Wie kann ein wissenschaftlicher Bibliothekar, ein Mann, der von Berufs wegen mit dem Schrifttum aller Völker und Zeiten umgeht (und also wohl auch mit ihren lyrischen Gebilden), wie kann er „sein“ Gedicht nennen? Und wenn er gar in Forschung und Lehre vergleichende Literaturgeschichte betreibt, wie soll er „das“ Gedicht nennen, das stellvertretend für eine schwer faßbare Anzahl stünde? Denn „seiner“ Gedichte gibt es so viele, als er lyrische Schöpfungen findet, die einen reinen und damit beispielhaften Ausdruck des in seine Zeit und seinen Raum gebundenen Dichters darstellen und so die Gefühle und Gedanken eines Menschen (des Menschen) mit den jeweiligen Mitteln seiner Kunst aussprechen.