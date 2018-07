VI. Wirtschaftshilfe – aber wie? – Missionare bauten Musterplantagen auf der Insel Flores – Sie sind jetzt unerwünscht

Von A. E. Johann

Anfang der Woche traf Bundesminister von Merkatz mit einer deutschen Regierungsdelegation in Djakarta ein. Als Gesprächsthema bot sich neben den außenpolitischen Sorgen Indonesiens mit Holländisch West-Neuguinea vor allem die Wirtschaftshilfe an, deren Problematik sich unser Mitarbeiter A. E. Johann hier angenommen hat. Im folgenden Artikel berichtet er über ein wohlgelungenes Experiment der Patres auf der Insel Flores.

Ich war auf die weite, beschwerliche und auch kostspielige Reise nach Flores gegangen, weil ich sehen wollte, was fleißige Missionare aus einem wahrhaftig unentwickelten, ja primitiven Lande zu machen fähig sind – in diesem Fall die Steyler Missionare, die Societas Verbi Divini, die Gesellschaft des Göttlichen Wortes.

Wenn ich im Lande unterwegs war und den Jeep anhielt, so kamen die Männer, Frauen und Kinder mit strahlenden Gesichtern herbeigelaufen, aufgeregt und freudig, als wäre ich ein alter Bekannter. Ich wurde in den stillen Dörfern an der Küste oder in den abweisend schroffen Gebirgen, den dichten Wäldern des Inneren, überall wie ein lang entbehrter Freund empfangen. Es bestürzte mich fast, bis ich schließlich begriff: Die Leute hielten mich für einen katholischen Pater. Die Patres legen ihre langen Kutten ab, wenn sie im Jeep, zu Pferde oder zu Esel oder zu Fuß durch das wilde Bergland ziehen; sie sehen dann nicht anders aus wie jeder Europäer im tropischen Wald, tragen Khakihemd und -hose und schwere Schuhe, einen alten Filz oder Tropenhelm auf den Kopf gedrückt.

In den Missionaren Freunde und Helfer zu sehen, die man freudig und ehrerbietig zugleich willkommen heißt, das war den Leuten ganz selbstverständlich geworden.

Es hat mich fast erschüttert in diesem Lande Indonesien, in dem ich an bewußten und unbewußten Zurücksetzungen, an unbegründeter Mißachtung Verletzenderes erlebt habe als jemals in irgendeinem Lande der Welt, daß ich nun hier auf Flores solche – ebenfalls ganz unbegründete – Freundschaft genießen durfte.