Zu Zechlins Bismarckbuch

Von Paul Sethe

Zum neunzigsten Male hat sich in diesen Tagen das deutsche Volk an den Tag erinnert, an dem der Gründer des neuen Deutschen Reiches seine Schöpfung im Spiegelsaal zu Versailles vor der Welt bekanntgab. Wehmut und Schmerz, Stolz und Bewunderung, aber auch immer noch Reste der alten Ablehnung, ja der bitteren Feindschaft gehen in den Äußerungen merkwürdig durcheinander. Noch immer hat das deutsche Volk kein unbefangenes Verhältnis zu dem Manne gefunden, von dem auch seine Gegner nicht leugnen, daß er ein Genie (ein Genie des Bösen, sagen sie) gewesen ist.

Können wir aus der Reichsgründung noch heute etwas lernen? Gibt es ein verborgenes Rezept, das uns helfen könnte, die Nöte der Gegenwart zu überwinden? Man begibt sich auf ein weites Feld und auf schwankenden Boden, wenn man ergründen will, wieso ein großer Staatsmann die Enkel noch zu lehren vermöchte. Wer sich indessen in diesen Tagen der Gestalt Bismarcks wieder nähert, der erfährt, vielleicht zu seiner Überraschung, daß jenseits des Streites um politische Lehren es die menschliche Gestalt Bismarcks ist, die unmittelbar wirkt.

Die großen Diplomaten sind immer große Künstler, sie bauen ihre Werke wie Beethoven seine Symphonien und Rembrandt seine Gemälde. Daran erinnert einen ein Buch, das vor einem Menschenalter geschrieben wurde und jetzt, gerade zur rechten Zeit, in einer Neuauflage erscheint –

Egmont Zechlin: „Bismarck und die Grundlegung der deutschen Großmacht“, photomechanischer Nachdruck; Cotta Verlag, Stuttgart; 632 S., 4 Faksimiles, 5 Karten, 48,– DM.

In den Jahrzehnten, die verflossen sind, seitdem Zechlins Buch zum ersten Male erschien, ist eine Welt umgestürzt worden. Wir stehen vor Bismarcks Schöpfung mit anderen Erfahrungen und anderen Gefühlen, als sie unsere Väter erfüllten. Auch hat die Forschung neues Material in Fülle beigebracht. Es muß einen Forscher mit Stolz erfüllen, wenn er trotzdem das Buch in den Grundlinien unverändert vorlegen kann. Zechlin setzt sich, namentlich im Vorwort und im Nachtrag, mit den Fortschritten der Forschung auseinander; an dem Gang der Erzählung Wesentliches zu ändern, hat er keinen Grund gesehen, und der Leser gibt ihm recht. Auf ihn wirkt das Buch frisch, als sei es gestern geschrieben. Das mag seinen Grund auch in der Darstellungskunst des Verfassers haben. Aber der Kundige weiß, daß historische Bücher nur dann lange weiterleben, wenn sie nicht aus zweiter Hand schöpfen, sondern aus den Quellen leben. Akten sind nur für den Stumpfen tot, unter den Augen des echten Historikers enthüllt sich in ihnen ein drängendes Leben, wie es sonst nur großen Dichtungen innewohnt. Etwas davon mag auch der Leser des Zechlinschen Buches spüren.