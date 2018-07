Von Hansgeorg Maier

Wie in den Vereinigten Staaten sind sie auch diesseits des Atlantik an der Tagesordnung: die Zusammenrottungen Halbwüchsiger, eine jugendliche Roheit, die als brachial-brutale Angabe auftritt, hinter der indessen ganz andere, gegenteilige Regungen Schutz suchen. Überhaupt, scheint es, hat eine sich selbst überlassene Jugend an der Welt der Erwachsenen keine Stütze mehr, will sie keine mehr haben. Diese Jugend hat sich darauf eingerichtet, ihr gefährdetes Dasein im eigenen Dschungel zu leben, von den Älteren beargwöhnt und ihnen hoffnungslos entfremdet. Ein aus unserer Gegenwart nicht wegzudenkendes Phänomen, dessen Auswüchse heikle, unbequeme, dringliche Fragen aufwerfen. Fragen, denen der nordamerikanische Romanautor Evan Hunter sich schon einmal gestellt hat – in bitterböser Aufrichtigkeit die trägen Gemüter aufrüttelnd mit schockierenden Buchseiten. Seinem ersten Werk begegneten wir in einer höchst einprägsamen Verfilmung unter dem Titel „Saat der Gewalt“. Aber der originale amerikanische Titel, „Blackboard Jungle“, packte das Entscheidende fester.

Jetzt bietet uns Hunter ein maßgerechtes Gegenstück dazu, einen aggressiv-alltagsgetreuen Roman über die jugendlichen Banden in New Yorks Stadtteil Harlem –

Evan Hunter: „Recht auf Rafael Morrez“, aus dem Amerikanischen von Arno Schmidt; Nannen-Verlag, Hamburg; 365 S., 19,80 DM.

Im Amerikanischen heißt dieser sein vierter Roman doppeldeutig: „A Matter of Conviction“. Als in Harlem der blinde Halbwüchsige Rafael Morrez auf offener Straße niedergestochen und getötet wird, als drei offenbar gemeinsam an dem Mord beteiligte Jugendliche verhaftet werden, scheint alles darauf hinauszulaufen, daß ein Exempel statuiert wird. Der Ankläger wird auf Versagung mildernder Umstände plädieren, die Geschworenen werden die Verurteilung zum Elektrischen Stuhl aussprechen.

Doch je tiefer der Anklagevertreter den Einzelheiten nachspürt, desto fragwürdiger wird ihm, ob eine solche Verurteilung („conviction“) die drei Betroffenen wirklich der Gerechtigkeit überliefert. Die Untersuchung der bei dem Mord benutzten drei Messer ergibt, daß einer der drei Angeklagten gar nicht zugestochen haben kann, sich vielmehr fälschlich der Mordtat rühmt. Aus der Überzeugung („conviction“), daß bei einem der drei auf Freispruch, bei den anderen beiden auf mildernde Umstände zu plädieren sei, zieht, der Staatsanwalt die Konsequenz. Angesichts einer aufgeputschten Öffentlichkeit, mißbilligt von seiner vorgesetzten Behörde, boykottiert von seinen Nachbarn, sabotiert er das allgemein gewünschte Todesurteil, indem er mit unwiderleglichen Argumenten die drei jugendlichen Verbrecher entlastet. Daß er sich so für ein Verbleiben im Amt disqualifiziert, nimmt er in Kauf, im Bewußtsein, jedenfalls seinem Gerechtigkeitssinn genügt zu haben.

Evan Hunter ist, so effektvoll er erzählt, dennoch kein Effektehascher. Weder ist Hunters Staatsanwalt ein Idealist, noch ist er tapfer um der Tapferkeit willen. Bevor er sich seine Karriere verpfuscht, hat er es gehörig mit der Angst zu tun. Als er den in Banden organisierten Halbwüchsigen, die in den Mordfall verwickelt sind, in Harlem ohne Polizeischutz beizukommen sucht, damit sie ihm Rede und Antwort stehen, wird ihm das mit einem nächtlichen Überfall heimgezahlt.

Als Romanautor, der sein Handwerk glänzend meistert, vor allem aber in attackierender, unter die Haut gehender Realistik den amerikanischen Alltag zuverlässig dokumentiert, kann uns Deutschen Evan Hunter auch mit seinem neuen Buch nur willkommen sein. Sein exzessives, hämmerndes und doch gezügeltes Temperament macht die Lektüre, zur baren Lust: fadenscheinige Konventionen und Tabus sinken in den Staub und werden grimmig zur Tür hinausgekehrt. Wenn Hunters Romane auch in unserer Sprache krampflösend wirken, wenn sie unser Kompendium, wie man mit Anstand das Dasein besteht, um schätzenswerte Winke bereichern, so ist allerdings auch des Vermittlungsgeschicks und Übersetzerfleißes von Arno Schmidt gebührend zu gedenken.