Inhalt Seite 1 — Die eiligen Pazifistinnen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Clemens Münster, der Fahnenträger der streitbaren und tugendhaften Intendanten, wird nach dem offenkundigen Debakel der Kortnerschen Lysistrata jetzt in seinem Münchener Amtszimmer sitzen und sich gerechtfertigt vorkommen. Obwohl die Niederlage des Drehbuchautors und Regisseurs Fritz Kortner so ziemlich komplett ist, wäre das ein einigermaßen falscher Schluß aus einer Angelegenheit, die Deutschlands Fernsehgemeinde vermutlich mehr in Aufregung versetzt hat als der ganze Streit um das Zweite Programm. Was (wie die Kraftwerke an einem Knick in der Stromverbrauchskurve ausrechneten) annähernd zwanzig Millionen Zuschauer in der vergangenen Woche in Augenschein nahmen, war das künstlerische Versagen eines unserer interessantesten Theaterleute – aber es war nichts weniger als der Triumph jener Handvoll von Intendanten und Programmdirektoren, die Kortners Lysistrata-Version ungesehen in die Archive schicken wollten. Denn diese zahmste, temperamentloseste und betulichste aller Lysistrata-Inszenierungen der letzten Jahre war weder eine politische noch eine moralische Provokation; sie war schlecht und streckenweise töricht, aber weiter nichts.

Da Stuttgarts Intendant Bausch namens der Intendanten-Fronde eindringlich versichert hat, daß man nicht an den politisch-pazifistischen Thesen Kortners, sondern einzig und allein an den frivolen Anrüchigkeiten der antiken Vorlage Anstoß nehme, ist die größte Überraschung des Abends eigentlich die Bekanntschaft mit der zarten Beschaffenheit des Sittlichkeitsgefühls deutscher Fernseh-Intendanten. Das hier also – denn zwischen Rohschnitt und überarbeiteter Endfassung gibt es nur geringfügige Unterschiede – hat sie schon so in ihrem Empfinden kränken können, daß sie nach dem Zensor riefen – was für ein Glück, daß man nicht Sellner mit seiner Darmstädter oder Lietzau mit seiner Berliner Lysistrata-Einstudierung vor den Fernsehschirm lud: Da wurden nämlich die frivolen Derbheiten kräftig ausgespielt, die hier nur zum Teil der Schere, zumeist aber Kortners missionarischem Bekenntniseifer zum Opfer gefallen sind. Denn hier sind die liebestollen Athenerinnen, die ihre kriegslustigen Männer mittels eines Ehestreiks wieder in ihr Bett zwingen wollen, zu politisch interessierten Mitgliedern eines Frauenvereins geworden, die nach Anhörung einer Rede ihrer Vorsitzenden Lysistrata geschlossen für die Ächtung des Krieges stimmen. Bei Aristophanes hassen sie den Krieg, weil er ihre Betten verwaisen läßt, und so besteht denn der Witz der Sache darin, daß sie wieder zu ihren Männern kommen wollen, indem sie sich ihren Männern versagen. Bei Kortner sind es lauter eifernde kleine Pazifistinnen, die ihrer Friedenssehnsucht eigentlich auch durch eine erhöhte Wirtschaftsgeldforderung Nachdruck verleihen könnten. Die ironische Pointe dieser kecksten und ausschweifendsten Komödie der Weltliteratur ist dahin.

Und das alles soll die Schamhaftigkeit unserer Intendanten verletzt haben? Es heißt unsere Naivität überschätzen, daß wirklich nur die moralische Gewagtheit des Stoffes ihrem Verantwortungsgefühl so hart zugesetzt hat. Die ganze Aufregung kann – was man auch sage – nur um die Rahmenhandlung entstanden sein, in der Kortner die Hauptdarstellerinnen samt ihren Ehemännern über die politische Nutzanwendung der Geschichte räsonnieren läßt. Die Lysistrata der Bühne bringt nun auch in Wirklichkeit ihren Mann, einen Chemiker, von verderbenbringender Treibstoffentwicklung ab, weil – wie sie oder irgendein anderer Akteur fein formuliert – niemand ein Kind und den Krieg gleichzeitig wollen darf.

