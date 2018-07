Um so bewundernswerter ist es, daß die Qualität der auf den Weltmarkt gelieferten Tabake dieser Plantagen bisher den alten hohen Stand gehalten hat. Schon hat die unmögliche „Neuregelung“ der Gehälter bewirkt, daß allein im ersten Halbjahr 1960 über zweihundert Angestellte der früher holländischen Plantagen – und sicherlich nicht die schlechtesten – ihre Positionen aufgaben und zu europäischen Plantagen, in andere Berufe oder in einigen Fällen nach Malaya hinüberwechselten.

Einer der Plantagenleiter machte mich mit einem seiner jüngeren Assistenten bekannt und vertraute mich ihm für einen halben Tag an. Nach dem Mittagessen fragte mich der Leiter: „Die Nachbarplantage jenseits des Flusses steht unter englischer Verwaltung. Dort zahlt man so tüchtigen Assistenten fünfzehntausend Rupien im Monat. Wissen Sie, was Ihr Führer von heute vormittag für genau die gleiche Tätigkeit hier auf der verstaatlichten Plantage bekommt? Ganze dreitausend Rupien! – Sie glauben es vielleicht nicht. Fragen Sie ihn selbst.“

Ich fragte den Assistenten schließlich, ob er wüßte, daß junge Leute seines Schlages auf anderen Plantagen fünfmal soviel wie er verdienten. Er gab mir eine Antwort, die zwar ein wenig hochmütig und eingelernt zu klingen schien, mir aber doch unvergeßlich geblieben ist: „Die jungen Leute bei den Engländern arbeiten für die Fremden; warum sollen sie nicht nehmen, was sie kriegen können! Ich arbeite für unseren Staat, dem es schlecht genug geht. Indonesien ist mein Land, und ich bin mit dafür verantwortlich. Wenn es unserem Land besser geht, wird es mich auch besser bezahlen. Ich halte es für eine Ehre, für den Staat unmittelbar zu arbeiten. Die Zukunft wird besser sein!“

Der Chef kam noch nie

Ich wage nicht zu behaupten, daß man diese Worte verallgemeinern kann, daß sich in ihnen der Geist der gebildeten Jugend Indonesiens überhaupt ausdrückt. Aber sicherlich gibt es eine Menge junger Akademiker dieses Schlages.

Die Stimme des Alters klingt allerdings ganz anders. Ich hörte sie am Tage darauf, als ich auf einer anderen großen Plantage zu Gast war. Auch dort sprach ich mit dem Leiter. Er bekannte freimütig: „Nun, ich will Ihnen sagen, wo ich unsere Probleme sehe: Der Chef all unserer Betriebe, der sitzt in Djakarta. Was er sagt, müssen wir tun. Er ist noch nicht ein einziges Mal bei uns gewesen, um sich einmal an Ort und Stelle davon zu überzeugen, warum es nicht schneller vorangeht in diesem wichtigsten Plantagengebiet ganz Indonesiens. Das muß ich sagen: Die holländische Plantagengesellschaft, bei der ich groß geworden bin, die verstand mehr von tropischer Landwirtschaft als die großmächtige Behörde in Djakarta. Ich weiß, wo der Fehler liegt: Die oberste Plantagenbehörde dürfte gar nicht in Djakarta angesiedelt sein; sie müßte sich hier in der Nähe niederlassen. Ich kann mich manchmal des Gefühls nicht erwehren, als ob in Djakarta nicht meine Helfer, sondern meine Feinde sitzen, die mich mit viel List und Tücke hindern, das Beste zu leisten. Und warum ist das so? Weil man von Djakarta aus, anderthalbtausend Kilometer weit weg, überhaupt nicht begreifen kann, wie es hier bei uns zugeht. Man soll uns all die großen Worte vom Sozialismus à la Indonesia“ gern an nationalen Feiertagen vorhalten. Wahrscheinlich braucht eine junge Nation wie wir solche Leitworte. Aber alle diese schönen Sterne werden ins Wasser fallen, wenn wir hier nicht mehr Kunstdünger, Maschinen, Traktoren bekommen, wenn nicht unsere Saatzucht, Stationen und Versuchsanstalten auf die alte Höhe gebracht werden.“

Erhitzt fuhr er in seiner Philippika fort: „Es würde gar nichts nützen, wenn Sie nun wegen des deutschen Interesses am Tabak oder Kautschuk oder Palmöl oder Edelholz der Zentrale in Djakarta von Deutschland her mehr oder weniger große Gelder zur Verfügung stellten. Ehe wir hier an der ‚Front‘, wo der Tabak wirklich gebaut wird, in den Genuß dieser Gelder kämen, wären sie schon zur Hälfte vertan. Wenn Sie uns helfen wollen, dann geben Sie kein Geld nach Djakarta, sondern geben Sie hierher zu uns auf die Plantagen Autos, Maschinen, Traktoren, Düngemittel! Direkt, ohne Umwege! Möglichst solche Autos, die so speziell auf unsere Farmzwecke zugeschnitten sind, daß dem Militär die Lust vergeht, sie zu beschlagnahmen. Richten Sie uns hier im Deli-Bezirk neue Laboratorien und Pflanzen-Versuchs- und Zuchtstationen ein und besetzen Sie sie so lange mit Ihren Fachleuten, bis Sie – nicht etwa nur wir – überzeugt sind, daß unsere Leute die Stationen wirklich gleichwertig fortzuführen imstande sind.“