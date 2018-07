S-Hamburg

Gesundheitsbehörde und Ärztekammer Hamburgs kamen überein, gegen jene Ärzte, keine berufsgerichtlichen Verfahren einzuleiten, die in den Jahren 1941 bis 1943 mindestens sechsundfünfzig unheilbar idiotische und zugleich körperlich schwer mißgebildete Kinder getötet haben.

In einer gemeinsamen Erklärung von Gesundheitsbehörde und Ärztekammer heißt es, der Vorstand der Ärztekammer sei bei der Prüfung des Falles zu der Auffassung gekommen, „daß die Handlungen der beschuldigten Ärztinnen und Ärzte in den, Jahren 1941 bis 1943 unter den damaligen Umständen keine schweren sittlichen Verfehlungen im Sinne des § 5, Abs. 1, Ziff. 3 der Reichsärzteordnung darstellten und somit heute nach etwa zwanzig Jahren nicht Anlaß zu einem Antrag auf Entziehung der Approbation sein können.“

Der zitierte Paragraph 5 gibt ärztlichen Standesgerichten die Möglichkeit, Ärzten, die nicht die erforderliche Eignung oder Zuverlässigkeit besitzen, die Approbation zu entziehen und damit die Bevölkerung vor ihnen zu schützen.

„In Anbetracht dessen“, heißt es weiter in der Stellungnahme, die der Präsident der Ärztekammer, Dr. Fromm, dem Präses der Gesundheitsbehörde, Senator Schmedemann, am 11. Januar bekanntgab, „daß die betroffenen Ärzte seit jener Zeit in ihrem Beruf einwandfrei tätig waren, was ihnen auch von zahlreichen Patienten bestätigt wird, hat der Vorstand der Kammer keine Veranlassung, ihnen die Eignung und Zuverlässigkeit für ihre Berufstätigkeit abzusprechen, wenngleich er die damaligen Vorgänge mißbilligt.“

Diese Stellungnahme ist nicht unwidersprochen geblieben. „Der Vorstand der Hamburger Ärztekammer ist somit der Ansicht, daß die sittlichen Normen nicht unveränderlich, sondern vielmehr je nach den herrschenden Umständen veränderbar sind“, erklärten vier Mitglieder der Fachschafts- und Fakultätsvertretung der Medizinstudenten an der Universität Hamburg. „Wir sind der festen Überzeugung, daß derartige Ansichten sehr wohl geeignet sind, das ärztliche Berufsethos aufs schwerste zu korrumpieren.“

Nicht nur gegen die Argumentation ihrer künftigen Standesvertretung, auch gegen die des Landgerichts Hamburg, das durch Beschluß vom 19. April 1949 die Anordnung der Hauptverhandlung gegen die Beschuldigten abgelehnt hatte, wenden sich diese Studenten. Die Staatsanwaltschaft hatte damals Anklage wegen Totschlags erhoben, das Gericht aber hatte festgestellt, daß die Tötung der Kinder zwar objektiv rechtswidrig gewesen sei, den Angeschuldigten jedoch das Bewußtsein der Rechtswidrigkeit nicht nachgewiesen werden könne und es somit am Beweise ihrer Schuld fehle.