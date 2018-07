Inhalt Seite 1 — Der Leser schreibt... Seite 2 Auf einer Seite lesen

-er: „Dynamisches Arzthonorar?“

Die westdeutsche Ärzteschaft erinnert sich mit Bitternis der langen Nachkriegsjahre, während derer die Krankenkassen (Orts- und Betriebskrankenkassen) die ärztlichen Leistungen mit Honoraren entgalten, die bis unter 60 vH der Mindestsätze der Amtl. Gebührenordnung (Preugo) lagen. Der §2, 1. Satz dieser Gebührenordnung, lautet: „Die Mindestsätze gelangen zur Anwendung, wenn nachweislich Unbemittelte oder Armenverbände die Verpflichteten sind.“ Solange also die Wohlfahrts- und Sozialämter der Gemeinden immerhin 100 vH der Preugo für ihre Betreuten an Arzthonorar ausgaben, verblieb es bei den gesetzlichen Krankenkassen (nicht Ersatzkassen) bei Auszahlungen, welche die Mindestsätze nicht annähernd erreichten. Erst im Laufe des Jahres 1960 wurden die Mindestsätze auch hier erreicht, zum Teil um einige Prozente überschritten.

In freien Berufen, denen sich die Ärzte zugehörig wissen, pflegt das Honorar aus dem Aufwand ermittelt zu werden. Der Architekt legt die Bausumme seiner Honorarberechnung zugrunde, der Wirtschaftsprüfer und der Steuerberater das Umsatzvolumen, der Rechtsanwalt legt einen Streitwert zugrunde. Damit unterliegen die Honorare der Dynamik der Preisentwicklung.

Es wird niemand in Westdeutschland behaupten können, daß die AOK-Versicherten ein Zusammenschluß von „nachweislich Unbemittelten“ und die Ortskassen „Armenverbände“ seien (s. Preugo § 2). Ist es denn gar so unbillig, wenn die Ärzte die Meinung vertreten, daß ihr Honorar mit der leidigen Lohn- und Preisentwicklung Schritt halten müßte? Die vergangenen Jahre haben gezeigt, daß Honorarverhandlungen schließlich zwar erfolgreich waren, aber um Jahre der Preisentwicklung nachhinkten.

Gewiß ist es den Ärzten zumutbar, „harte Honorarverhandlungen“ zu führen. Aber es muß auch gesagt werden, daß sich die Ärzte bei diesen Verhandlungen bisweilen sehr harten Kontrahenten gegenübersahen, die in Personalunion als Gewerkschaftsfunktionär und Krankenkassenvorstand den Ärzten rundweg abzuschlagen versuchten, was sie soeben in Verhandlungen mit ihren Sozialpartnern, den Arbeitgebern, relativ mühelos durch Tarifkündigung erreicht hatten. Diese Honorarverhandlungen waren für die ärztlichen Unterhändler oft unausgesprochen entwürdigend!

Der Autor hat durchaus recht, wenn er sagt, daß Arbeitslöhne nicht automatisch wachsen, wie etwa Renten dies nach gesetzlicher Regelung tun. Aber seit eh und je richtete sich das Honorar (nicht „der Arbeitslohn“) der Ärzte nach dem Leistungsvermögen des Patienten. Beim kollektiv Versicherten, also dem sozialversicherten Patienten, ist der Indikator für das Leistungsvermögen die Grundlohnsumme und damit das Beitragsaufkommen der Kassen. Und danach wünscht die Ärzteschaft ihre Honorare mitwachsen zu sehen.

Dr. Rupp, Facharzt, Fellbach/Wttbg.