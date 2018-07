Mensch unter Menschen zu sein, ist ein gar gefährliches Unternehmen – selbst dort, wo nur Frieden und Freude und Erholung angesiedelt sein sollen: im Schnee. Man muß heute an Straßen denken, wenn man Piste sagt. Die Skiläufer, ebenso verschieden begabt in der Kunst, die Bretter zu führen, wie mit Charakter, betragen sich nicht besser denn als „Verkehrsteilnehmer“. Dessen eingedenk und der am Hang dräuenden Gefahren verfaßte nun der Doktor W. Rabinovitsch, Amtsrichter in Briancon, ein europäisches Werk, genannt Code des pistes. Er pflückte in den noch wildnisähnlichen Gärten nationaler Skiverkehrsgesetzgebung einen alle Alpenländer gleichermaßen entzückenden Strauß von Paragraphen. Die Skiläufer – als „Verkehrsteilnehmer“ längst, wenn auch mit unterschiedlichem Erfolg, eines gewissen Drills teilhaftig geworden – brauchen nur an die Straße zu denken, um zu wissen, daß, wer nicht allein ist, auf andere zu achten und sich gesittet zu benehmen hat.

Da heißt es also: „Der Skifahrer muß Herr der Geschwindigkeit sein, das heißt, er muß jederzeit fähig sein, zu bremsen oder vor einem unverhofft auftauchenden Objekt auszuweichen.“ Daß das Objekt auch ein Mensch sein kann, bestätigte das Oberlandesgericht Karlsruhe schon vor einem Jahr bei einem Schadensersatzprozeß. Und weiter: „Die Geschwindigkeit hängt von dem Schneezustand ab und von dem Gefälle.“ Auto-, Motorrad-, Roller-, Moped-, Radfahrer wissen, was Straßenzustand und Gefälle bedeuten. Man merke sich also: „Die Beherrschung der Geschwindigkeit stellt die erste Pflicht gegenüber anderen dar.“ Überholt wird links, parken darf man nur an leicht erkennbaren Stellen. Vorfahrt hat im Schnee immer der abwärts Fahrende und an Kreuzungen derjenige, der den steileren Hang benutzt. Fahrerflucht mit Skiern ist eine ebensogroße Sünde wie mit Straßenfahrzeugen. Wer jemanden bei einem Unfall verletzt hat, muß Hilfe leisten. Wer es versäumt, hat schon nach dem Strafgesetzbuch zu büßen. Auch Augenzeugen dürfen sich nicht drücken.

Die Österreicher haben wie die Schweizer schon eine Skipolizei postiert, und rasende Skiläufer haben die Wahl zwischen vierhundert Schillingen Strafe oder vierzehn Tagen Gefängnis. Sogar eine Art „Funkstreife“ von erfahrenen Rennläufern wacht an den Hängen, auch wenn es ihr zuweilen widerfährt, daß der Bösewicht über alle Berge ist, ehe sie erscheint.

Nun heißt es zwar, „die Sportausübung, welcher Art auch immer, darf insbesondere an einem belebten Wintersportgelände nur derart verhalten erfolgen, daß eine Gefährdung von Personen vermieden wird“, doch ist es sicherer, rechtzeitig eine Unfall- und Haftpflichtversicherung abzuschließen. Der Deutsche Skiverband (Sitz: München), der „steigende Risiken und Gefahren“ und eine „bedauerliche Zunahme der Skiunfälle“ beobachtet, hat nun eine „weltweit gültige“ Versicherung eingerichtet, die Erwachsene für sieben, Jugendliche für fünf und Kinder für vier Mark jährlich vor finanzieller Unbill schützt.

Oberstdorf dekoriert „Kavaliere auf Brettln“ bereits mit einer Plakette. Skiprüfungen gibt’s indes noch nicht, auch keinen Schein, der zum „Führen von Skiern“ berechtigt. Ampeln und Richtungsanzeiger sind bisher ebensowenig wie Hupen vorgesehen; Doktor Rabinovitsch empfiehlt, vorerst noch bei Gefahr einen natürlichen Schrei auszustoßen. m. s.