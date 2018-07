Von Klaus Recht

Also, ich hatte mir vorgestellt, daß ich mein Mädchen, wenn ich demnächst einmal heirate, am Arm nehme, mit ihr zum Bürgermeister und zum Pfarrer schreite – und dann sind wir ein Ehepaar. Natürlich müssen einige Formalitäten erledigt werden: ich beweise auf amtlichem Papier, daß ich geboren bin, und dann hängen unsere Namen in einem Kasten, damit jeder feststellen kann, daß wir nicht bereits hinter uns haben, was wir doch zusammen erst hinter uns bringen wollen.

Dachte ich. Aber die Sache ist nicht so einfach. Die tieferen statistischen Zusammenhänge sind mir erst kürzlich klargeworden.

Bevor man sich entschließt zu einem so einschneidenden Schritt, wie die Verehelichung einer ist, tut man gut daran, sich zu informieren. Also besuchte ich zunächst einmal die mir bekannten älteren und jüngeren Ehepaare. Dabei wurden mir, meist mit gewichtiger Miene, so viele Erfahrungen freigebig mitgeteilt, daß dieser Fundus an Wissen für eine polygame Ehe mit mindestens fünf charakterlich völlig verschiedenen Frauen ausgereicht hätte. Eingedenk aber auch der noch ziemlich jungen Tatsache, daß unsere Statistiker so ziemlich alle gemeingültigen Grundzüge für ein geordnetes Leben aus einer Menge Material herausarbeiten, suchte und fand ich eine „Heiratstafel“. Sie stammt aus dem Jahr 1958, gibt aber auch für 1961 noch erschöpfend Auskunft.

Jetzt weiß ich es: Nachdem wieder eine „allmähliche Normalisierung“ eingesetzt hat, nachdem sich die „Männerverluste des Zweiten Weltkriegs“ auf die Berechnung nicht mehr erheblich auswirken und nachdem damit die „Auswirkungen des Krieges auf Altersaufbau und Sexualproportion“ kaum noch ins Gewicht fallen, ist die Umrechnung der mit dem „Mikrozensus“ ermittelten Ziffern in „Heiratswahrscheinlichkeiten“ wieder möglich. Meine Anja, die zusammen mit mir einer „eigentümlichen Heiratssituation“ gegenübersteht, lächelte glücklich ob der Erkenntnis, daß ihre Heiratswahrscheinlichkeit „durch die Zahl und die Altersstruktur aller nichtverheirateten Männer beeinflußt wird“.

Wenn wir uns jetzt einmal streiten, kommt sie triumphierend mit der statistischen Formel angelaufen und rechnet mir vor, daß sie ihren Abgang aus dem Ledigenstand“ durch Zusammenfassung von Ehechließungsziffern und Sterbeziffern höchstwahrscheinlich auch ohne mich bewerkstelligen könnte.

Da sich jedoch die Heiratsaussichten „aus dem Verhältnis der Heiratenden zu den noch Ledigen“ ergeben, Anja aber außer mit mir mit keinem Heiratenden oder noch Ledigen ein Verhältnis hat (soviel ich weiß), fühle ich mich nach wie vor nicht ganz entbehrlich.

Nun könnte es aber scheinen, als ob ich bei meiner Argumentation mit solchen statistischen Werten deren tiefe Weisheit und bestimmende Bedeutung innerlich völlig verarbeitet hätte. Dem ist nicht so. Denn in mir geht es noch ziemlich altmodisch zu. Ich glaube eigentlich, daß meine „Heiratsfreudigkeit“ weniger von meiner ganz günstigen „Heiratswahrscheinlichkeit“ herrührt als daher, daß ich ganz einfach verliebt bin und daß irgendein immer noch nicht berechneter glücklicher Zufall mir gerade dieses Mädchen zugeführt hat. Mag sein, daß demnächst eine Typenstatistik erscheint, die mir beweist, daß auch das nicht Zufall, sondern eine Folge des Gesetzes der Wahrscheinlichkeit war. Das wäre schrecklich.