Sie haben mit der absoluten Gleichberechtigung auch die gleichen harten Pflichten der Männer übernommen. Die intelligentesten und linientreuesten Frauen in den kommunistischen Ländern sind denn auch in Regierungsämter vorgedrungen, während die anderen schwerste körperliche Arbeiten verrichten müssen, auf dem Bau oder in der Schwerindustrie. Sie haben mehr Pflichten als die Frauen irgendwo im Westen. Sie haben jedoch keine Vorrechte mehr. Zwar heißt es, daß wenigstens das Versprechen: Gleicher Lohn für gleiche Arbeit erfüllt sei, doch ist hier die Doppelbelastung der Frauen durch Berufs- und Hausarbeit besonders hart.

Die staatliche Ideologie, die auch das Privatleben der Frauen bestimmt, das „Soll“, das auch von ihnen erfüllt werden muß, erlauben keine Spielereien, keine Extravaganzen. Die menschliche Energie wird „konstruktiven“ Aufgaben zugewandt. Gehorsam heißt das Gebot, das Gefühl für persönliche Verantwortung und Initiative kommt dabei zu kurz. Immer noch ist die Sowjetfrau der kommunistisch regierten Länder in minderwertige Stoffe gekleidet, und sie hat „Klumpfüße“; die Schuhe haben einen plumpen, altmodischen Schnitt und sind aus grobem Material. Kein „Pfennigabsatz“, kein Charme, der womöglich verführerisch wirkt. Tugendhaftigkeit ist befohlen. Die ständige Beeinflussung der gesteuerten Massen hat eine gelenkte Prüderie erzeugt.

Aber wo die Lippen den Weg zum Kommunismus predigen, scheinen die Füße Schritt für Schritt in der Gegenrichtung zu gehen. In den zuletzt rot gewordenen Ländern, in China und auf Kuba, tragen die Frauen Waffen und gehen in Männerkleidern. In Rußland hat es die schier unerschöpfliche Geduld und Leidensfähigkeit des Volkes den Sowjetführern ermöglicht, mit dem simplen Versprechen eines utopischen Endzustandes jahrzehntelang zu experimentieren. Doch die Frage nach dem „Lebensglück“ blieb immer offen. In dreiundvierzig Jahren Kommunismus ist der Hang zu bürgerlichem Leben nicht ausgerottet worden. Modeschauen und Schönheitsdemonstrationen aus Paris und New York erwecken auch in Moskau Wünsche. Die kosmetischen Abteilungen des Warenhauses in Moskau haben sich gefüllt. In den Ländern, die dem Westen nahe liegen, etwa in Polen, ist die Sehnsucht nach individuellem Leben unbändig stark geblieben.

Die Frauen, die sich mühsam und schwer belastet in der modernen Welt ihren Weg bahnen, stehen wohl in allen Ländern am Scheideweg der Entwicklung. In den roten Ländern hat es sich gezeigt, daß man sie nicht zu Männern machen kann und daß Menschen keine Roboter sind. E. v. M.