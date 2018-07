Technik studiert, besonders Aviatik, wie man damals sagte. Er war ein ausgezeichneter Ingenieur, er verstand sich auf den Hausbau — in Wien steh; ein immer noch modernes Wohnhaus, das er bi: auf den letzten Heizkörper und Fensterrahmen entworfen hat — er wäre vielleicht ein guter Bildhauer, ein guter Dirigent geworden. Er wai vieles, aber es war ihm zu wenig; er fand nirgends Genügen als im Nachdenken, denn da ging ei tiefer und tiefer ins Unbekannte, zu den Grundlagen.

Grundlagenforschung der Mathematik machte ihn mit den Werken Gottlob Freges bekannt unc mit dem liebenswerten alten Herrn selbst, der in aller Gelassenheit die tiefsten Betrachtungen übei das Wesen der Zahl anstellte, wie Wittgenstein ir ewiger Aufregung über das Wesen der Sprache, Von Wittgenstein könnte der träumerisch scharf sinnige Satz stammen: "Sollten nicht die Gesetze der Zahlen mit denen des Denkens in innigster Verbindung stehen?" — aber er ist von Frege, den man den größten Logiker eines Jahrhunderts genannt hat und mit diesem Superlativ im Schatten der jeweiligen Modephilosophie stehen ließ. Für den Tractatus brachte er allerdings kein Verständnis auf, wohl aber hat er Wittgenstein die zweite fruchtbringende Begegnung für seine Studien vermittelt; er wies ihn an Bertrand So kam Wittgenstein unter die Engländer, und von dort wuchs sein Ruhm in die englischsprechende Welt. Er studierte l ei Russell, der die englische Ausgabe des Tractatus veranlaßte, sich mit seinem Schüler befreundete und später unter dem, Eindruck der Lehren Wittgensteins seine eigenen Theorien einer Revision unterzog. Außer Frege und Russell, deren Einfluß Wittgenstein ausdrücklich feststellte, hat kein anderes philosophisches System auf seines eingewirkt, wenn man bei ihm überhaupt von einem System sprechen kann statt von einer Methode. Keines, weil er kein anderes System näher kannte, ja nicht einmal begriff, wie man aus lauter Undefinierbarem ein Weltbild zusammenphilosophieren konnte. Nirgends in seinem Lebenswerk bezieht er sich auf die Einfalle anderer; er fing von Anfang an, wie alle Amateure — und ein ewig ratloser, nur im Suchen glücklicher Amateur blieb er zuinnerst bis ans Ende, als seine Methode, seine Lehre schon die Philosophie von anderthalb Kontinenten verwandelt hatte und der Cambridger Professor, der in einer mönchisch kahlen Wohnung hauste, zur Legende geworden war. Bertrand Russell hatte ihn anfangs, vor dem Ersten Weltkrieg, verschroben gefunden; ein merkwürdiger Mensch, ein Genie vielleicht, ein Sonderling bestimmt, wahrscheinlich beides. Ein Jünger und Bewunderer Wittgensteins verstieg sich sogar zu der Vermutung, dieser schärfste Logiker unserer Zeit habe immer am Rande der Geisteskrankheit gestanden. Es könnte sein — aber was will das besagen? Was spielt sich nicht allesan diesem Rande ab, zum Beispiel ein Werk wie Finnegans Wake! Man meint aus dem Tractatus die hohle Stimme eines vom Leben in die Enge Getriebenen zu vernehmen, die Bitterkeit eines aussichtslosen Kampfes gegen einen Fluch, den Nachklang einer heimgesuchten, dem Abgrund preisgegebenen Existenz, einer Verlassenheit, zu groß für Worte. Die Einsamkeit, hat er denn auch immer wieder gesucht, in österreichischen Provinznestern, wo fr sich als Volksschullehrer durchschlug; als Gärtnergehilfe im Kloster der Barmherzigen Brüder: als Freiwilliger des Ersten Weltkrieges unter den fremden Soldaten, im Zweiten als Sanitäter; und wiederholt in einer Blockhütte an einem norwegischen Fjord oder einem Fischerdorf in Irland, All diesen tiefen Jammer glaubt man herauszuhören. Und es ist nicht wahr.

Ludwig Wittgenstein war ein Millionär.