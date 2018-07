Inhalt Seite 1 — Aufstand gegen die Alltagssprache Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Wolfgang Weyrauch

Man sollte mit jedermann reden, gerade mit denen, die das Gegenteil von dem im Sinn haben, was man selbst für richtig hält. So sollte man auch mit den Gegnern der neuesten Gedichte umgehen, wenn sie nur keine höhnischen, hofffärtigen Verächter sind, denen es insgeheim leid tut, daß die Gesetze dieses Landes weder Verbote noch Scheiterhaufen zulassen. Nein, mit diesen ebenso komischen wie gefährlichen Leuten spreche ich nicht; ihnen ist unbekannt, daß die neueste Lyrik – so zum Beispiel die jüngste Sammlung von

Helmut Heißenbüttel: „Textbuch 1“; Otto Walter Verlag, Olten und Freiburg i. B.; 43 S., 8,80 DM

– unseren Jahrzehnten immanent ist, wie KZ und ZK, wie Ko und OK, wie Radar und Strontium; ja, Heißenbüttels Versuche und die einiger anderer ritzen in die Make-up-Schichten der Gegenwart die Schrift des Widerstandes gegen das Auswendiglernen der Formel „erlaubt ist, was gefällt“; doch diese Poeten des Neuen empören sich ebenso gegen die servile Umkehrung der Phrase: das gefällt, was erlaubt ist. Andrerseits kann auch mit denen kaum eine Unterhaltung stattfinden, die den neuesten Gedichten nur zustimmen, weil sie neu sind; diese Partner sind unzuverlässig; sie füllen sich mit Fremdem, da sie nichts ihr eigen wissen.

Vielmehr möchte ich mit einem Mann wie A. reden, einem Freund von mir, der immer wieder versucht, über seinen Schatten zu springen, doch es glückt ihm nicht immer, und dann kommt entweder A. oder die neueste Lyrik zu Fall. Ich weiß, daß es viele Leser wie A. gibt, mit denen es sich zu sprechen lohnt, weil sie sich auseinandersetzen, statt zu schmähen oder zu kichern, wie ich es einmal eine Münchner Kritikerin tun sah, als Heißenbüttel sein Gedicht „Cinemascope 59/60“ las, das in „Textbuch 1“ enthalten ist.

In Wirklichkeit unterhalte ich mich schon vom ersten Satz an mit A. und seinesgleichen, mit den Leuten guten Willens, die nicht von Charlatanerie oder Unverständlichkeit munkeln oder zischen, wenn sie Sätze wie diese kennenlernen: „über die lachenden Gesichter wandern langsam die Schattensäulen der H-Bomben-Explosionen“ (aus Heißenbüttels „Pamphleten“), „Kleine schwarze Senkrechte überqueren langsame schwarze Waagerechte“ (aus den „Einfachen grammatischen Meditationen“), „geflügelte Peripetie der Nacht die milchblaue Kreisform“ (aus „Topographien“). Eigentlich, lieber A., oder wie Sie sonst heißen mögen, müßte ich Ihnen hier weitere Sätze, Satzteile, Satzfragmente, Worte oder Worttorsi aus „Textbuch 1“ vermitteln, einem Vademekum gegen die Sprachregeln der deutschen Öffentlichkeit, gemixt aus dem seltsamen Sprachritual des Spiegel, aus den tertianerhaften Reden mancher Politiker, aus den Nachrichten einiger Radiostationen, deren Formulierungen so eintönig sind, daß man oft den Wald vor lauter Bäumen nicht hört, oder aus den Werbeslogans der Industriefirmen, die Geschäft meinen, wenn sie Glück oder Schönheit sagen.

Ich müßte Ihnen sagen, daß Heißenbüttels Band mit der Zeile „einfache Sätze“ beginnt und mit dem Wort „denn“ endet, daß er Ludwig Wittgensteins These „Alle Sätze sind gleichwertig“ anführt, daß er wie Lehrsätze die beiden Zeilen „Weil der Versuch die einzige Gewähr ist, weil der Versuch der einzige Beweis ist“ aufschreibt, daß er radikal, wirklich wie aus der Wurzel gezogen, und, meine ich, unumstößlich dichtet: „mitten unter den auswendigen Bewegungen erhebt sich der abweisende Zitronengeruch Nochnie“. Und so weiter, und so weiter, denn ich müßte Ihnen wohl den ganzen Text zitieren, und hierauf wären Sie und ich imstande, über Heißenbüttel selber, über die Zusammenhänge seiner Gedichte mit Gryphius, Novalis, Hölderlin und Stramm sowie über die Gegensätze zwischen Heißenbüttel und den sogenannten konkreten Lyrikern, wie Claus Bremer, Eugen Gomringer und Franz Mon zu diskutieren.