Aus der auch diesmal wieder erfreulich früh vorgelegten Bilanz der Vereinsbank in Hamburg (für 1960) läßt sich erkennen, daß das Hamburger Institut – stark engagiert in der Außenhandelsfinanzierung – ein gutes Geschäftsjahr hinter sich bringen konnte. Die restriktive Politik der Bundesbank hat zwar auch bei der Vereinsbank erhebliche Probleme aufgeworfen, aber sie wurden gemeistert, d. h. man hat alles getan, im die Finanzierungswünsche der Kundschaft zu befriedigen: Sicherlich ist für die Kreditnehmer eine Verteuerung eingetreten, aber kein Abbau der Debitoren, die sich per 31. 12. 60 noch um 1,2 Mill. auf 252,9 Mill. DM erhöht haben. Das gesamte Kreditvolumen stieg auf 540 (528) Mill. DM.

„Der Geschäftsverlauf der Bank war während des Berichtsjahres befriedigend“, so heißt es im Bericht des Vorstandes. Der Einnahmeausfall, den die Mindestreservenerhöhung mit sich brachte, konnte mit dem erweiterten Kreditgeschäft ausgeglichen werden. Aber es sind nicht nur die Einnahmen aus Zinsen gestiegen, sondern auch die Gewinne an Provisionen und die sonstigen Gewinne. Ein gutes Indiz für die bessere Ertragslage sind die Steuern, die in der Gewinn- und Verlustrechnung (bei den Banken gibt es keine „gläserne“) mit 8,01 (6,55) Mill. DM ausgewiesen werden.

Überaus erfreulich ist, daß die Vereinsbank in Hamburg ihre Aktionäre an dem guten Geschäftsergebnis entsprechend beteiligen will. Sie läßt zwar die Dividende auf 16 vH (vermutlich der Bankeneinheitssatz für 1960), aber gewährt darüber hinaus eine Aufstockungsaktie von 5 vH. Gleichzeitig soll das Kapital um 9 auf 25 Mill. DM erhöht werden. Davon erhalten die Aktionäre 8 Mill. DM im Verhältnis 2:1 zu 100 vH angeboten. Nöm. 0,8 Mill. DM werden freigehalten für die Aufstockungsaktien, die aus Mitteln der Gesellschaft bezahlt werden und die für die Aktionäre steuerfrei sind. Die restlichen nom. 0,2 Mill. DM stehen dem Vorstand zur bestmöglichsten Verwertung zur Verfügung. Bis zum Tag der Hauptversammlung, am 4. März, werden sie voll gezeichnet sein, so daß kein Aktionär zu befürchten braucht, daß dieser Posten eines Tages auf den Kurs drücken wird. (Nähere Einzelheiten über die Aufstockungsaktien siehe unter „Gespräch am Bankschalter“).

Den Rücklagen führt das Hamburger Institut wieder 2 Mill. DM zu, außerdem 0,8 Mill. DM, die später umgebucht werden als Aktienkapital. Damit sind dann die gesetzlichen Voraussetzungen zur Ausgabe der Aufstockungsaktien (oder Berichtigungsaktien) erfüllt. Nach der Kapitalerhöhung auf 25 Mill. DM, nach Dotierung der Rücklagen um 2 auf 20 Mill. DM und nach Vereinnahmung des Agios aus den frei verwerteten Aktien (schätzungsweise 1,2 Mill.) wird die Vereinsbank in Hamburg ein sichtbares Eigenkapital von 46,2 Mill. zeigen. Das wären dann 6,95 vH der per 31. 12. 60 auf 665,5 (627,6). Mill. DM erhöhten Bilanzsumme. Mit diesem Anteil liegt die Vereinsbank in der Spitzengruppe der Aktienbanken. Sie macht einen wichtigen Schritt zur Angleichung an die internationalen Verhältnisse, was im Hinblick auf die internationale Betätigung des Instituts zweifellos von besonderer Wichtigkeit ist.

Nun ist es natürlich nicht so, daß die harte Restriktionspolitik überhaupt keine Bilanzauswirkungen gezeigt hat. Der Anstieg der Bilanzsumme hat sich verlangsamt, vor allem wegen der geringen Zunahme der Einlagen, die insgesamt nur noch auf 517,1 (514,0) gestiegen sind. Die Einlagen der privaten Kundschaft sind sogar zurückgegangen, bei den Sichtgeldern auf 172,2 (178,3) Mill. und bei den Termingeldern auf 124,9 (134,4) Mill. DM. Bei den Spareinlagen setzte sich der Anstieg auf 89,6 (80,9) Mill. fort. Wenn die Einlagen zusammen noch gewachsen sind, dann lag es also daran, daß man von anderen Kreditinstituten Geld aufnahm.

Bei der Mittelbeschaffung zur Aufrechterhaltung des Kreditvolumens hat die Bank außerdem sehr wesentlich, auf Auslandsgelder, zurückgegriffen. Die aus dieser Quelle fließenden Gelder waren per 31. 12. 59 auf 6,6 Mill. zurückgegangen, machten aber jetzt wieder 24,9 Mill. aus. Das ist ein Betrag, so führte das Vorstandsmitglied Walther Matthies auf einer Pressekonferenz aus, der als „völlig normal“ angesehen werden könne. Die Bank hat auch kein „schlechtes Gewissen“ bei der volkswirtschaftlich grundsätzlich problematischen Hereinnahme von Auslandsgeldern gehabt, weil diese Mittel vorwiegend der Importfinanzierung dienten, die ja durch die Restriktionen keinesfalls behindert werden sollte.

Die Bemühungen, Liquidität zu beschaffen, werden auch noch an anderen Stellen der Bilanz sichtbar, so z. B. bei den Wertpapieren, die sich insgesamt um 2,1 auf 52,3 Mill. verringert haben. Der Rückgang ist bei den festverzinslichen Papieren eingetreten, von denen ein Teil verkauft worden ist. Abschreibungen darauf fallen kaum ins Gewicht. Bei den börsengängigen Dividendenwerten ist dagegen eine Steigerung um 5,6 auf 18,8 Mill. sichtbar.

Die sogenannte Barreserve, bestehend aus Kassenbestand (6,57), Bundesbankguthaben (70,77, nach 53,6 Mill. DM) und Postscheckguthaben (0,94) hat sich auf 78,28 (59,47) Mill. erhöht, wobei man sich allerdings fragen muß, ob die Bundesbankguthaben, in denen ja die Mindestreserven stecken, tatsächlich noch den Charakter einer Barreserve haben. Sie gehören eher zum „Blessing-Turm“, dessen Türen sich – wenn überhaupt – nur langsam öffnen werden. K. W.