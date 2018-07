Beratungsgegenstand: die Zerfallserscheinungen in der UN-Streitmacht im Kongo und das Schicksal des in Katanga inhaftierten Lumumba.

TEL AVIV – Israels Ministerpräsident Ben Gurion ist zurückgetreten. Ursache: seine Verärgerung über das Kabinett und die Mapei-Partei, die den von ihm dienstlicher Verfehlungen beschuldigten ehemaligen Verteidigungsminister Lavon rehabilitiert haben.

imponierende Gräfte – oder Starrsinn eines alten Mannes!

KAP CANAVERAL – In einer Mercury-Kapsel haben die Amerikaner den Schimpansen „Ham“ in den Weltraum geschossen und lebend zur Erde zurückgebracht. Ham flog in 16 Minuten bis in eine Höhe von 250 Kilometern. Am selben Tag wurde ein SAMOS-Beobachtungssatellit erfolgreich gestartet.

Beim Wettlauf ins Weltall holen die Amerikaner mächtig auf. Der nächste Schritt soll binnen zwei Monaten folgen: ein Mensch in der Weltraumfahrer-Kapsel.

PARIS – Paul Henri Spaak, seit fast vier Jahren energiegeladener, ungeduldiger, stets auf politische Integration drängender Sekretär der NATO, ist von seinem Posten zurückgetreten.

Grund: nicht etwa die Lage in seinem Heimatland Belgien – Spaak hat schon im Dezember in Paris in vertrautem Kreise erklärt, er sei die nationalen Sonder-Ambitionen der Bündnispartner und den Mangel an supranationaler Kooperation satt. Vielleicht ist die NATO gar nicht mehr am Leben, nur weiß sie es noch nicht.