Er war nicht einmal ein Skeptiker, jedenfalls nicht in dem Sinne, daß er an den sogenannten ewigen Wahrheiten zweifelte: er wußte nichts von ihnen. Er gelangte gar nicht erst dazu, die Antworten auf die uralten Fragen des Menschen zu verwerfen, er bestritt schon, daß sich die Fragen überhaupt stellen lassen. Nicht: "Was ist Wahrheit?" lautet seine Frage, sondern: "Welchen Sinn hat es, so zu fragen?" Welche Antwort wäre auf eine Frage zu erwarten, die nicht gestellt, nicht so gestellt werden kann? Eine Frage kann nur bestehen, wo eine Antwort besteht, und eine Antwort nur, wo kein Mißverständnis aufkommen kann; die Frage setzt das Wissen um das Wesen der Dinge voraus. Und so ging er daran, die Frafen zu analysieren, bis sie sich auflösten. Er bedie Tätigkeit des Denkens, das Philosophieren war für ihn eine Operation.

Er war von Mißtrauen ohnegleichen gegen die Umgangssprache geschüttelt, gegen den Gebrauch, den wir von unserer Sprache machen, unserem abgegriffenen und unerschöpflichen, offenbarenden und irreführenden Verständigungsmittel. Er nannte es "die Verhexung unseres Verstandes durch die Sprache" und schrieb den Hexenhammer. Was sich in der Philosophie als Fachsprache gebärdet, ist nichts als Stilistik, der Nachprüfbarkeit entzogen, und die Philosophie selbst, die sich als eine Wissenschaft aufspielt, dünkt sich über die Beweisbarkeit erhaben wie die Religion und wie die Dichtung.

Man kann nicht einmal gut sagen, daß er den Teufel der Metaphysik austreiben wollte, denn er konnte sich unter ihr nichts vorstellen; er war selber von einem Dämon besessen, einer Logik von letzter Unerbittlichkeit. Es kam noch eins zu diesem schöpferischen Mißtrauen gegen die Worte hinzu, etwas wie Neugier, naive Neugier geradezu, die jedes Wort zum erstenmal zu hören scheint "Was heißt das?" fragte er immer wieder, fast ermüdend oft, und man hat das Gefühl, daß er es wirklich nicht wußte; daß ihm versagt war oder er es sich versagte, bei dem and jenem Ausdruck das zu denken, was alle Welt dabei dachte. diese Grenzen suchte er abzustecken, in unablässigem Handgemenge mit dem Inkubus der Umgangssprache, von deren vertrauten Zügen er eine Ungenauigkeit nach der anderen abhob wie eine Larve; immer wieder erwies sich als Tautologie, was sich als Definition ausgab, selbst in der Mathematik, deren Formeln seine eigenen Sätze von allem Anfang glichen. Die Märchentante Metaphysik dagegen steigerte ihre Sprache zu immer höheren Stapeln, bis die Fahrt ins Da Sein angetreten werden konnte.

Von der Mathematik- kam Wittgenstein her, aber nur als einer Hilfswissenschaft, denn e r hatte