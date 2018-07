Das Börsenklima hat sich gebessert. Seit Bekanntgabe des im günstigen Sinne interpretierten Wahlergebnisses vom 8. Januar sind die Umsätze langsam gestiegen, doch wäre verfrüht, schon von einer beginnenden allgemeinen Hausse sprechen zu wollen. Die Kundschaft arbeitet zwar wieder, läßt aber noch immer ganze Gebiete vernachlässigt beiseite, während sie sich für eine Anzahl von Spezialwerten dauernd und intensiv interessiert. Im Schatten des Börsengeschäftes liegen Banken, Versicherungen, Investitionsgesellschaften und schließlich auch Automobile. Im Brennpunkt der Nachfrage dagegen stehen von Textilwerten CELTEX, die Rekordpreise erreichten, Compagnie des Compteurs, bei denen über große Umsatzsteigerungen im vergangenen Jahr und einen hohen Auftragseingang berichtet wird, sowie alle die von früher bekannten elektronischen Werte, an ihrer Spitze Machines Bull, mit großen Kursgewinnen und der Aussicht, daß im Frühjahr wieder eine Kapitalerhöhung vorgenommen werden soll.

Von den Bauwerten haben sich die Umsätze in Travaux de Marseille sowie Française d’Entreprises,beilebhaftem Prämiengeschäft erhöht. Von Française d’Entreprises, die sich unter anderem mit den Vorarbeiten für den Tunnel unter dem Ärmelkanal befassen, wird berichtet, daß die Suez-Gesellschaft, die gleichfalls an diesem großen Projekt mitzuarbeiten gedenkt, zwei Aufsichtsratsmitglieder entsenden und einen Teil des Kapitals übernehmen wird. Bei Trefileries du Havre deren Umsätze 1960 um 21 vH gestiegen sind, wird eine neue Kapitalerhöhung (zur Zeit 66,56 Mill. NF) erwartet. Die ausgewiesenen Reserven übersteigen das Gesellschaftskapital um mehr als das Zweifache. Sehr gut entwickelt haben sich Chemiewerte. Sie werden in großen Posten, besonders von Amerika, gekauft. Da geschlossene Aktienpakete nicht zu finden sind, müssen die Käufe über die Börse durchgeführt werden. Chemische Großunternehmungen werden auch von der Schweiz und der Bundesrepublik erworben.

Die letzte Prämienerklärung und die Monatsliquidation für Februar haben große Gewinne erbracht. Die Umsätze konzentrieren sich vorwiegend auf die Terminmärkte. Sie haben an Breite gewonnen, während die Kassamärkte sich für den Ankauf von Material in größerem Umfang als ungeeignet erwiesen. Retlaw