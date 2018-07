B–Hamburg

Fräulein W. in Hamburg-Alsterdorf verdient sich einen Zuschuß zu ihrem schmalen Etat, indem sie ein Zimmer ihrer Wohnung vermietet – freilich nicht an jeden. In die Kartei der Zimmervermittlung des Studentenwerkes ließ sie den Vermerk eintragen: „Rein arisch“. Als in der vorigen Woche ein junger Mann aus Israel das Zimmer mieten wollte, fiel diese Eintragung auf. Der israelische Gast war tief betroffen, und der Rektor der Universität, Professor Thielicke, forderte strenge Bestrafung der Schuldigen.

„Ich kann nicht an Juden vermieten“, sagt Fräulein W., eine große Gestalt mit weißgrauem Haar – und erzählt, sie habe schon zweimal Ärger gehabt, weil jüdische Mieter nach der Kündigung nicht hätten ausziehen wollen. Sie hätte deshalb Prozesse geführt und viel Kosten und Aufregung gehabt. Einer der Mieter, der auch nicht ausziehen wollte, habe beim Gerichtstermin gesagt: „Und doch werde ich mein Recht bekommen!“

„Da wußte ich, welcher Rasse und welchen Bluts der Mann war!“ Und während sie das sagt, leuchten ihre Augen auf: Triumph einer „Wissenden“.

Das Gericht habe ihr damals sagen lassen, erzählt die Frau weiter, daß es solche Prozesse nicht wieder haben wolle. Sie möge weise sein und sich von vornherein überlegen, wen sie aufnehme. Wie – auch das Gericht antisemitisch? Im Gegenteil, dieser Richter wollte die Wohnungsuchenden beschützen vor dieser unverbesserlichen Arierin... Ich fragte Fräulein W., was sie denn unter Arier verstehe und ob sie wisse, daß auch Perser und Inder „Arier“ sind. Antwort: „Dann muß man sagen: Cherusker-Germanen. Wir Cherusker hier oben in Norddeutschland sind die echten Germanen. Hermann der Cherusker hat im Jahre neun nach Christus...“ Im übrigen würde sie aber auch Perser, Jordanier und Inder aufnehmen.

Die Cheruskerin aus der Hansestadt kennt andere Feinde als die von Süden herankommenden Römer. „Wir stehen heute in einer schweren Schlacht um Deutschland... Wer gibt denn das Geld für den Bolschef“ Bedeutungsvolle Pause, dann die Antwort, gegeben mit seherischem Blick: „Israel ist doch der Besitzer des Ostblocks!“

Diese Antwort ist ein Vertrauensbeweis, denn Fräulein W. „steht unter einem Eidgesetz“.