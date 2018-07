Geldexport als Nahziel Nr. 1

Die kurzfristige Auslandsverschuldung unserer Gesamtwirtschaft ist im Verlaufe des letzten Jahres um rund 5 Mrd. DM angewachsen; etwa 2 Mrd. hiervon entfallen auf Kredite, die sich deutsche Banken im Ausland beschafft haben. Dieser besondere Aspekt der Überschuß-Situation unserer Zahlungsbilanz hat lange Zeit hindurch kaum Beachtung gefunden. So erklärt sich nun auch die Schockwirkung, die – zum Jahresende – von der Offenlegung jener erschreckend hohen statistischen Ergebnisse ausgegangen ist.

Eine Mehrheit im Zentralbankrat – so muß man sich wohl die Entstehungsgeschichte der dort jüngst gefaßten Beschlüsse vorstellen – hat nun zu der folgenden höchst simplen Überlegung hingefunden: Der private Bankenapparat habe sich, durch Kreditaufnahme im Ausland, eben nur das an Liquidität „zurückgeholt“, was ihm vorher durch die Kreditpolitik der Bundesbank im Wege der quantitativen Restriktionen (speziell durch Erhöhung der Mindestreservensätze) „entzogen“ worden sei. Dieses Verhalten der Privatbanken müsse man als force majeure werten, also die Bundesbankpolitik dementsprechend modifizieren. In Konsequenz dessen, daß die Restriktionsmaßnahmen sich gegenteilig ausgewirkt und sich selbst ad absurdum geführt hätten, müsse man nun nicht bloß den Diskont um ein weiteres halbes Prozent (auf 3,5 vH also) senken, sondern auch einen Teil der Mindestreserven (im Betrag von einer halben Milliarde DM etwa) freigeben. Damit werde man den Wirtschaftsunternehmungen einen Anreiz zum Abbau ihrer kurzfristigen Auslandsverpflichtungen geben, und werde die Banken veranlassen, „auf Geldexport umzuschalten“.

So hat man argumentiert, und entsprechend wurde beschlossen. Dabei sind freilich andere Überlegungen zu kurz gekommen. Es wurde übersehen, daß die Leitung der Bundesbank „ihr Gesicht verliert“, wenn sie erst – wie zunächst Anfang November und dann nochmals Anfang Dezember geschehen – feierlich die Beibehaltung der quantitativen Restriktionen ankündigt, und dann genau das Gegenteil tut, und zwar ohne daß inzwischen etwa eine neue Situation entstanden wäre. Mit dieser jüngsten Entscheidung hat die Bundesbank weiterhin ihre Führungsfunktion aus der Hand gegeben, indem sie eine Entwicklung als force majeure anerkannte, die in Wirklichkeit durchaus nicht „von selber“ gekommen ist, sondern aus einer mangelnden kreditpolitischen Disziplin derjenigen resultiert, die sich neuerdings hoch (insbesondere ans Ausland) verschuldet haben ... und dies nur deshalb tun konnten, weil es die Notenbank eben an der notwendigen Entschiedenheit hat fehlen lassen, hier rechtzeitig einen Riegel vorzuschieben.

Wie die Weichen jetzt gestellt sind, wird es – unter Verzicht auf alle Konjunkturpolitik – sehr bald zu einem weiteren Abbau der Mindestreserven kommen müssen, um immer stärkere „Anreize“ für den Geldexport, zum angestrebten schnellen und vollständigen Abbau der neu entstandenen Auslandsverschuldung, zu geben. Freilich besteht nicht die geringste Sicherheit, daß der erwartete Effekt nun auch wirklich eintritt. Das Bemühen, den Banken auf diese Weise einen Export (oder eigentlich Re-Export) von Geldmarkt-Mitteln schmackhaft zu machen, und sie gleichzeitig zu einer preispolitisch neutralen „maßvollen Ausweitung“ der inländischen Kreditgewährung – als „Ersatz“ für zurückfließende Auslandsgelder – anzuhalten, ist ein Experiment, von dem niemand weiß, wie es ausgehen könnte. Wahrscheinlich kommt es im Endergebnis zu einer recht massiven Kreditexpansion, mit all den hinlänglich bekannten Folgen.

Das würde dann also die Konsequenz einer Zentralbankpolitik sein, die es bald mit dieser und bald mit jener Methode versucht, was zu nichts anderem führen kann, als zu einem Hinken auf beiden Beinen. Es wäre mehr als euphemistisch, in diesem Zusammenhang von dem „Anstreben eines Gleichgewichtes zwischen den innerwirtschaftlichen und den außenwirtschaftlichen Notwendigkeiten der Kreditpolitik“ zu prechen, oder von dem „Mittelweg“, den die Bundesbankleitung nunmehr eingeschlagen habe. In Wirklichkeit ist es doch wohl so, daß ein Verfahren, das allenfalls Mittel zum Zweck sein kann (die Propagierung und Förderung des Exportes von Geldmarkt-Mitteln), in den Rang eines Selbstzweckes deshalb erhoben worden ist, weil man bei der schier verzweifelten Suche nach taktischen Mitteln, die noch eine einigermaßen voraussehbare Wirkung haben könnten, die sämtlichen überhaupt möglichen wirtschaftspolitischen Fernziele gleichsam aus den Augen verloren hat: sei es nun die Herstellung einer ausgeglichenen Beschäftigungslage, oder die Verteidigung der inneren Preisstabilität, oder schließlich die Schaffung eines auf einer gesund strukturierten Leistungsbilanz basierenden Zahlungsbilanzausgleichs. E. T.