Die Situation auf dem Aktienmarkt ist im Grunde seit Wochen unverändert. Die Kreditinstitute scheiden als Käufer immer noch aus, da sie weiterhin gezwungen sind, „jeden Pfennig zusammenzukratzen“, um die Kreditwünsche der Kundschaft zu befriedigen. Die hohen Geldmarktsätze sprechen eine eindeutige Sprache. Wie zu erwarten war, haben daran weder die Diskontsenkung noch die Herabsetzung der Mindestreserven etwas geändert. Die Geldknappheit führt andererseits dazu, daß bei vielen Personen und Betrieben fein leiser Zwang besteht, Aktiendepots zu vermindern, die in den letzten Jahren angelegt worden, waren, um entweder ein gewisses Reservepolster zu schaffen oder auch nur aus spekulativen Gründen. Wohlgemerkt, die meisten Aktienverkäufe werden nicht etwa vorgenommen, weil man die Kurse für zu hoch hält, sondern weil man sich Liquidität beschaffen bzw. Wertpapierkredite abbauen muß.

Für Leute, die ihr „Pulver in der Hausse nicht restlos verschossen“ haben bzw. die rechtzeitig Kursgewinne sicherstellten, scheint die Zeit zum Kaufen günstig zu sein. Zumal die Konjunkturlage noch immer als befriedigend anzusehen ist und ernsthafte politische Spannungen in nächster Zeit kaum zu befürchten sind. Daß das anlagebereite Publikum sich Zeit läßt, ist durchaus verständlich. Weder die Bankenkundschaft noch die Investment-Gesellschaften haben ein Interesse an rasch steigenden Kursen, die ihnen den „Markt verderben“. Deshalb erlahmt die Kaufneigung stets dann, wenn sich die Aktiennotierungen allzuweit nach oben bewegt haben.

An eine rasche Änderung des gegenwärtigen Börsenklimas ist kaum zu denken. Um so weniger, als eine Reihe von Kapitalerhöhungen vor der Tür steht, die weiteres Kapital auf sich ziehen. Da hierfür nicht nur neue Mittel mobilisiert werden können, sondern ein Teil der Aktionäre diese sich entweder durch den Verkauf anderer Aktien oder durch eine Teilveräußerung von Bezugsrechten beschaffen muß, dürfte künftig jede Kapitalerhöhung einen zusätzlichen Druck auf die Kurse ausüben. In einigen Wochen wird allerdings eine Erleichterung durch die einsetzenden Dividendenzahlungen eintreten, die erhebliche Beträge freisetzen werden. Erfahrungsgemäß wird der größere Teil wieder in Wertpapieren angelegt.

Die Anlagebereitschaft ist im Grunde groß. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Substanzüberlegungen, die zwangsläufig die verschiedenen Lohnerhöhungen (mit den Konsequenzen auf die Preise) hervorgerufen haben. Immer häufiger hört man in den Börsensälen das Wort „Substanz-Hausse“ – zum Leidwesen der Emittenten festverzinslicher Papiere. Nicht umsonst hat die Ankündigung, daß eine große deutsche Wohnungsgesellschaft sich mit den Vorbereitungen für die Ausgabe „substanzgesicherter“ Pfandbriefe beschäftigt, bei vielen Sparern großen Widerhall gefunden. Bemerkenswert ist, daß ein großes deutsches Pfandbriefinstitut an der Durchführung der noch nicht in allen Einzelheiten festliegenden Plänen beteiligt ist.

Eine Substanz-Hausse, hervorgerufen durch Kaufkraftschwund, hat ihre eigenen Gesetze. Nicht jede Aktie schützt gegen „Entwertungsgefahren“. Man braucht sich nur vor Augen zu halten, daß manches Unternehmen steigende Kosten nicht auf die Preise abwälzen kann und daß höhere Preise die Exportfähigkeit wesentlich beeinträchtigen. Bei einer großen Anzahl Gesellschaften wird sich die Gewinnmarge einengen – mit allen Konsequenzen auf den Aktienkurs. Vorsichtige Anleger überprüfen deshalb schon jetzt, welche Unternehmen in der Lage sein werden, auch bei erhöhten Kosten und Preisen noch gut zu verdienen.

Die Knappheit an Kapital drückt sich im übrigen auch in dem relativ hohen Zinssatz aus, den führende Industriebetriebe zur Zeit für Schuldscheindarlehen bewilligen. Er liegt um ein halbes Prozent über dem heutigen Anleihezins von 6 vH, wie er jetzt bei der Bundesbahn-Anleihe (Ausgabekurs 99 vH) fixiert worden ist. Die Tatsache, daß die Industrie bereit ist, den höheren Zinssatz zu bewilligen, zeigt sehr deutlich, wie wenig sie an eine baldige Zinssenkung glaubt. Für die Bundesbahn-Anleihe besteht reges Interesse, besonders natürlich von ausländischen Kreisen, die jedoch – wenn es nach den Wünschen der Bundesbank geht – tunlichst unberücksichtigt bleiben. Ein weiterer Zustrom von Devisen soll vermieden werden. Allerdings befinden sich die Banken in einer nicht ganz einfachen Lage. Ihr Geschäft hat sich zunehmend internationalisiert. Die Institute sind nicht immer in der Lage, guten ausländischen Kunden Zeichnungswünsche abzuschlagen, zumal dann nicht, wenn diese eine deutsche Bankverbindung gegen die andere auszuspielen drohen. Man wird deshalb damit rechnen müssen, daß ein Teil der Bundesbahnanleihe in absehbarer Zeit ihren Weg ins Ausland findet. Das kann man nur verhindern, wenn man entweder auf die Konvertibilität verzichtet oder aber das Zinsniveau drastisch senkt. Wenn man beides nicht will, wird es immer wieder zu Spannungen kommen. Kurt Wendt