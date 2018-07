Da mühen sich Mütter ab, ihren Kindern mit Hilfe des Taschengeldes praktischen Lebensunterricht im Umgang mit Geld zu erteilen. Plötzlich kommt jedoch so ein leichtsinniger Sprößling nach Haus und bringt einen sinnlosen Gegenstand mit... „Muß ich denn den Kauf dieses unsinnigen Zeuges dulden oder nicht?“ fragte kürzlich wieder eine bestürzte Mutter, als ihr fünfzehnjähriges Töchterchen einen Photoapparat heimbrachte, den es mit dem mühsam ersparen Taschengeld bezahlt hatte.

Mit einem einfachen Ja oder Nein ist diese Frage nicht zu beantworten. Es kommt nämlich darauf an, was die Eltern über die Verwendung des Taschengeldes bestimmt haben. Wurden dem Kind keinerlei Grenzen gesetzt, darf es allerdings das Geld nach Herzenslust verbrauchen. Dann liegt nämlich eine Generalerlaubnis zum Beschaffen beliebiger Sachen vor. In diesem Fall kann der Kauf des minderjährigen Kindes nicht rückgängig gern acht werden – soweit es sich nicht um gefährliche oder verbotene Gegenstände handelt.

In dem Fall mit dem Photoapparat war es jedoch anders. Die Mutter hatte zwar generell gestattet, kleine Ausgaben bis zu einer Mark nach Belieben zu machen, im übrigen aber bestimmt, daß nichts ohne ihre vorherige Erlaubnis gekauft werde. Daher war der Kaufvertrag des Kindes mit dem Photohändler schwebend unwirksam, wie es juristisch heißt. Stimmt die Mutter später zu, wird der Vertrag wirlsam. Lehnt sie den Kauf ab, ist der Vertrag ungültig, so daß der Geschäftsmann die Ware zurücknehmen und das Geld herausgeben muß. Daher handelte die Frau richtig, als sie in das Photogeschäft ging, den Apparat zurückgab und das Geld verlangte.

In einem anderen Fall verlief der Widerruf des Fehlkaufes nicht so glatt. Hier hatten die Elten dem Jungen gestattet, sich vom Taschengeld „schöne Sachen“ zu kaufen, ohne Einschränkungen zu machen. Der muntere Knabe besorgte sich ein Mopec, was nach seiner Ansicht eine sehr schöne Sache war und zu jedem modernen Jungen gehöre. Die Eltern hatten einen ganz anderen Geschmack und verlangten vom Kaufmann Rücknahme di;ses „gefährlichen Gegenstandes“, wie sie das Moped nannten. Der Lieferant verweigerte jedoch mit Erfolg die Rücknahme, weil ein Moped keine schlechte Sache sei, so daß eine vorherige, indirekte Zustimmung der Eltern zu diesem Kauf vorgelegen habe.

Es muß den Kindern also genau erklärt werden, wie sie das Taschengeld verwenden und bis zu welchem Betrag sie selber kaufen dürfen. Dann lassen sich solche Pannen leicht vermeiden. Das gilt auch für heranwachsende Kinder bis zu 21 Jahren, die studieren oder in anderer Berufsausbildung sind. Kreditgeschäfte sind immer unzulässig, wenn die Eltern das Kaufen auf Raten nicht ausdrücklich gestattet haben.

Am häufigsten fragen Mütter, ob ihre selbstverdienenden Kinder unter 21 Jahren mit ihrem Verdienst machen können, was sie wollen. Diese Frage ist klar zu verneinen. Bis zur Volljährigkeit haben die Eltern zu bestimmen, was der Jüngling oder das junge Mädchen tun darf und wie es mit dem eigenen Geld umzugehen hat. Daher können Eltern auch durchsetzen, daß sinnlose Anschaffungen aus dem Eigenverdienst des Kindes unterbleiben oder rückgängig gemacht werden.

Nicht weniger haben Eltern das Recht, zu verlangen, daß Kinder von ihrem Verdienst zu Haus einen angemessenen Betrag abgeben und das übrige Geld sinnvoll anlegen. Falls die Kinder Schwierigkeiten bereiten, so daß zum Beispiel alleinstehende Frauen nicht mehr durchkommen, ist es ratsam, die Hilfe des Vormundschaftsrichters zu erbitten. In vielen solcher Fälle hat das Wunder gewirkt.

Der Vormundschaftsrichter hat den Kindern zunächst gut ^zugeredet, was meistens erfolgreich war. Soweit die jugendlichen Dickköpfe jedoch Widerstand geleistet haben, wurde kurzer Prozeß gemacht. Der Richter erließ einen Beschluß, in dem genau bestimmt wurde, wie der Verdienst des Jugendlichen zu verwenden ist. Dabei wurde den uneinsichtigen Sprößlingen nur ganz wenig zum freien Verbrauch belassen. Damit waren alle Sorgen um das Taschengeld radikal behoben. Manfred Mielke