In überaus diskreter Form hat die Bremer Bürgerschaft dem Senat die Vollmacht erteilt, ein Unternehmen, das den Wirtschaftsorganismus der Hansestadt entscheidend mitbestimmt, wieder flottzumachen: den Borgward-Konzern mit seinen rund 19 000 Beschäftigten. Ohne Debatte stimmte das Parlament einer Vorlage zu, die den Senat ermächtigt, zur Übernahme wirtschaftlich gefährdeter Betriebe eine Auffanggesellschaft mit einem vom Staat aufzubringenden Kapital von bis zu 50 Millionen DM zu gründen. Der Name Borgward wurde dabei nicht genannt.

Die Diskretion, mit der die Parlamentarier dieses delikate Thema anpackten, war indessen bereits illusorisch geworden, denn die Zeitungen hatten schon seit Tagen über das Fiasko berichtet, in dessen Mittelpunkt der 70jährige Automobilindustrielle Carl F. W. Borgward steht. Dieser technisch versierte, an kaufmännischen Dingen jedoch recht uninteressierte Mann wird aus dem von ihm aufgebauten Unternehmen – wie der Senat unverhohlen, verlauten läßt – ausscheiden müssen, um den Weg für die Sanierung des Konzerns frei zu machen. Nicht nur die Auguren in der deutschen Automobilindustrie, sondern die ganze bremische Bevölkerung, vor allem aber die 19 000 Borgward-Arbeiter und ihre Familienangehörigen, warten nun gespannt darauf, ob sich der als eigensinnig bekannte Unternehmer dazu verstehen wird.

Die Lage des Werkes ist wirklich niederschmetternd: In Senatskreisen wird von – durch die unbelasteten Werksanlagen und Grundstücke sowie durch unverkaufte Fahrzeuge und Ersatzteile zum größten Teil abgesicherte – Schulden in Höhe von rund 200 Millionen DM gesprochen, davon allein Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten in Höhe von 110 bis 120 Millionen DM. Zwar sind Banken in den letzten Monaten mehrfach mit hohen Krediten in die Bresche gesprungen, die vom Staat zu einem Teil verbürgt wurden, doch hat sich nun eine Illiquidität ergeben, die schnelle Maßnahmen unerläßlich macht.

Obwohl die Geschäftsführung des Konzerns glaubt, ein nochmaliger Zehn-Millionen-Kredit werde das Unternehmen in die Zeit „der aufstellenden Frühjahrssonne“ hinüberretten, verweigern alle beteiligten Stellen jede weitere kräftigende Spritze, weil sie davon überzeugt sind, daß ein erneuter „Einschuß“ das Verhängnis keinesfalls mehr aufhalten kann. Auf eine neue Grundlage gestellt, werde die Firma Borgward, heißt es, nach drastischer Rationalisierung und der vermutlich unumgänglichen Entlassung von 5000 bis 6000 Arbeitern besseren Zeiten entgegengehen. Ob diese Prognose richtig ist, muß die Zukunft erweisen.