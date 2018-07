Inhalt Seite 1 — Die Hochkonjunktur fordert ihren Tribut Seite 2 Auf einer Seite lesen

Knappheit an Arbeitskräften bringt die lohnintensiven Betriebe immer härter ins Gedränge

Von Erwin Topf

Wenn jetzt von allen Ecken und Enden her zu hören ist, die Konjunktur habe im ganzen nachgelassen und sich im einzelnen stärker differenziert, so klingt das zwar ungemein beruhigend. Aber eine solche Entwicklung hat, solange der Zustand der Vollbeschäftigung bestehen bleibt, auch ihre Kehrseite. Die weniger begünstigten Wirtschaftsgruppen und -zweige bekommen nämlich nun die Anspannung der Arbeitsmarktlage mit all ihren Folgen – voran den direkten und indirekten Lohnerhöhungen – erst recht zu spüren. Vorweg ist da die Landwirtschaft zu nennen, und weiterhin das mittelständische Gewerbe. In die gleiche "Schere" geraten aber natürlich auch jene industriellen Sparten, die nicht auf vollen Touren laufen, und die sich in ihrer Ertragslage bisher nur knapp behaupten konnten. Dazu gehören insbesondere wesentliche Teile der Textilwirtschaft.

Kein Wunder also, daß in den betroffenen Wirtschaftszweigen ein beträchtliches "Mißbehagen an der Konjunktur" besteht – gewissermaßen zusätzlich zu dem auch sonst vorhandenen "Mißbehagen an der Konjunkturpolitik". Diese Mißstimmung der am kürzeren Hebel sitzenden Wirtschaftszweige gegenüber den "anderen", also den voll- und überbeschäftigten Branchen, die auch jetzt noch immer mehr Arbeitskräfte an sich ziehen, kann man nicht einfach als einen "Neidkomplex" beiseite schieben, wie das kürzlich Präsident Berg, seinen "Freund Rehwinkel apostrophierend, getan hat. Es ist vielmehr erforderlich, Verständnis für die Lage der arbeitsintensiven Wirtschaftsgruppen und -zweige aufzubringen, die heute fast ohne allen Nachwuchs an Arbeitskräften dastehen, während sich ihr "Stamm" an Arbeitern und Arbeiterinnen ständig verringert. Da bei ihnen künftige Lohnerhöhungen kaum noch durch Produktivitätssteigerungen (oder aber durch Verzicht auf Gewinne und Abschreibungen) "aufgefangen" werden können, stehen sie in aller Kürze vor der Notwendigkeit, die erhöhten Kosten in Preisaufschlägen oder sonstwie (etwa durch Qualitätsverschlechterungen bei der Ware oder in ihrem service) "weiterzugeben". Wobei noch sehr die Frage ist, ob ihre Abnehmer im Handel und in der Verbraucherschaft auf solche kostenbedingten Preisanhebungen überhaupt eingehen, oder ob sich bei ihnen die Tendenz durchsetzt, auf andere Angebote – an Auslandsware oder an Erzeugnissen der Substitutionskonkurrenz – "auszuweichen".

Das ist die Gefahr

Es ist schwer begreiflich, warum eigentlich die Sprecher der Unternehmerseite – also Präsident Paulssen für die Arbeitgeberverbände, Präsident Berg für den Industriellenverband – ihre Warnungen vor den Folgen kommender "Lohnrunden" immer nur auf die Konsequenz allgemeiner Preiserhöhungen abstellen, anstatt auf die Gefahr hinzuweisen, wie durch schnelle und massive Lohnheraufsetzungen viele Unternehmungen in den arbeitsintensiven Wirtschaftszweigen gleichsam "abgewürgt" werden könnten. Dabei müßte es ja eigentlich naheliegen, an das Beispiel des Kohlenbergbaus zu erinnern, wo jene Zechen "aus dem Markte geworfen" wurden, die sich gegenüber der Substitutionskonkurrenz des Heizöls deshalb nicht behaupten konnten, weil sie (bei nur geringen Mechanisierungsmöglichkeiten) mit zuviel "teuerer" Handarbeit belastet waren.

Für entschlossene Anhänger der "reinen" liberalen Lehre mag die Aussicht nicht weiter bedrohlich sein, daß es zu einem Prozeß des "Gesundschrumpfens" demnächst auch in der Landwirtschaft, in der Textil- und der Lederindustrie, in zahlreichen Sparten des Handwerks und schließlich im Einzelhandel kommen werde. Für die Arbeiterschaft insgesamt (und auch für die Gewerkschaftsfunktionäre) wird es nicht ganz so leicht sein, eine solche Entwicklung "erfreulich" zu finden, weil "die hohe Mobilität der Arbeitskräfte" ja denjenigen Branchen zugute komme, die "einen besonders hohen Grad an volkswirtschaftliche Produktivität aufweisen". So war’s vor kurzen in einem Jahresrückblick zu lesen ...