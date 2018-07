Inhalt Seite 1 — Nächste Station: Kleinindustrie Seite 2 Auf einer Seite lesen

Das etwa wäre das Programm, und mancher mag sich wundern, daß nichts von Stahlwerken, Kraftwerken, Automobilfabriken und Radio-Stationen darin vorkommt. Das Programm ist bescheiden, aber es ist von Männern entworfen, welche die Verhältnisse und die Menschen auf Flores genau kennen, welche den Leuten in echtem Wohlwollen beistehen wollen, die die Welt auf Flores nicht überfordern oder durch allzu viel Fremdes und Unverdauliches zerstören, sondern sie nach ihrem eigenen Gesetz innerhalb ihrer natürlichen Möglichkeiten und Fähigkeiten fortbilden und entfalten wollen. Solche Absicht allein aber verdient den Namen „Entwicklungshilfe“.

Schon heute, meinen allerdings die Missionare, von denen viele seit Jahrzehnten auf Flores tätig sind, ist die Zeit gekommen, eine Kleinindustrie ins Leben zu rufen. Denn die Schulen der Mission bilden schon seit Jahrzehnten Handwerker und Facharbeiter aus. Möglich wären also schon heute etwa eine Spinnerei, eine Töpferei, eine Möbel-, eine Lederfabrik, eine Fleisch- und Fischkonservenfabrik, ein Betrieb für einfache Baumaterialien. Diese Industrien sollten gleichmäßig über die ganze Insel verteilt werden; sie würden Christen, Heiden und Mohammedanern in gleicher Weise zugute kommen.

Aber das ist längst noch nicht alles. Es gibt schon fünf Haushaltungsschulen für Mädchen und eine Reihe von Kindergärten. Noch fehlen die Mittel, weitere einzurichten und die Lehrmittel der bestehenden zu verbessern. Gewerkschaften müßten gegründet, Bildungsheime für Arbeiter geschaffen werden. Die Tuberkulose fordert viele Opfer auf Flores. Der einzige Arzt, ein Deutscher, ist wieder heimgefahren, nachdem er Frau und Kind in dieser fremden Erde begraben mußte. Sanatorien für Tuberkulöse, Leprakranke und eine Anzahl von Polikliniken sind unerläßlich. Es gibt bisher nur ein Krankenhaus auf Flores. Das genügt nicht.

Einige Wasserleitungen wären erforderlich, einige einfache Brücken und Pieranlagen, ein paar Lastwagen mit Vierradantrieb, ein Schiff von 250 Tonnen Laderaum, einige schwere und leichtere Straßenbaumaschinen, vor allem aber: Einreiseerlaubnis für die dienenden Brüder und Schwester aus Deutschland, für eine Anzahl von Laienheifern, Laboranten, Viehzüchtern und Motorenführern.

Wie man sieht, ist es nicht einmal viel, was notwenig wäre, es würde keine unerschwinglichen Summen kosten, das Bild der Insel Flores auf der Basis des Vorhandenen gründlich zu verändern, die Floresianer in Stand zu setzen, sich fortan selber zu helfen, auf sicherer, vertrauter Grundlage weiter zu bauen.

Am Ende meines Aufenthalts auf Flores führte ich ein Gespräch, das mich trotz all der Enttäuschungen, die ich selbst erlebt und die ich von anderen erfahren hatte, mit Hoffnung erfüllte. Mein Gesprächspartner war ein höherer Beamter auf Flores, der in der Landesverwaltung eine führende Stellung bekleidete. Er hatte mir viel von seinen großen Sorgen erzählt, und zum Schluß meinte ich: „Kaum auszudenken, was aus dieser Insel zu machen wäre, wenn man einmal der Mission freie Hand gäbe und sie von Deutschland und von Djakarta her mit all den Menschen und Mitteln ausstattete, die sie nötig hätte. Es ist ja gar nicht viel erforderlich. Flores könnte zum Musterland für ganz Indonesien werden!“

Der Beamte beugte sich weit über seinen Schreibtisch vor: „Ich will Ihnen einmal etwas sagen. Nicht in meiner amtlichen Eigenschaft. Dazu bin ich nicht berechtigt. Aber als ein erfahrener Verwaltungsmann, der die Verhältnisse hier genau kennt, der genau weiß, daß bisher von Djakarta nur ein Bruchteil der Gelder für Flores bereitgestellt werden konnte, die notwendig wären, die Insel auch nur in solcher Verfassung zu erhalten, wie sie uns die Holländer übergeben haben. Wissen Sie, was in meinen Augen die glücklichste Lösung wäre, uns wirklich weiterzuhelfen? Die indonesische Regierung sollte der deutschen Regierung Flores als Entwicklungskonzession für eine Reihe von Jahren übergeben. Eine gemeinsame Chartergesellschaft oder ähnliches, daran denke ich. Nach Ablauf der gesetzten Frist, sagen wir zehn Jahre, wäre die Konzession beendet; die Deutschen überführten die entwickelte Insel wieder in die volle indonesische Souveränität, dürften aber noch eine Reihe von weiteren Jahren die Gewinne aus den von ihnen geschaffenen Anlagen nach Deutschland transferieren. Stufenweise gelangten schließlich alle Anlagen in indonesischen Besitz!“.