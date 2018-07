Der Blanksche Entwurf entsprach dem Subsidiaritatsprinzip der katholischen Soziallehre, zu dem sich insbesondere der linke Flügel der CDU so gern bekennt. Er wollte in erster Linie den einzelnen seinem gestiegenen Leistungsvermögen entsprechend belasten und erst in zweiter Linie die Risikogemeinschaft unbeschränkt in Anspruch nehmen. Der Sozialpolitische Ausschuß hat bei seinen Beratungen festgestellt, daß bei 80 vH der Ersatzkassenpatienten die Arztkosten des Jahres 1958 nur 20 DM je Patient betragen haben Ähnliches ist für die gesetzliche Krankenversicherung schlechthin ausgerechnet worden. Es muß daher nachdrücklich wiederholt werden, daß 80 vH der Krankheitsfälle in den Wartezimmern der Ärzte, kostenmäßig gesehen, Bagatellfälle sind; eine prozentuale Beteiligung der Versicherten an diesen Kosten ist keine soziale Härte und keine Ungerechtigkeit.

Die Konzeption Blanks ist aber mit dem gleichen Recht auch als liberal zu bezeichnen; denn Selbstverantwortung und Selbstregulierung sind eminent liberale Prinzipien. Die FDP war schlecht beraten, daß sie hier trotzdem nicht mitgezogen hat. Das statt dessen von ihr proklamierte Kostenerstattungsprinzip hat sich in den Beratungen des Sozialpolitischen Ausschusses als mindestens so schwer durchführbar wie die verschiedenen ins Auge gefaßten Formen der Selbstbeteiligung erwiesen. Vor allem aber ist es der gesetzlichen Krankenversicherung, die traditionell auf dem Sachleistungssystem fußt, wesens " fremd. Es kommt nicht darauf an, die Grenzen zwischen Naturalleistungssystern und Kostenerstattungssystem und damit zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung zu verwischen, sondern es geht darum, diese Grenze sehr scharf und reinlich zu ziehen. Die größte Beschämung für liberale Abgeordnete muß es eigentlich gewesen sein, als in einer der letzten Sitzungen des Sozialpolitischen Ausschusses ausgerechnet der SPD Abgeordnete Killat seinen Kollegen von der CDU und der FDP ein Privatissimum über den Unterschied zwischen privater und gesetzlicher Krankenversicherung hat halten müssen, und daß die SPD es gewesen ist, die daran hat erinnern müssen, daß eine Konkurrenz zwischen beiden Systemen nicht erstrebenswert ist.

Mag das Tauziehen um die Reform der gesetzlichen Krankenversicherung auch nach der Vertagung des Ausschusses noch weitergehen, feststeht, daß nicht einmal mehr Zeit bleibt, ein Vorschaltgesetz mit den dazugehörigen Durchführungsbestimmungen zu erlassen. Ein solches, den Etat der gesetzlichen. Krankenversicherung strapazierendes Rosinen Gesetz wäre zudem das schlechtste Ergebnis der Reformbemühungen, das man sich denken könnte. Daher ist der Beschluß zur Vertagung dieses ganzen Fragenkomplexes zu begrüßen, ebenso wie der hoffentlich unumstößliche Entschluß Blanks, sein Amt zur Verfügung zu stellen, wenn es nicht bei der Vertagung aller in seinem Gesetzentwurf angeschnittenen Probleme bleibt.