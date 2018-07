Von Erich Fried

Es geht um den Großen Traberpreis! Wird die Stute Belinda siegen? Wird ihr Trainer Hamberger wirklich buchstäblich alles daransetzen, nicht zurückhalten, nicht auf die dunklen Vorschläge eingehen, die ihm ... Denn man flüstert von Breithaupt, den manche auch Hundling nennen. Der Betrieb um die „Rösser“ hat nämlich seine Schattenseiten, und bei weitem nicht alle werden ehrlich „ausgefahren“. Gedanken, Spekulationen, Gespräche und allerlei Taten der Menschen, die um die Rennbahn herum leben, überschneiden, durchkreuzen, steigern einander zu einer Handlung, bei der es nicht klar wird, ob die Menschen selbst – und die Pferde – die Handelnden sind, oder ob der Rennbetrieb sie nur als Handlungs- beziehungsweise Handelsobjekte einsetzt. Es ist der Roman eines Milieus mindestens ebensosehr wie der Roman der Menschen und Tiere. Aber es ist jedenfalls ein echter, überzeugender und – gelegentlich fast bis zum Wiehern – unterhaltender Roman –

Albert Bosper: „Belinda oder das große Rennen“; Henry Goverts Verlag, Stuttgart; 306 S., 15,80 DM.

Albert Bosper, ebenso routiniert wie talentiert als Erzähler, hat einen Unterhaltungsroman unserer Nachkriegsgegenwart geschrieben, ein leichtes Buch, das dem Leser keine seelischen Anstrengungen bereitet. Zuerst fällt vielleicht nur das ausgezeichnete Deutsch auf, wirklich modern, ohne aber Modeworten und Manieren zu huldigen, außer wo diese notwendig sind, um etwa die Gedanken eines Nachkriegsjugendlichen darzustellen. So mühelos scheint Bospers Sprache, so glatt und eingängig, daß man anfangs kaum bemerkt, daß er die Sprache – oder sind es die Sprachen? – von drei Generationen beherrscht, einblendet, ausblendet, aneinander vorbeireden läßt, überschneidet.

Kann ein Unterhaltungsroman literarischen Wert haben? Ja, aber nur, wenn er über sich selbst hinauswächst. Ein solcher Fall von geradezu heimlicher, ganz und gar unprätentiöser Transzendenz dürfte hier vorliegen. Die Vergänglichkeit, ja Oberflächlichkeit des Themas, die Plattheiten im Verhalten der Menschen werden so scharf und präzise dargestellt, daß man nie genau weiß, ob es sich nur um eine im Grunde gemütliche und die Tiefen vermeidende Erzählung handelt, oder um die Röntgenaufnahme einer Gesellschaft, die angestrengt daran arbeitet, ihre eigenen Tiefen zu vermeiden. Da kommt zum Beispiel ein Satz vor wie: „Die Gegenwart beanspruchte sein kleines Gehirn so sehr, daß die Vergangenheit für ihn schon nicht mehr existierte, und darin war der Halbidiot nicht allein in deutschen Landen.“

Sollte es sich vielleicht hier doch um eine scharfe Gesellschaftssatire handeln, die gelegentlich mit allem Glanz der Frühwerke eines Ilja Ehrenburg, „Die Heiligsten Güter“ oder „Die Traumfabrik“, aufblinkt, um gleich darauf mit lustigen Episoden, gesalzenem Dialog und spannendem Aufbau den Zuschauer zuzurichten, wie nur je ein Pferd von einem mit allen Wassern gewaschenen Trainer für ein Rennen zugerichtet wurde?

Einer der Gründe für den Erfolg dieses Buches ist jedenfalls die genaue Milieukenntnis des Verfassers. Deutsche Romanautoren lieben es oft, gerade um einen Grad östlicher oder westlicher Länge oder um eine Sprosse der gesellschaftlichen Stufenleiter weiter zu gehen, als ihre Kenntnisse reichen, und das Ergebnis ist dann immer verheerend. Albert Bosper hingegen kennt sich aus – in jeder Hinsicht. Das Ergebnis ist ein hintergründiger und desto amüsanterer Unterhaltungsroman.