Eine bescheidene, dabei gefällige Aufmachung und ein entsprechender Preis, das ist das äußere Gewand eines Buches, das mir als die bedeutendste populärwissenschaftliche Darstellung der letzten Zeit erscheint –

Adolf Portmann: „Neue Wege der Biologie“; Sammlung Piper: Probleme und Ergebnisse der modernen Wissenschaft, R. Piper & Co Verlag, München; 220 S., 6,80 DM.

Portmann macht es seinen Lesern nicht leicht, er will nicht unterhalten, aber schon nach wenigen Seiten ist man gefangen: von der Schönheit des Stils, der souveränen Kunst der Darstellung, der Weite des Horizontes, die sich nur ein Forscher erlauben kann, der von Problemen berichtet, die ein Leben lang seine eigenen waren.

Das den meisten Lesern aus Schülertagen als trocken und mechanistisch in Erinnerung gebliebene Gebiet der Biologie wird vom Autor zunächst an den gebührenden Ort gestellt: Zwischen zwei Bereiche des Unsichtbaren: auf der einen Seite die makromolekularen Strukturen der Erbträger, welche die Gestalten der Erscheinung prägen, auf der anderen Seite die unsichtbare Welt des tierischen Innenlebens. Portmann gibt Beispiele. Die Farbwelt von Insekten in uns verschlossenen Bereichen des optischen Spektrums, Zugvögel, die ihren Flug nach Sternbildern orientieren, die sie nie gesehen haben, Fische, die sich mit einer „Aura“ elektrischen Potentials umgeben, vermittels derer sie ihre Umgebung auf eine Weise wahrzunehmen vermögen, die wir uns nicht einmal vorstellen können – Welten von einer ungeahnten Fülle und Verschiedenheit neben oder, genauer gesagt, innerhalb der unseren, die wir, in anthropozentrischer Naivität, so selbstverständlich als die Welt schlechthin anzusehen gewohnt sind.

Zur Erschließung dieser Welten sind neue Methoden erforderlich. Dazu gehört die Einsicht, daß Biologie mehr ist als die Lehre von den Möglichkeiten organismischer Lebenserhaltung und Fortpflanzung, daß – ein wahrhaft revolutionierender Gedanke! – die Selbstdarstellung des Individuums nicht minder bedeutend ist: „Der Organismus ist (schon beim primitivsten Lebewesen) nicht dazu da, um Stoffwechsel zu treiben, sondern der Organismus betreibt Stoffwechsel, damit seine spezifische Seinsweise sich eine Weile lang in der Erscheinung behaupten kann.“

Wieder ein Beispiel: Primitive Meeresbewohner, die durchsichtig sind, haben eine streng symmetrische Anordnung ihrer inneren (sichtbaren) Organe. Sobald nun bei höherer Organisation zur Vergrößerung der inneren Oberfläche die Eingeweide geknäuelt und damit asymmetrisch werden, wird die Körperoberfläche undurchsichtig, und zwar durch eine Färbung, die ihrerseits ein symmetrisches Muster darstellt: Was einem Auge erscheinen kann, ist in der Natur auf Gestaltprägnanz angelegt.

Am Beispiel der Zeichnung von Schmetterlingen, Schlangen und Vögeln wird dieser Gedanke Schritt für Schritt – man erwarte keine allzu leichte Lektüre! – weiterentwickelt, wobei Portmann immer wieder die Gelegenheit ergreift, durch eine kritische Würdigung auch der klassischen Erklärungen und Hypothesen die Irrwege einer jeden wissenschaftlichen Forschung zu demonstrieren.

Der Weg führt nicht zu einem neuen Lehrgebäude, zu einer schlüssigen, neuen Theorie, „die immer schon ein Hemmschuh sein würde für die weitere Forschung, denn die Fülle der Möglichkeiten ist in der Natur unendlich“. Er führt zu einer neuen Einstellung des Betrachters, zu einer neuen Offenheit gegenüber den Erscheinungen der Natur und ihrer Lebewesen. H. v. Ditfurth