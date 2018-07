Inhalt Seite 1 — Ein origineller Staatsbeamter Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ich habe mich“, so verteidigt sich der Ministerialdirektor Hermann Kunde, dessen Verhandlung die Bonner Strafkammer des Landgerichtsdirektors Quirini mindestens bis Mitte März beschäftigen wird, „ich habe mich nur insofern schuldig gemacht, als ich überhaupt Geschenke annahm, aber ich kam einfach nicht auf den Gedanken, die betreffenden Leute wollten etwas von mir.“

Kunde, der bis zu seiner Versetzung in den einstweiligen Ruhestand Leiter der Abteilung Straßenbau im Bundesverkehrsministerium war, ist angeklagt der schweren passiven Bestechung in 41 Fällen, des Betrugs in vier Fällen, der Untreue in einem Fall. Der größte Teil der über 200 Seiten starken Anklageschrift ist der Technik gewidmet, mit der Kunde es durchsetzte, daß Firmen und Architekten, die er bevorzugte, bestimmte Aufträge erhielten.

Da der Bund selbst keine Straßen baut, beschafft er lediglich den Ländern die Mittel, mit denen diese die – bundeseigenen – Autobahnen und Fernverkehrsstraßen erstellen lassen. Dem Leiter der Abteilung Straßenbau im Verkehrsministerium steht nur ein genau umrissenes Kontrollrecht zu, über das sich Kunde indes frisch und frei hinwegsetzte. Er verlangte von den Ländern, daß sie Zuschläge an seine Favoriten erteilten; bevorzugte eine „beschränkte Ausschreibung“, die bloß einigen wenigen, von Kunde benannten Firmen zuging; und er brachte Bauunternehmen, die auf Grund ihres Mindestangebots einen Zuschlag hätten bekommen müssen, dazu, „freiwillig“ Arbeitsgemeinschaften mit Konkurrenten zu bilden, die Kunde persönlich nahestanden.

Daß die Unternehmer parierten, ist nicht verwunderlich; es kam ja schließlich vor, daß der Herr Ministerialdirektor eigenmächtig einen Mindestbietenden einfach vom Auftrag ausschloß. Eher schon mag man darüber staunen, wie die Länder vor Kunde kuschten. Die Erklärung liegt vermutlich darin, daß ja er über die Bundes-Straßenbaumittel verfügte, die enorme Summen ausmachen – dieses Jahr beispielsweise 2,1 Milliarden Mark. Und er hatte zu entscheiden, wo gebaut wurde.

Firmen und Architekten revanchierten sich, indem sie kostenlos an Kundes privaten Bauten mitwirkten. Soweit liegt der Fall klar. Auch Kredite in beträchtlichen Höhen, von dieser Seite an Kunde vermittelt, passen in den Rahmen. Recht merkwürdig ist freilich der Hang des Ministerialdirektors – Monatseinkommen aus Gehalt, Mieten sowie Artikel- und Vortragshonoraren etwa 4400 Mark – nach Kleingeld.

Er steckte unbekümmert auch einzelne Flaschen Weinbrand und einzelne Zigarettenschachteln ein, die manchmal einfach in der Kantine des Ministeriums gekauft und ihm auf den Tisch gelegt wurden. (Übrigens: er rauchte nicht und trank keinen Tropfen Alkohol. Alles war nur – „zum Anbieten“.) Präsente von Leuten, denen er Aufträge über etliche Millionen zugeschanzt hatte, waren mitunter nur wenige Mark wert. Kein goldenes Zigarettenetui, keine goldene Uhr – aber eine Schallplatte oder ein Wandteller, eine billige Vase, ein Baumkuchen.