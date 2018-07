Von einem „Bestjahr“ der Niederrheinischen Hütte AG, Duisburg, sprach die Verwaltung des Unternehmens bei der Erläuterung des Berichtes über das Geschäftsjahr 1959/60. Auch hier war die geschäftliche Entwicklung nicht eben arm an Superlativen: die Niederrheinische Hütte hat so viel produziert, wie die technischen Anlagen hergaben, die gestiegene Erzeugung ist nahezu spielend an den Mann gebracht worden; und dabei hat Niederrhein so gut verdient wie nie. Diese stattlichen Erfolge weiß nicht nur das Unternehmen selbst zu schätzen, sondern vor allem auch die Konzernmutter, die August Thyssen-Hütte, die in diesem Jahre wirklich ihre helle Freude an ihren Töchtern haben kann.

Niederrhein hat jetzt als erstes Unternehmen der Thyssen-Gruppe den Abschluß über das Jahr 1959/60 veröffentlicht; die Deutsche Edelstahlwerke AG wird in wenigen Tagen folgen. Auch die Tochter DEW wird in diesem Jahre nicht gerade mit leeren Händen zur Mutter gekommen sein; aber es bleibt abzuwarten, ob sie ihren Beitrag zum Ergebnis der ATH auch in dem Umfang hat steigern können, wie es die Hütte Niederrhein getan hat. Die Thyssenhütte hat für das Berichtsjahr einen Betrag von 6,8 Mill. DM von dieser Duisburger Organgesellschaft erhalten; das ist nach 0,6 Mill. DM im Geschäftsjahr 1958/59 wahrlich eine ansehnliche Steigerung.

Dabei hatte aber Niederrhein auch noch die Möglichkeit, fleißig an sich selbst zu denken. Das Ergebnis des Berichtsjahres hat darüberhinaus ausgereicht, um die Lastenausgleichsverpflichtungen zu 50 vH – d. s. 3,3 Mill. DM – zu passivieren und eine Rückstellung für langfristige Erzverträge in Höhe von 1,2 Mill. DM vorzunehmen. Auch die Pensions- und sonstigen Rückstellungen sind im vergangenen Geschäftsjahre mit mehr als 5 Mill. DM dotiert worden. Es versteht sich, daß auch der Fiskus von diesem glänzender Geschäftsergebnis einen erheblichen Anteil kassiert hat. Der auf 12,7 (6,1) Mill. DM mehr als verdoppelte Aufwand für die ertragsabhängigen Steuern läßt immerhin einige Rückschlüsse auf die Ertragsentwicklung dieses bedeutenden Walzstahlerzeugers zu. Die freien Niederrhein-Aktionäre – der „Bodensatz“ von knapp 4 vH des Kapitals, der nicht im Portefeuille der August Thyssen-Hütte AG liegt, hat sich auch nach der Kapitalerhöhung so gut wie nicht geändert – erhalten die ihnen nach dem Organschaftsvertrag garantierte Dividende von 13 vH, d. h. Thyssen-Dividende plus 1 vH.

Mit einer 19prozentigen Umsatzsteigerung – von 388 auf 460 Mill. DM – liegt die Niederrheinische Hütte recht günstig im Gesamtfeld des Reviers. Dabei kommt die Steigerung fast ausschließlich aus dem Inlandsgeschäft; der Niederrhein-Export ist mit 77,6 (74,4) Mill. DM nur relativ geringfügig angestiegen. Der Umsatz der gesamten Niederrhein-Gruppe, d. h. Hütte einschließlich der Tochtergesellschaften Westfälische Union AG für Eisen- und Drahtindustrie Hamm, Lennewerk Altena GmbH und Eisenwerk Steele GmbH, Essen-Steele, ist im Berichtsjahre um 20 vH auf 603 (502) Mill. DM angewachsen.

Die Nachfrage nach den Erzeugnissen der Hütte, die im wesentlichen auf den beiden Walzwerksprodukten Walzdraht und Stabstahl steht, war das ganze Jahr über so rege, daß die Liefermöglichkeiten gelegentlich hinter den Anforderungen des Marktes zurückblieben. So erscheint der Auftragsbestand bei Niederrhein am Ende des Geschäftsjahres 1959/60 mit 1,9 (1,5) Mill. t nicht unerheblich aufgefüllt. Eine leichte Abschwächung, die sich in den ersten Monaten des laufenden Jahres bemerkbar gemacht hat, ist wieder überwunden. Im Oktober und November 1960 blieben die Auftragseingänge erstmals hinter den Auslieferungen zurück; sie liegen indessen jetzt wieder darüber. Auch die Exportpreise, die im Herbst nach unten tendierten, haben sich wieder gefangen. Walzdraht notiert im Export gegenwärtig wieder über den Inlandspreisen. Die Verwaltung der Hütte Niederrhein glaubt, mit berechtigtem Optimismus auch dieses Geschäftsjahr beenden zu können.

Die Grenzen der Expansion sind diesem Unternahmen in der Tat nicht vom Markt, sondern von den eigenen technischen Möglichkeiten her gesetzt. Niederrhein ist im vergangenen Geschäftsjahre an seine Kapazitätsgrenzen herangekommen. Nach den Produktionszuwachsraten des vergangenen Jahres ist nunmehr, wie der Vorstand vor der Presse erklärte, keine Steigerung mehr möglich. Die Walzdrahterzeugung wurde im Berichtsjahre um 14 vH auf knapp 600 000 (525 000) t und die Stabstahlproduktion um 7,6 vH auf 220 000 (205 000) erweitert. Eine geringe Reserve liegt hier lediglich noch in den Hochöfen.

Die Niederrheinische Hütte wird in den kommenden Jahren ein schnelleres Investitionstempo vorlegen. Jedoch ist – im Gegensatz zu den sonstigen Gepflogenheiten im Thyssen-Bereich – nicht der Gedanke der Kapazitätserweiterung, sondern vielmehr die Modernisierung der Anlagen die Richtschnur für das umfangreiche Investitionsprogramm. Nach 12 Mill. DM im Berichtsjahre wird Niederrhein in 1960/61 18 Mill. DM investieren und etwa 160 Mill. DM in den nächsten zehn Jahren. Der dickste Brocken dieses Planes ist eine kombinierte Stabeisen-Draht-Straße, die nach Fertigstellung einen Zuwachs auf der Walzdrahtseite von etwa 5000 Monatstonnen ergeben wird. Wenn es bei diesem Programm bleibt, wird die Niederrheinische Hütte vermutlich ihren Marktanteil von jetzt 27,6 vH schrumpfen sehen; denn auch auf dem Walzdrahtsektor tut sich bei anderen Unternehmen der Bundesrepublik in Zukunft einiges. nmn