Dazu wäre allerdings einiges zu sagen – zum Beispiel, daß Kortner hier unbedenklich das ganze verbrauchte Personal zeitkritischer Unterhaltungsliteratur bemüht und eine Klischee-Diskussion aufbaut, in der auch nicht ein Typ stimmt und nicht eine Bosheit sitzt. Nur eins wird man nicht sagen können: daß dieses ärgerliche und streckenweise peinliche Argumentieren eine politische Provokation unserer demokratischen Ordnung sei. Welche Wohltat, wenn doch einmal einer käme und rückte mit intelligenten und schockierenden Bosheiten unserem Selbstbewußtsein zu Leibe. Aber Kortner war der Mann nicht, und damit bricht leider auch die Verteidigung des Hamburger Senders zusammen, daß man auch unbequeme Wahrheiten hören müsse. Denn diese Lysistrata war weder antikfrech, noch wahr, noch unbequem. Sie war eigentlich nur ermüdend. lupus

*

Von den Ländern, die sich gegen die Fernsehsendung der Aristophanisch-Kortnerschen „Lysistrata“ gesträubt hatten, war zum Schluß nur noch Bayern bei seiner Ablehnung geblieben. So wurde also München Schauplatz einer hinreichend sensationsumwitterten Kino-Premiere, für deren erhöhten Glanz die Geschäftsregie des Europa-Film-Verleihs mit kluger Ausnutzung der wochenlang im voraus aufgewirbelten Staubmassen siegessicher vorgesorgt hatte. Indessen: Eben diese Staubmassen hatten durch ihre vernebelnde Wirkung das Objekt in der allgemeinen Vorstellung so attraktiv erscheinen lassen, daß die überspannte Erwartung eigentlich unausweichlich in Ernüchterung auslaufen mußte. Weder die roten Läufer, die vom Trottoirrand bis in die Vorhalle des „Universum“ führten, noch die diversen Prominenzen, die mit dem Selbstbewußtsein regierender Fürsten darüber hinschritten (aber nach „Romy“ schauten sich Zaungäste wie Geladene vergeblich die schönheitsdurstigen Augen aus), noch der vorgeschriebene dunkle Anzug, noch der übliche Dankesreigen der Hauptdarsteller – in ihrer Mitte Fritz Kortner – vermochten die dreifache Enttäuschung und den Höflichkeitcharakter des Uraufführungsbeifalls zu verdecken.

Enttäuscht waren zunächst einmal alle, die in Vertrauen auf Aristophanes oder im Glauben an die Zuverlässigkeit unserer Sittenwächter mit erotischen Naturalismen von wirklich lohnender Eindeutigkeit des optischen Befundes gerechnet hatten. Die Einsichtigen unter diesen Genießen mußten einräumen, daß zwar nicht jede Szene als geeignetes Anschauungsmaterial für Kinder gelten kann und daher Bedenken gegen einen Gemeinschaftsempfang im trauten Familienkreise nicht leichtfertig abzutun seien; wogegen hier im Lichtspielhaus unter lauter alten Praktikern kein Anlaß zu besonderen Emotionen gegeben schien. Daher denn schnell und unheimlich eine Interpretation der voraufgegangenen Stimmungsmache gegen den Fernsehfilm umlief, die sich auf Kortner; pazifistische Kassandrarufe gründete und die verantwortlichen Organe eines Attentats auf das demokratische Recht der freien Meinungsäußerung beschuldigte. Damit hing eng die zweite Enttäuschung zusammen: darüber nämlich, daß der große Regisseur weder dem hellenischen Satiriker noch seiner eigenen Kunst zugetraut hatte, die Aktualität des Stoffes den Zuschauern von heute unmittelbar einleuchtend zu machen; daß er dafür vielmehr die Holzhammer-Rhetorik einer Rahmenhandlung für nötig erachtet hatte. Schlimmer noch: daß die Inszenierung dieses lehrstückartigen Rahmens beinahe eindrucksvoller geraten schien als die Verbildlichung der Haupthandlung, in der es zwar einige starke Momente, aber ebenso viele Entgleisungen ins effektsüchtige Kunstgewerbe gab.