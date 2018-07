Einer der Gründe für den weitverbreiteten Kulturpessimismus unserer Tage scheint mir darin zu liegen, daß fälschlich immer genau dort eine neue Blüte erwartet wird, wo die vorausgehende Generation sie erleben durfte. Bei historischen Rückblicken ist uns die Tatsache durchaus vertraut, daß zum Beispiel ein Zeitalter mit einer hochentwickelten Malerei von einem anderen gefolgt wird, in dem die künstlerischen Potenzen sich „verlagert“ haben, also etwa eine bislang entbehrte musikalische Kultur hervortritt, oder gar die entscheidenden schöpferischen Kräfte in erster Linie auf den Gebieten der Technik oder der Wissenschaften verbraucht werden. Das aber bedeutet keineswegs ein Absinken des geistigen Gesamtniveaus. Carl Georg Heise