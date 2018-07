Inhalt Seite 1 — Die Interessen waren stärker als die Ideen Seite 2 Auf einer Seite lesen

T~ er groß angelegte Versuch, die gesetzliche - Krankenversicherung zu reformieren, ist gescheitert. Die zweijährige Diskussion um das im Bundesministerium für Arbeit entworfene Neuregelungsgesetz hat gezeigt, wie tief eingewurzelt die Interessen an dem historisch gewachsenen System sind. Sie zu überwinden, bedarf es mehr Festigkeit und auch Geschicklichkeit, als tatsächlich bewiesen wurden. Das gilt auch für den Bundesarbeitsminister, dessen größtes Versäumnis es war, sich nicht seiner eigenen Fraktion vergewissert zu haben, und der es nicht vermocht hat, auch außerparlamentarische Kräfte um sich su sammeln, die dem angestrebten sozialpolitischen Stilwandel zum Durchbruch verhelfen hätten. Aber Taktik ist nicht die Stärke Theodor Elan. Freilich wird man dem Bundesarbeitsminister auch zugute halten müssen, daß es kaum eine undankbarere Aufgabe gibt als die, für die CDUCSU Sozialpolitik betreiben zu müssen. Die widerstreitenden Interessen sind in keiner Partei so groß, der Gemeinsamkeiten gibt es hier gerade auf sozialpolitischem Gebiet so wenige, daß schon ein überdurchschnittliches Maß von Sachverstand, Geschick und persönlicher Überzeugungskraft dazugehört, um diese Fraktion auf eine Liaie festzulegen. Das Verhalten der Kassenärzte und die von ihnen erwirkte autoritative Anweisung des Kanzlers an seine Fraktion wären ebenso undenkr bar wie unnötig gewesen, wenn es nicht oit genug der einzige Weg wäre, "um diesen Haufen auf Vordermann zu bringen", — wie es ein prominentes CDU Mitglied ebenso drastisch wie treffend formuliert hat.

Der im Hause Blanks erarbeitete Gesetzentwurf war nicht nur eine gesetzestechnisch reife Leistung, er war auch von zwingender Logik. Er wollte der ständigen Ausweitung des Kreises der Pflichtversicherten — entsprechend der gestiegenen Fähigkeit des einzelnen, für sich selbst zu sorgen — einen Riegel vorschieben. Er wollte durch eine Beschränkung des Rechtes auf Weiterversicherung wieder schärfer als bisher die Grenze zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung abstecken. Er wollte für die im System der gesetzlichen Krankenversicherung verbleibenden Staatsbürger einige durchaus erwünschte Leistungsverbesserungen in Fällen schwerer Erkrankung schaffen, von denen die Beseitigung der Aussteuerung- wohl die wichtigste war. Und er wollte, um den Patienten mit seinem Arzt wieder stärker in Kontakt zu bringen, eine direkte Honorierung der ärztlichen Leistung einführen. Diese direkt zu entrichtende Selbstbeteiligung des Patienten an den Kosten wäre das notwendige Regulativ für einen Übergang zur Honorierutig nach Einzelleistungen. Beide Vorhaben, Selbstbeteiligung und Einzelhonorierung, waren im übrigen alte Forderungen der Ärzteschaft. Dennoch ist Blank vor allem an dem Widerstand der Kassenärzte (nicht etwa der Ärzteschaft schlechthin!) gegen die vorgesehene Selbstbeteiligung gescheitert. Ging es Blank im Sinne des angestrebten Stilwandels um eine stärkere Betonung der Selbstverantwortung und Selbsthilfe, in deren Gefolge die Ausgabenflut der gesetzlichen Krankenversicherung eingedämmt und die Beiträge stabil gehalten werden sollten, so den Kassenärzten im Gegenteil um eine ständige Zunahme der Leistungsverpflichtungen der Kassen. Es ist notwendig, dieses Ergebnis der ebenso leidenschaftlich wie über große Strecken unwahrhaftig geführten Diskussion klar herauszuarbeiten.

Es ist ein Irrtum, anzunehmen, man habe in den Kassenärzten Bundesgenossen im Ringen um eine Einschränkung der Zwangsversicherung gefunden. Mögen sie selbst auch glauben, daß sie als Angehörige eines (noch) selbständigen Berufsstandes denjenigen nahestehen, die auf Erhaltung von Selbständigkeit und Eigenverantwortung drängen, so hat sich in dem konkreten Fall der Reform der Zwangsversicherung doch gezeigt, daß sie mittlerweile an dieser Institution viel zu stark finanziell interessiert sind, als daß sie eine sparsamere Ausgabenwirtschaft der Kassen wirklich wünschen könnten.

