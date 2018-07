Die 13. Novelle zum Lastenausgleichsgesetz weckt neue Hoffnungen

Von Sigmund Chabrowski

Die Bundesregierung hat in ihrer Regierungserklärung von 1957 versprochen, um eine Verkürzung der im Lastenausgleichsgesetz vorgesehenen Wartezeiten bemüht zu sein. Bis dahin, also bis 1957, waren seit Kriegsende nicht weniger als eine Million Anspruchsberechtigte verstorben, ohne auch nur einen einzigen Pfennig an Hauptentschädigung erhalten zu haben. Mit der Auszahlung der Hauptentschädigung (über 30 Mrd. DM) konnte auch erst im Laufe des Jahres 1957 begonnen werden, nachdem der Bundestag die 8. Novelle zum Lastenausgleichsgesetz verabschiedet hatte. In den darauffolgenden Jahren dürften weitere 300 000 Entschädigungsberechtigte aus den Wartelisten gestrichen worden sein; erst in etwa 20 Jahren wird nach der derzeitigen Rechtslage der letzte Berechtigte der finanziellen Segnungen dieses Gesetzes teilhaftig geworden sein. Zur Zeit können damit lediglich diejenigen rechnen, die älter als 65 Jahre sind.

Also machte sich die Bundesregierung auf die Wegsuche, um einerseits den Geschädigten schnellere Zahlungen leisten zu können, ohne dabei aber auf der anderen Seite die abgabepflichtige Wirtschaft und den Fiskus zu überfordern. Die Köpfe der Lastenausgleichsexperten rauchten zwar, aber die vielen Rezepte zur Vorfinanzierung der Lastenausgleichsleistungen erwiesen sich bei näherem Zusehen immer wieder als unbrauchbar.

Der Ziemer-Plan

So mußte beispielsweise auch der sogenannte Ziemer-Plan, kaum daß er das Licht der Öffentlichkeit erblickte, zu den Akten genommen werden. Nach diesem Vorschlag sollten die Aktiengesellschaften verpflichtet werden, einen bestimmten Prozentsatz ihres Ablösungswertes der Vermögensabgabe in bar oder durch Ausgabe von jungen Aktien vorzeitig zu tilgen. Auf diese Weise wollte Ziemer zusätzlich mindestens eine Milliarde DM für die Auszahlung der Hauptentschädigung mobilisieren. Doch man scheute den damit verbundenen Zwang. Die Juristen verwiesen im übrigen auf den Gleichheitsgrundsatz der Verfassung, mit dem es nicht vereinbar sei, allein die Aktiengesellschaften zu einer solchen Tilgungsaktion heranzuziehen. Aber auch die Betriebswirte meldeten sich zu Wort: Nach ihrer Ansicht könnten Kapitalerhöhungen, die im Interesse der Ausgabe junger Aktien notwendig wären, nicht nach zufälligen Schuldverhältnissen und auf Geheiß des Gesetzgebers durchgeführt werden, sondern allein nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten; und so wurde der Ziemer-Plan ziemlich sang- und klanglos begraben – und die Bundesregierung hielt Ausschau nach anderen Wegen.

Viel kam dabei nicht heraus. Es wurde eine „freiwillige“ Ablösungsaktion gestartet, der aber trotz recht günstiger Bedingungen der letzte Erfolg versagt blieb. Die Wirtschaft fand eben an der Möglichkeit, die Laufzeit der Abgabeschuld durch Erhöhung der Vierteljahreszahlungen um einige Jahre abzukürzen, keinen allzu großen Gefallen.