsprochen, sechs Berliner SA-Männer über die – von Gisevius nicht bestrittene – Tatsache zu vernehmen, daß Gewehr zur Zeit des Reichstagsbrandes einem Steglitzer SA-Sturm und nicht der SA-Stabswache angehört haben soll. Zugleich hat das Gericht aber diesen Beweisantritt auf die einzig relevante Frage ausgedehnt, nämlich ob nachgewiesen werden kann, daß Gewehr zu Gruppenführer Ernst und seiner Stabswache „keinerlei Kontakte hatte“ und „ob es ausgeschlossen ist, daß er während der in Frage kommenden Zeit sich sonstwie oder sonstwo in der SA betätigt hat“.

Nicht anders ist es Gewehr mit der Zeugenbenennung des Spiegel-Autors Fritz Tobias und des Kriminalrats Zirpins, der Lubbes erste Vernehmung leitete, ergangen. Wenn die Spiegel-These, daß Lübbe Alleintäter des Reichstagsbrandes war, stichhaltig wäre, könnte Gewehr nicht als einer der Brandstifter in Frage kommen. Merkwürdigerweise hatte sich Gewehr in seinen Schriftsätzen gerade darüber so unverbindlich ausgedrückt, daß das Gericht ihm die Auflage erteilte, zu überprüfen und klarzustellen, ob und worüber Tobias und Zirpins nun eigentlich aussagen sollen.

Im übrigen ist erreicht, was erhofft war: Ein unabhängiges Gericht wird die Vorgänge in der Brandnacht vom 27. Februar 1933 nachprüfen. Die Beweiserhebung, bei der auch im Ausland lebende Zeugen, wie der ehemalige Danziger Senatspräsident Rauschning und der ehemalige Nürnberger Ankläger Dr. Kempner vernommen werden sollen, mag sich eine Zeitlang hinziehen. Am Ende wird aber endlich Klarheit bestehen, was Legende war und wie die Dinge sich in Wirklichkeit verhalten haben. D. Z.