Mit dieser Feststellung ist gar nicht einmal ein Vorwurf verbunden. Dazu sind materielle Denkungsweisen viel zu menschlich und zeitgemäß. Vorwürfe sind den Ärzten lediglich dort zu machen, wo sie ihre Autorität als Arzt mißbraucht haben und ihre sehr persönlichen finanziellen Interessen hinter medizinischen Vorwänden oder gar sozialen Argumenten versteckt haben. So mit der Devise: "Die Ärmsten werden am stärksten belastet" (Dr. Voges in "Die Welt" vom 6. Februar 1960), oder: "Kranksein wird teurer" (in der Wartezimmerzeitschrift "Du und die Welt"), oder: "Daß du krank bist, glaubt dir niemand — Mißtrauen gegen Patienten und Ärzte wird künftig in der gesetzlichen Krankenversicherung regieren" (Flugblatt in "Du und die Welt"). Diese in der "morganatischen rosarot weißen Ehe" mit SPD und Gewerkschaften betriebene Politik der Spekulation auf die Begehrlichkeit der Massen ist es gewesen, mit der sich der Berufsstand der Kassenärzte von seiner Spitzenorganisation hat diffamieren lassen und als sachlicher Gesprächspartner ausgeschaltet hat. Insofern war der erfolgreiche Versuch, Politik über den in dieser Frage von keiner Sachkenntnis getrübten Bundeskanzler zu betreiben, folgerichtig.

Wie; vital das Interesse, an ;der gesetzlichen Krankenversicnerung unH ihren Honorarausschüttungen ist, hat der Run auf die Kassenpraxen gezeigt, der nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts einsetzte, welches die bis dahin geltenden Zulassungsbeschränkungen für verfassungswidrig bezeichnete und praktisch aufhob. Innerhalb weniger Monate wuchs die Zahl der Kassenärzte von 34 000 auf über 40 000 an. Die Folgen dieser Zulassungswelle aber war einmal die Erneuerung der höchst umstrittenen Warnung vor dem MedizinStudium seitens der Bundesärztekammer, um den Leistungswettbewerb zwischen den Ärzten nicht noch weiter zu verstärken. Zum anderen die Kündigung von Honorarvereinbarungen mit den Kassen, obwohl ein Mehr an Kassenärzten doch den echten Leistungsbedarf der Versicherten nicht zu erhöhen vermag. In Nordwürttemberg etwa wurden unter Hinweis auf die zu erwartende Zulassungswelle bereits zwei (!) Tage nach dem Urteil, höhere Gesamtvergütungen seitens der Kassenärztlichen Vereinigung gefordert. Damit künden sich Tendenzen an, die auf einen Versorgungscharakter, wenn nicht auf einen ArbeitgeberCharakter der Kassen hindeuten.

Dabei soll keineswegs geleugnet werden, daß die Abhängigkeit der Ärzte von der gesetzlichen Krankenversicherung eine Folge ihrer Ausdehnung auf mittlerweile über 80 vH der Bevölkerung ist. Die Ärzte werden einwenden, daß sie diese Ausdehnung stets bekämpft haben und auch bis auf den heutigen Tag zu denen gehören, die sich gegen weitere Heraufsetzungen der Versicherungspflichtgrenzen wehren. Sie werden aber auch zugeben müssen, daß dieser Widerstand längst hinhaltender und kaum noch prinzipieller Natur ist und wesentlich in dem nicht minder großen finanziellen Interesse an den Privatpatienten begründet ist.

Bei einem zweiten Anlauf zur Reform der gesetzlichen Krankenversicherung, wie er von dem nächsten Bundestag zu erwarten ist, wird man diese primär finanziellen Interessen der Ärzte berücksichtigen müssen. Auf eine simple Formel gebracht, heißt das, daß überfüllte Wartezimmer zwar ein beklagenswerter Zustand sind, aber auch eine Einnahmequelle, die man nicht gern abdrosseln läßt. Eine Zustimmung der Kassenärzte zu gesundheits- und sozialpolitisch befriedigenden Reformen wird man folglich mit entsprechenden Honorargarantien erkaufen müssen , Was die sachlichen Argumente der Mediziner angeht, so hat man sie in jenen Publikationen zu suchen, die in der ärztlichen Standespresse im allgemeinen totgeschwiegen worden sind. So etwa in dem Werk des Kölner Ordinarius für innere Medizin, Prof. Schulten, der die Meinung vertritt, daß sich die Ärzte mit der Ablehnung der Selbstbeteiligung ihr eigenes Grab geschaufelt haben, weil ohne eine fühlbare Selbstbeteiligung der Patienten keine sinnvolle Krankenversicherungsreform mögund die Krise des Arztberufes nicht zu überwinden sei. Das heutige System, so schreibt Schulten, interessiere Arzt und Patienten nur am Kranksein und nicht am Gesundwerden ("Der Arzt", Georg Thieme Verlag) Ähnlich urteilt Professor Dr med. Jores, Hamburg, der daran erinnert, daß es eine alte ärztliche Erfahrung ist, daß zum Gesundwerden der Wille zur Gesundung gehört. Und dieser Wille zum Gesundwerden kann ohne eine gewisse Beteiligung an den von Fall zu Fall entstehenden Kosten nicht gefördert werden. Neben den Kassenärzten und ihren Sprechern hat es auch noch andere Interessenten gegeben, deren Verhalten zur Kritik herausfordert, so besonders die Ersatzkassen. Ihr Bestreben war es, ihre Sonderstellung im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung nicht nur zu erhalten, sondern auszubauen. Ein im Regierungsentwurf nicht vorgesehener, von Vertretern der Ersatzkassen ausgearbeiteter, "Zwölfter Abschnitt" hatte nicht nur rein äußerlich das Sonderrecht der Ersatzkassen zusammenfassen und unterstreichen sollen; er sollte auch die Neugründung von Ersatzkassen (auch für Arbeiter!) und den Übergang zum Kostenerstattungssystem für freiwillig Versicherte ermöglichen.