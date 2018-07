In der ruhig verlaufenen Hauptversammlung der Rheinisch-Westfälischen Elektrizitätswerke AG (RWE), Essen, begründete Aufsichtsratsvorsitzender Hermann J. Abs, eingehend die Verwaltungsvorschläge zur Kapitalberichtigung im Verhältnis 4 : 1 und zur Kapitalerhöhung im Verhältnis 8 : 1 im Kurs von 250 vH. Abs betonte, daß die gelegentlich zu hörende Behauptung, das RWE gebe die Zusatzaktien aus dem Agio der vergangenen und der jetzigen Kapitalerhöhung, dem tatsächlichen Sachverhalt nicht gerecht werde. Zur Höhe der Rücklagen habe insbesondere auch die auf Grund des 3. DM-Bilanzergänzungsgesetzes möglich gewordene Erhöhung der Wertansätze der Beteiligungen beigetragen. Der Wert der Beteiligungen liege heute um 137 Mill DM über den in der DM-Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Werten, so daß die rund 143 Mill. DM Zusatzaktien praktisch daraus gedeckt und den Aktionären in Form einer nachträglichen DM-Bilanzumstellung zugute kämen. Die Grenze der Kapitalberichtigung wird nach Abs von der Höhe der Rücklagen bestimmt, die der Eigenart des RWE entspreche. Die Eigenart bestehe in der mit hohen festen Kosten für die Verzinsung und Tilgung von Krediten verbundenen Kapitalintensität des Unternehmens, den langjährigen Energiebezugsverträgen auf Jahreskostenbasis sowie der Struktur des Abnehmerkreises, der sich in geringerem Maße als bei vergleichbaren Unternehmen aus sicheren Tarifabnehmern zusammensetze, sondern zu 90 vH aus industriellen Sonderabnehmern, was das RWE besonders konjunkturabhängig mache.

Die Kapitalerhöhung begründete Abs mit dem erheblichen Investitionsbedarf; allein im kommenden Geschäftsjahr seien 250 Mill. DM bisher noch nicht gedeckt. Die aus der Kapitalerhöhung hereinkommenden Mittel von etwa 168 Mill. DM netto, reichten zwar bei weitem nicht für die anstehenden Investitionen, könnten aber hinsichtlich der Eigenkapitalausstattung eine Voraussetzung für die Aufnahme von Fremdmitteln schaffen. Der Kurs von 250 vH bedeute nicht, daß eine weitere Korrektur der bestehenden Kapitalschichtung beabsichtigt sei. Kapitalberichtigung und -erhöhung zusammen führen nach Abs zu einer Anteilneuausgabe im Verhältnis 8 : 3. Für den Gesamtbezugspreis von 250 DM erwerbe der Aktionär die neue Aktie von nom. 100 DM zu 83,33 vH, also sogar unter pari. Nach der bisher zu übersehenden Ertragsentwicklung sei damit zu rechnen, daß auch das neue Kapital von 795 Mill. DM mit einem gleichbleibenden Dividendensatz bedient werden könne. V. W.