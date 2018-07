Die bayerischen Volksvertreter, der Straßenverkehr und der Alkohol

v. L., München

Am vergangenen Freitag, gegen zwei Uhr morgens, bewegte sich ein Volkswagen in Schlangenlinien durch München und rammte um ein Haar ein anderes Kraftfahrzeug. Dessen Fahrer stieg empört aus, um den Schuldigen zur Rede zu stellen – und wurde sogleich mit Fausthieben traktiert. Alsdann fuhr der Volkswagen weiter, verfolgt von mehreren Autos, und hielt schließlich im Norden der Isarmetropole. Die Insassen, ein Mann und eine Frau, verschwanden in einem Haus.

Es fehlte die Blutprobe

Die Polizei, mittlerweile alarmiert, wußte, wo sie den Besitzer zu suchen hatte. Sie läutete – doch vergeblich. Hinter der Tür blieb alles still. So zogen die Beamten wieder ab und erstatteten Anzeige wegen Trunkenheit am Steuer.

Das wichtigste Beweismittel fehlt allerdings: Eine Blutprobe hatten die Polizisten nicht entnehmen können. Der Mann hatte den einfachsten Weg gewählt und sich „totgestellt“. Noch vor einiger Zeit hätte er sich schlicht weigern dürfen, wenn eine zuständige Amtsperson die Entnahme einer Blutprobe verlangt hätte. Der Fahrer, mit Namen Karl Koeglsperger, ist nämlich Abgeordneter des Bayerischen Landtags

Die bayerischen Volksvertreter fallen seit Jahren durch ihre häufigen Verkehrsvergehen auf. Lange und sehr zum Ärger der Öffentlichkeit weigerte sich das Parlament, die Immunität der Betreffenden aufzuheben. Es kam zu kuriosen Debatten, in denen immer wieder mit Nachdruck darauf hingewiesen wurde, der Landtag müsse „arbeitsfähig bleiben“. Fast regelmäßig ergriff Ex-Ministerpräsident Dr. Wilhelm Hoegner das Wort, um an den 21. März 1933 zu erinnern: „Damals wurde eine Anzahl von Reichstagsabgeordneten von den Nationalsozialisten kurzerhand verhaftet“ – wohlgemerkt: dies sagte Hoegner, wenn es darum ging, einem Verkehrssünder die Immunität abzusprechen, damit die Staatsanwaltschaft den Fall untersuchen könne.