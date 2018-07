Inhalt Seite 1 — Am Rand des unsichtbaren Abgrunds Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Walter Boeblich

Nicht oft kommt einer so spät zu. seiner Verwirklichung, selten noch nach solchen Umwegen. Mit fünfundvierzig pflegen Beharrungsvermögen oder was man Lebensvernunft zu nennen liebt so verfestigt zu sein, daß sie keinen Neubeginn mehr dulden, schon gar nicht dort, wo der Betroffene seine Sache auf nichts zu stellen hätte. Das erfordert einen ebenso staunenswerten Glauben an diese Sache wie an die eigene Person, eine Unbeirrbarkeit, die Großes leisten wird, wo sie mit Begabung vereint und von ihr genährt ist. Dem Werk, das so entsteht, werden Züge anhaften, die es von Gleichzeitigem deutlich trennen, seine Einordnung erschweren, von Eigenwillen und Eigensinn zeugen. So ist es mit Hans Erich Nossack gegangen.

Seine Form ist nicht die Konvention. Sie kann es nicht sein, nachdem er ihr so entgegen gehandelt und gelebt hatte. Er hat zu spät begonnen, um noch Umwege gehen zu können. Von Beginn an hat er bei sich selber eingesetzt, bei seinem Ich, als Person wie als Schriftsteller. Alles, was er erzählt, oder besser: berichtet, geht von diesem Ich aus, wird durch dieses Ich legalisiert, erhält seine Würde aus diesem Ich. Von „Nekyia“ (1947) bis zum „Jüngeren Bruder“ (1958) ringt es um seine Identität, entblößt sich, opfert sich, stellt sich dar und gibt sich preis, zwingt zur Erkenntnis seiner Realität gegen alle Realität der Umwelt.

Nie zieht sich Nossack hinter sein Werk zurück, nie erweckt er den Eindruck des Erfinders oder des Fabelerzählers, aus dessen Phantasie oder Allwissenheit neue Wirklichkeit erschaffen wird. Er deckt, was er berichtet, mit seinem Ich, so verschiedene Formen es auch annehmen mag. Dabei ist es gleichgültig, ob es das Ich des „Überlebenden“, das Ich des Stefan Schneider, das Ich der Marianne Helldegen, das Ich des Telemach oder welches auch immer ist. Nur eine bedeutende Ausnahme gibt es von diesem Stilprinzip, die „Unmögliche Beweisaufnahme“. Da hat die Form etwas anderes gefordert, ohne daß die Direktheit und Unanzweifelbarkeit der Aussage darunter gelitten hätte.

Es geschieht häufig bei Nossack, daß dem berichtenden Ich ein anderes Ich substituiert wird, oder sogar deren mehrere, wie der schwierige Prozeß der Wahrheitsfindung es verlangt. In der „Unmöglichen Beweisaufnahme“ wird dieser Prozeß als Prozeß selbst dargestellt. Und da hier die Wahrheitsfindung über die Wahrheitssuche nicht hinauskommen kann, mußte das wissende Ich hinter dem mitteilenden Protokoll zurücktreten.

„Nekyia“ trug den Untertitel „Bericht eines Überlebenden“, „Berichte“ hießen auch die zehn Prosastücke aus dem „Interview mit dem Tode“ (1948), erst die folgenden drei Prosawerke nennen sich Roman, ohne daß sie sich im Charakter wesentlich von dem Vorhergegangenen unterschieden. „Spätestens im November“ (1955) ist ein Bericht von jenseits des Grabes, der „jüngere Bruder“ in manchem sein direktes Gegenstück. Bericht, Verhör, Recherche, diese drei eng nebeneinanderliegenden Formen, sind die Formen Nossacks. Gemeinsam ist ihnen die Atmosphäre nüchterner Sachlichkeit, Unbeteiligtheit, Glaubwürdigkeit. Gemeinsam ist ihnen auch ihr Zusammenhang mit der Wahrheit, sei sie nun die einmal erkannte oder die erst noch zu entdeckende. Mit Fiktion haben sie ihrem Wesen nach nichts zu tun. Aber diese Wahrheit braucht sich nicht mit herkömmlicher Wirklichkeit zu decken, sie darf es sogar in dem Maße nicht, in dem die Wahrheit des berichtenden Ichs die gemeine Wirklichkeit durchstoßen hat. Der Realitätsgrad dieser Berichte ist ein anderer als der des gegenwärtigen Romans. Seine Wurzeln liegen in den-nicht nachvollziehbaren Erlebnissen eines Einzelnen, nicht in der ihn umgebenden Welt. Deswegen hilft es nicht weiter, Nossack bald einen Surrealisten, bald einen Realisten zu nennen, bald von seinen Märchen zu sprechen. Nicht überall dort, wo die Grenzen des sinnlich Wahrnehmenden überschritte! werden, entsteht ein Märchen.

Schon der Ernst der Sprache sollte vor solchen Deutungen bewahren. Es ist nicht die Sprache der Fabel oder des Wunders, sondern die Sprache des Geheimnisses. Sie ist von höchster Beherrschtheit, fast ohne Schwankung, Beruhigung geht von ihr aus, Windstille ist in ihr. Aber das Geheimnis ist anwesend und dringt durch alle Ritzen. Es liegt hinter den Fragen und vor den Antworten. Die Sprache versagt sich ihm, aber indem sie ihre Unzulänglichkeit eingesteht, läßt sie es durchschimmern. Es ist eine Gratwanderung eben am Rande des „unsichtbaren Abgrundes“. Das Erstrebte, Gesuchte, stellt sich dar als Ahnung, wohl selbst als Gewißheit, aber es ist nicht in seinem ganzen Umfange mitteilbar. Nicht mehr als Bruchstücke des Rätsels werden sichtbar, nie wird es endgültig geklärt. Es läßt sich nicht klären. Von seinem Dasein wird es gezeugt, aber um es lösen zu können, bedürfte es einer anderen Natur, eines „anderen Zustandes“.